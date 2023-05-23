«Статуя Христа-Искупителя была черной и внушительной. Это меня тронуло, но я хочу привносить свет в нашу борьбу». Винисиус о посвященной ему акции

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор высказался о посвященной ему акции в Рио-де-Жанейро.

Напомним, вчера огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были выключены в знак солидарности с вингером «Реала» и сборной Бразилии, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии».

«Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу, прежде всего, вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу.      

Я очень ценю весь поток любви и поддержки, который я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру. Я точно знаю, кто есть кто. Рассчитывайте на меня, потому что хороших людей большинство, и я не сдамся.

У меня есть цель в жизни, и если мне придется страдать все больше и больше, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными ситуациями, я готов», – написал Винисиус. 

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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107 комментариев

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Кузбасс
Я все жду, когда же в шахматах уже черные будут начинать.
Столько сотен лет беспросветного расизма.
+253
-15
+238
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аdidаs
Ответ Очевидное невероятное
Он с другой планеты
с планеты обезьян😆😆😆
+114
-28
+86
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АРТУР АЛИЕВ
Кстати, говорят в Брюсселе, после жеста Соболева, отключили писающего мальчика
+70
-2
+68
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Fma wozo
Ему все мало и мало
+55
-7
+48
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psycho
чёрная, на винисиуса похожа
+39
-5
+34
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Tornado S
как бы он не собирал публику, все равно над ещё больше издеваются
+30
-3
+27
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Tornado S
Ответ Tornado S
как бы он не собирал публику, все равно над ещё больше издеваются
** Всё равно над винисиусом ещё больше будут издеватся
+26
-3
+23
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Andrey Ashhabadskiy
Статую легендарную жалко
+25
-4
+21
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Zalupechkin
как же он уже надоел со своим расизмом . Сколько в ла лиге темнокожих игроков и почему с ними всё в порядке ,а с этим всё врем , что-то не так .
+24
-6
+18
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Очевидное невероятное
Скажите Неймару что он не негр
+17
-2
+15
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udiekemen
Ответ Fma wozo
Ему все мало и мало
Скоро напишет об этом книгу
+18
-6
+12
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аdidаs
Ответ аdidаs
с планеты обезьян😆😆😆
судорожно извиняюсь, не смог устоять, а так я не разу не рассист и Винисиус топчик
+14
-3
+11
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Burel
Может ты для начала станешь образцом для поведения, а не провокатором, задирой и симулянтом ?
+16
-6
+10
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БляхаджинсКарпина
Ответ Кузбасс
Я все жду, когда же в шахматах уже черные будут начинать. Столько сотен лет беспросветного расизма.
черные фигуры должны начинать первыми и всегда выигрывать. победа белых фигур приравнивается в расизму
+11
-2
+9
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Budabuda
как же он надоел. ноет и ноет. вот обезьяны из фильма не сидели сложа лапы, а начали борьбу за независимость от людей.
+10
-2
+8
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Варвар27
Для Игоря Новикова,который ограничил входящие ,но сам при этом позволяет реагировать на сообщения)

Это не расисты,а такие же идиоты как вини,просто вини следует ЧСВ умерить,остаток мозгов включить,и понять что своим нытьем он лишь провоцирует себе подобных дураков,на такое поведение
Расизм не может выражаться к конкретному человеку,когда рядом есть ещё представители той же расы,но которых почему то не трогают
Где вы тут расизм увидели??
+8
0
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ аdidаs
судорожно извиняюсь, не смог устоять, а так я не разу не рассист и Винисиус топчик
Да ладно тебе, чёрный юмор, как говорится 😁
+7
0
+7
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Адекватник
Кстати, мне сам по себе Вини нравится. Норм игрочок и норм парень. Из нового поколения он вполне неплохой. Тупил, лажал, уровень реала откровенно не тянул, но прибавил и стал лидером. В этом плане молодец.

Но помоему сама по себе дискуссия - вообще не о том. Тут речь не о расизме, как социальном явлении. Нигде сейчас нет расистских законов, расистских правил и так далее. Институциональный расизм давно искоренен. Более того, нигде нет и расизма личного. Давайте откровенно, если где-то в коллективе будет работать черный и какой-то коллега будет называть его обезьяной - этого никто не поддержит. Этому человеку скажут: ты чо, больной штоле? С нами в зале играл черный парень, другой чувак его назвал обезьяной, негр ему втащил и сломал челюсть. Все были на стороне черного. И даже друзья того чувака сказали ему: блин, ну ты реально сам не прав был, выхватил за дело. Единственное, что черному сказали: нельзя в зале это устраивать, имеете вопросы - после игры один на один решайте, а не в зале руками машите. Все. Вопрос закрыт. При этом, я лично могу обозвать обезьяной любую обезьяну любой национальности. Хоть русского, хоть белоруса, хоть камерунца, хоть вьетнамца, хоть дагестанца - плевать мне. Если ведешь себя как обезьяна - я могу назвать тебя обезьяной. При этом у меня также есть друзья любых национальностей.

Так что дискуссия вообще не о том. Не о расизме, а о злобе, нетерпимости и бескультурии людей. "Пусть твои дети сдохнут от рака" - ничем не лучше "обезьяны". Вообще ни разу не лучше. Но мы обсуждаем именно расизм (которого нет) и борьбу с ним, а не общий уровень злобы и полное отсуствие эмпатии. Потому что в теме расизма можно сделать вид, что ты с чем-то борешься. А бороться с общим уровнем культуры - невозможно. Просто отсутствуют объективные метрики и механизмы контроля. Вы ничего не можете сделать с этим. Страшно это признавать, поэтому и ведется дискуссия вообще не о том...
+6
0
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Fma wozo
Есть какие нибудь другие новости в ла лиге? Ответ : только про винисиуса
+7
-1
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Пирс Морган
Ответ Кузбасс
Я все жду, когда же в шахматах уже черные будут начинать. Столько сотен лет беспросветного расизма.
Такую акцию уже проводили в PlayMagnus несколько лет назад)
+6
-2
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Виктор Войнов
Надо идти дальше выключения света. Статую надо перекрасить в чёрный на постоянной основе
+4
0
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barsiksimba
Ответ Кузбасс
Я все жду, когда же в шахматах уже черные будут начинать. Столько сотен лет беспросветного расизма.
Брать чёрные фигуры руками (за шкирку) и двигать ими по шахматной доске по своему желанию - это вообще отсылка к рабству. Чёрные фигуры необходимо запретить.
+5
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Геннадий Чеботарев
перцу надо его срочно продавать. у него в так называемой голове больше не лады похоже,очень большие. он с головой вообще не дружит.
+7
-3
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ psycho
чёрная, на винисиуса похожа
Осталось ещё в руку статуе бананы вложить.
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Alex Muratov
Ответ Кузбасс
Я все жду, когда же в шахматах уже черные будут начинать. Столько сотен лет беспросветного расизма.
В первой сотне рейтинга ФИДЕ ни одного темнокожего гроссмейстера нет. Возможно, и в первой тысяче.
Первый в США гроссмейстер-афроамериканец Морис Эшли сейчас на 1856 месте в актуальном рейтинге.
+3
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