Магомед Оздоев: «Почему «Зенит» живет в «Ритце»? Ты не можешь везти 2-3 млрд рублей на кукурузнике. Клуб вкладывает десятки миллионов долларов, это их бизнес-проект»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция Магомед Оздоев Нобель Арустамян Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев рассказал, почему «Зенит» тратит много денег на перелеты и проживание.

«Почему «Зенит» живет в «Ритце»? У «Зенита» состав почти на миллиард по тем временам. Поэтому они и живут в «Ритце». Безопасность. Ты не можешь лететь на кукурузнике на какую-то игру и везти два-три миллиарда рублей на борту. Любая жизнь бесценна, но команда летит чартерным рейсом, она не может лететь на каком-то кукурузнике, условно, как мы летали в «Рубине»: ты сидишь, он тарахтит…

Это не в плане того, что мы зажравшиеся. Любой клуб понимает, что он вкладывает десятки миллионов долларов и должен создавать комфорт, безопасность. Это их бизнес-проект, это их вложенные деньги. Поэтому «Зенит» и живет в «Ритце», – сказал бывший полузащитник петербуржской команды, играющий за «Фатих Карагюмрюк».

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61 комментарий

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Aleksandr Danilov
Ответ samarskij-kuzmich
Ну если бы у Зенита был частный спонсор и тот вкладывал свои личные средства, то это одно дело. Но у Зенита нет своих денег, это доходы полученные от продажи газа, а недра вообще-то принадлежат всему народу. На каком основании Зенит тратит народные деньги на роскошь?
Как и Лукоил и ВЭБ и ВТБ и РЖД
+112
-22
+90
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samarskij-kuzmich
Ну если бы у Зенита был частный спонсор и тот вкладывал свои личные средства, то это одно дело. Но у Зенита нет своих денег, это доходы полученные от продажи газа, а недра вообще-то принадлежат всему народу. На каком основании Зенит тратит народные деньги на роскошь?
+117
-52
+65
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Semen B
Ответ Оригинальный Ник
Все перечисленные компании — это частные корпорации, которые тратят свои деньги. Газпром управляется государством и тратит деньги государства, то есть наши. Учите матчасть
ВЭБ - российская государственная корпорация развития.
ВТБ - с учётом привилегированных акций под государственным контролем находится 92 % акционерного капитала группы.
РЖД - 100 % акций принадлежат Российской Федерации
Лукойл - "Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукоил») был создан Постановлением Правительства РСФСР № 18 от 25 ноября 1991 года"

То есть из перечисленных компаний частный только Лукойл, да и то стыренный у государства, у народа в 90-х. И как тут заявляли в первом комменте "Недра принадлежат народу".

Кстати, Газпром частный на 49%. То есть больше, чем все остальные, кроме Лукойла, перечисленные компании.

Учи матчасть.
+27
-4
+23
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Caniball
Подписать контракт с Зенитом это как стать депутатом. Даже играть не обязательно, з/п сама будет капать и во всем будешь ощущать себя королем жизни!
+40
-24
+16
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Shikari
Ответ Caniball
Подписать контракт с Зенитом это как стать депутатом. Даже играть не обязательно, з/п сама будет капать и во всем будешь ощущать себя королем жизни!
да, ведь контракт с Зенитом это не контракт со Спартаком или Динамо или Локо, да-да, запомните.
Ведь Зенит подписывал таких перонажей как Тигиев, Гулиев, Мирзов, Саенко, Кокорина после отсидки.
+21
-9
+12
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jdrk
Ответ samarskij-kuzmich
Ну если бы у Зенита был частный спонсор и тот вкладывал свои личные средства, то это одно дело. Но у Зенита нет своих денег, это доходы полученные от продажи газа, а недра вообще-то принадлежат всему народу. На каком основании Зенит тратит народные деньги на роскошь?
Лукойл тоже нефтянку гонит, он тоже народные деньги вкладывает или это другое?
+18
-6
+12
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munhin
Ответ samarskij-kuzmich
Ну если бы у Зенита был частный спонсор и тот вкладывал свои личные средства, то это одно дело. Но у Зенита нет своих денег, это доходы полученные от продажи газа, а недра вообще-то принадлежат всему народу. На каком основании Зенит тратит народные деньги на роскошь?
А еще у Зенита собственные деньги за долгий период выходов в еврокубки )
+14
-5
+9
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munhin
Ответ samarskij-kuzmich
Ну если бы у Зенита был частный спонсор и тот вкладывал свои личные средства, то это одно дело. Но у Зенита нет своих денег, это доходы полученные от продажи газа, а недра вообще-то принадлежат всему народу. На каком основании Зенит тратит народные деньги на роскошь?
У Зенита на 49% частный спонсор, на 51% государственный )
+10
-4
+6
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Curry30
Ответ Оригинальный Ник
Все перечисленные компании — это частные корпорации, которые тратят свои деньги. Газпром управляется государством и тратит деньги государства, то есть наши. Учите матчасть
ПХАХХААХХАХА Частные корпорации???? Свои деньги тратят??? Ты с дуба свалился или из комы только вышел???
+7
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+5
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Адекватник
Ответ Евгений Кузнецов
Газпром должен исполнять мечты не Миллера и ко, а всех жителей страны, если он "национальное достояние" Руководство "Зенита", имея огромные деньги госкомпании и мощный админресурс по всем направлениям, так и не создало за 10 лет нормальной футбольной школы, воспитанники которой будут активно играть в составе вот это, действительно...
"Налоговые платежи "Газпрома" в 2021 году составят около 3 трлн рублей, то есть примерно 16% от совокупных доходов федерального бюджета"

