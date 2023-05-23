Огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности с Винисиусом были выключены!

В Бразилии провели акцию, посвященную Винисиусу Жуниору.

Вчера огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были выключены в знак солидарности с вингером « » и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии».

Акция была организована в сотрудничестве между архиепископским святилищем Христа-Искупителя, Бразильской конфедерации футбола (CBF) и обсерваторией расовой дискриминации в футболе. Она началась в 18:00 по местному времени и продлилась 1 час.

Организаторы акции назвали отключение огней статуи «символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру».

Фото: globo.com/Álvaro Sant’Anna

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