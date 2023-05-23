Магомед Оздоев: «Почему «Зенит» живет в «Ритце»? Ты не можешь везти 2-3 млрд рублей на кукурузнике. Клуб вкладывает десятки миллионов долларов, это их бизнес-проект»
Магомед Оздоев рассказал, почему «Зенит» тратит много денег на перелеты и проживание.
«Почему «Зенит» живет в «Ритце»? У «Зенита» состав почти на миллиард по тем временам. Поэтому они и живут в «Ритце». Безопасность. Ты не можешь лететь на кукурузнике на какую-то игру и везти два-три миллиарда рублей на борту. Любая жизнь бесценна, но команда летит чартерным рейсом, она не может лететь на каком-то кукурузнике, условно, как мы летали в «Рубине»: ты сидишь, он тарахтит…
Это не в плане того, что мы зажравшиеся. Любой клуб понимает, что он вкладывает десятки миллионов долларов и должен создавать комфорт, безопасность. Это их бизнес-проект, это их вложенные деньги. Поэтому «Зенит» и живет в «Ритце», – сказал бывший полузащитник петербуржской команды, играющий за «Фатих Карагюмрюк».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
ВТБ - с учётом привилегированных акций под государственным контролем находится 92 % акционерного капитала группы.
РЖД - 100 % акций принадлежат Российской Федерации
Лукойл - "Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукоил») был создан Постановлением Правительства РСФСР № 18 от 25 ноября 1991 года"
То есть из перечисленных компаний частный только Лукойл, да и то стыренный у государства, у народа в 90-х. И как тут заявляли в первом комменте "Недра принадлежат народу".
Кстати, Газпром частный на 49%. То есть больше, чем все остальные, кроме Лукойла, перечисленные компании.
Учи матчасть.
Ведь Зенит подписывал таких перонажей как Тигиев, Гулиев, Мирзов, Саенко, Кокорина после отсидки.
Почти 1/6 всех налоговых поступлений в РФ обеспечивает Газпром. Из этих денег затыкаются дырки, в том числе, в ПФ РФ, платятся всякие маткапы и пр.
Молодец парень👍
а от УЕФА - да. несколько лет подряд падал бюджет ФК Нижний Новгород. но у Зенита он в пять раз больше. разницу эту откуда брали?