Огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с Винисиусом были выключены

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

В Бразилии провели акцию, посвященную Винисиусу Жуниору.

Вчера огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были выключены в знак солидарности с вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии». 

Акция была организована в сотрудничестве между архиепископским святилищем Христа-Искупителя, Бразильской конфедерации футбола (CBF) и обсерваторией расовой дискриминации в футболе. Она началась в 18:00 по местному времени и продлилась 1 час. 

Организаторы акции назвали отключение огней статуи «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру». 

Фото: globo.com/Álvaro Sant’Anna

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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144 комментария

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Николай Васильков
Дожили - из провокатора сделали великомученика
+278
-56
+222
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nobrainnopain
Чем это поможет Вини? Лучше бы пальмы высадили от его дома до Бернабеу, чтобы без пробок добирался на тренировки
+225
-37
+188
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David Aprasidze
Лучше после 1-7 выключили бы
+112
-15
+97
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sergen
Прям Флойд 2.0.
На колено еще не требуют перед ним вставать?
+59
-6
+53
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RikkiQuaresma
Ответ Tiestorzn17
Какой то лютый перебор, негра негром назвали и какая то дичь началась. Ну поплакал 5 минут и хрен с ним 🤷‍♂️
Люди, которые никогда лично не сталкивались с расизмом, никогда не смогут понять Винисиуса.
+72
-21
+51
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Muga Gappaev
Хайпанем немножечко
+50
-7
+43
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Eledsul1
Ответ Tiestorzn17
Какой то лютый перебор, негра негром назвали и какая то дичь началась. Ну поплакал 5 минут и хрен с ним 🤷‍♂️
Не негром, а обезьяной. Лично мне не нравится, когда меня орком называют лишь от того, что я в России живу.
+52
-9
+43
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Tiestorzn17
Какой то лютый перебор, негра негром назвали и какая то дичь началась. Ну поплакал 5 минут и хрен с ним 🤷‍♂️
+103
-63
+40
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Traxyla
Ответ Tiestorzn17
Какой то лютый перебор, негра негром назвали и какая то дичь началась. Ну поплакал 5 минут и хрен с ним 🤷‍♂️
Тебе же не понравится если тебя назовут желтоухим ? Но по сути так и есть .
+48
-25
+23
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Красная стрела
Если бы Винисиус был бы образцом поведения на поле-это одно. Но за ним постоянно следуют скандалы. Это как королевские похороны в Америке чёрного преступника, которого убили копы. Куча есть достойных людей, чернокожих. Может и действительно в трудных условиях. Но всплывают только вот такие.
+29
-6
+23
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zurik
Ответ HI MARS
Красава Винисиус.Уничтожал расистов,которые оскорбляли весь сезон и неадекватных судей,которые показывали карточки ни за что.В следующем сезоне будут следить за своими действиями теперь
Да, прям все кто ему свистели и кричали - всем стало дико стыдно, возможно в следующей игре начнут извиняться с трибун))) Смешно же. Вангую что теперь в него предметы лететь будут, а не оскорбления
+23
-1
+22
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Николай Васильков
Дожили - из провокатора сделали великомученика
"За километр видно, что ты людоедом был" (с)
+35
-14
+21
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Seoul Candy
Ответ nobrainnopain
Чем это поможет Вини? Лучше бы пальмы высадили от его дома до Бернабеу, чтобы без пробок добирался на тренировки
Расист
+27
-11
+16
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Пилат
Ответ nobrainnopain
Чем это поможет Вини? Лучше бы пальмы высадили от его дома до Бернабеу, чтобы без пробок добирался на тренировки
🤣🤣🤣🤣🤣👍
+18
-3
+15
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Caerly
Из одного обиженки раздуть мировой скандал - не каждый сможет.
+14
-2
+12
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Andrey Ashhabadskiy
Осталось короновать истеричку
+14
-3
+11
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Demyan Grachev
Ответ Tiestorzn17
Какой то лютый перебор, негра негром назвали и какая то дичь началась. Ну поплакал 5 минут и хрен с ним 🤷‍♂️
из за таких как ты и есть несправедливость в мире
+19
-10
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марат И
Ответ nobrainnopain
Чем это поможет Вини? Лучше бы пальмы высадили от его дома до Бернабеу, чтобы без пробок добирался на тренировки
Хорош)
+10
-1
+9
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Tristan...
Ответ Сергей Ямковой
Огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с Винисиусом были выключены! ------------------------------------------------------ Изверги, что теперь делать фанатам Валенсии?
Призвать на помощь Бэтмена!
+9
-1
+8
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Сергей Ямковой
Огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с Винисиусом были выключены!
------------------------------------------------------
Изверги, что теперь делать фанатам Валенсии?
+9
-2
+7
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Fma wozo
Это уже переходит все границы
+8
-2
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barcelonistas
Ответ il buono
Отвратительный расизм. Это какой-то фарс, когда в комментариях идиоты-шовинисты возмущаются борьбой с расизмом. Вы лучшее доказательство необходимости таковой.
А шутки про школоту эйджизм. А про евреев нацизм. А про женщин мизогония. А про мужчин мужефобия. Таким нытикам лучше вообще в интернет не заходить, поберегите нервную систему если от всего оскорбиться готовы.
+8
-2
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cmorblr
Иисус теперь черный, всё «логично»
+11
-5
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Очевидное невероятное
Оставьте статую в покое. Не из за таких моментов её отключают ,этот 🙉не заслуживает этого
+8
-3
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Кашшай Чакырович
Судейский шапито на ровном месте устроил цирк ,его должны были удалять ни один раз ,в кое то веки удалили и судейский шапито поднял вой на весь мир ,даже судей поменял ,мне это напоминает ,высказывание одного сумашедшего политика Америки ,мы будем ,есть допинг на завтрак ,обед или ужин и ни одна вошь из wada не посмеет ,чтобы либо сделать ,а тут мы будем менять судей сколько захотим и не одна вошь из фифа и УЕФА не посмеет рот открыть !
+9
-4
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