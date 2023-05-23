Магомед Оздоев: «Почему «Зенит» живет в «Ритце»? Ты не можешь везти 2-3 млрд рублей на кукурузнике. Клуб вкладывает десятки миллионов долларов, это их бизнес-проект»

Магомед Оздоев рассказал, почему «Зенит» тратит много денег на перелеты и проживание.

«Почему « » живет в «Ритце»? У «Зенита» состав почти на миллиард по тем временам. Поэтому они и живут в «Ритце». Безопасность. Ты не можешь лететь на кукурузнике на какую-то игру и везти два-три миллиарда рублей на борту. Любая жизнь бесценна, но команда летит чартерным рейсом, она не может лететь на каком-то кукурузнике, условно, как мы летали в «Рубине»: ты сидишь, он тарахтит…

Это не в плане того, что мы зажравшиеся. Любой клуб понимает, что он вкладывает десятки миллионов долларов и должен создавать комфорт, безопасность. Это их бизнес-проект, это их вложенные деньги. Поэтому «Зенит» и живет в «Ритце», – сказал бывший полузащитник петербуржской команды, играющий за « ».

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