«Статуя Христа-Искупителя была черной и внушительной. Это меня тронуло, но я хочу привносить свет в нашу борьбу». Винисиус о посвященной ему акции

Винисиус Жуниор высказался о посвященной ему акции в Рио-де-Жанейро.

Напомним, вчера огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были выключены в знак солидарности с вингером « » и сборной Бразилии, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии».

«Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу, прежде всего, вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу.

Я очень ценю весь поток любви и поддержки, который я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру. Я точно знаю, кто есть кто. Рассчитывайте на меня, потому что хороших людей большинство, и я не сдамся.

У меня есть цель в жизни, и если мне придется страдать все больше и больше, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными ситуациями, я готов», – написал Винисиус.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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