Почти 1/6 всех налоговых поступлений в РФ обеспечивает Газпром. Из этих денег затыкаются дырки, в том числе, в ПФ РФ, платятся всякие маткапы и пр.
+7
-2
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savik-A.M.
Что то я не понял а как футбольный клуб в России может быть бизнес-проектом ? Какую то он чушь сморозил . Поясните кто нибудь ему что " бизнес’ подразумевает зарабатывание денег , тогда уже распил- проект
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KOTOV71
"...ты сидишь,он ( кукурузник) тарахтит - что не так? Всё норм! Так и Должно быть!!
+4
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За наш футбол!
Если честно,я не верил что Мага заиграет в Турции..
Молодец парень👍
+3
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Spitamen Gonzales
Ответ Abu Ibrahim
Сам наверно не пытаешься создать себе комфорт в рамках своих возможностей ?
Конечно пытаюсь! Я всю жизнь на врача учился. Но никогда не стану говорить, что мой сосед ПТУшник Василий заслуживает быть тем, кто достоин меньшего
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samarskij-kuzmich
Ответ Abu Ibrahim
Сам наверно не пытаешься создать себе комфорт в рамках своих возможностей ?
Все пытаются создать себе комфорт. Только один это делают за счёт своего труда, а другие за чужой счёт. Зенит не своими средствами обеспечивает свой комфорт.
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Vito74
Ответ Burel
не просто народные, а еще и бюджетные из наших налогов
Я тебе открою военную тайну, только ты никому не говори, Газпром - крупнейший налогоплательщик в нашей стране. А на Зенит расходует деньги оставшиеся после уплаты всего того, что причитается государству.
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Vito74
Ответ Тайосич
Зенит - это не бизнес проект, а полит проект. Бизнеса там ровно ноль.
как и политики, но это вам не мешает
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munhin
Ответ Мельников Михаил
Только эти 49 "частных" акционеров нихрена не решают.
это они вам рассказали, или борзыкин с кузмичем? )
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Abu Ibrahim
Ответ Spitamen Gonzales
Конечно пытаюсь! Я всю жизнь на врача учился. Но никогда не стану говорить, что мой сосед ПТУшник Василий заслуживает быть тем, кто достоин меньшего
Ты видимо мозгами не силен . Человек вложил в бизнес 100 млн , может быть тогда еще им водить футболистов на автобусе и жить в хостеле чтобы игроки второй лиги не почувствовали себя ущербными ?
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napoli_14
Ответ фахитос
одна сделка сутормина чего стоит. Назови хоть одну такую сделку в нашем чемпионате? Почему она прошла у Зенита? Можно сколько угодно закрывать глаза и официально отнекиваться, но это только для протокола. Как на самом деле есть думаю не нужно объяснять.
Почему ты не задаешься вопросом почему такая сделка прошла у "Рубина"?
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Semen B
Ответ Sanchello
и тем не менее, 51% бюджета зенита - народное бабло. Факт, с которым спорить бесполезно!!!
С теми, кто пишет популистскую чушь про "народное бабло", в принципе спорить бесполезно.
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Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
почему «Зенит» тратит много денег на перелеты и проживание.(с) потому,что деньги халявные
Почему столица тратит много денег на плитку и метро - потому что деньги со всей страны.
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Мельников Михаил
Ответ munhin
конечно, и деньги с еврокубков и чемпионств в АП распределяют ))
от РПЛ, положим, только пару сезонов нормальные призовые.
а от УЕФА - да. несколько лет подряд падал бюджет ФК Нижний Новгород. но у Зенита он в пять раз больше. разницу эту откуда брали?
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Abu Ibrahim
Ответ samarskij-kuzmich
Все пытаются создать себе комфорт. Только один это делают за счёт своего труда, а другие за чужой счёт. Зенит не своими средствами обеспечивает свой комфорт.
А ты до 15 лет как минимум жил за счет труда своих родителей , и ? К Оздоеву и Зениту какие претензии , адресуй их в Газпром и правительство РФ .
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FedyaFedya
Ответ samarskij-kuzmich
Ну если бы у Зенита был частный спонсор и тот вкладывал свои личные средства, то это одно дело. Но у Зенита нет своих денег, это доходы полученные от продажи газа, а недра вообще-то принадлежат всему народу. На каком основании Зенит тратит народные деньги на роскошь?
Старые «песни о главном». Лукойл нефть добывает не в РФ?
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