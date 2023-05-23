«Статуя Христа-Искупителя была черной и внушительной. Это меня тронуло, но я хочу привносить свет в нашу борьбу». Винисиус о посвященной ему акции
Винисиус Жуниор высказался о посвященной ему акции в Рио-де-Жанейро.
Напомним, вчера огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были выключены в знак солидарности с вингером «Реала» и сборной Бразилии, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии».
«Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу, прежде всего, вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу.
Я очень ценю весь поток любви и поддержки, который я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру. Я точно знаю, кто есть кто. Рассчитывайте на меня, потому что хороших людей большинство, и я не сдамся.
У меня есть цель в жизни, и если мне придется страдать все больше и больше, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными ситуациями, я готов», – написал Винисиус.
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Столько сотен лет беспросветного расизма.
Это не расисты,а такие же идиоты как вини,просто вини следует ЧСВ умерить,остаток мозгов включить,и понять что своим нытьем он лишь провоцирует себе подобных дураков,на такое поведение
Расизм не может выражаться к конкретному человеку,когда рядом есть ещё представители той же расы,но которых почему то не трогают
Где вы тут расизм увидели??
Но помоему сама по себе дискуссия - вообще не о том. Тут речь не о расизме, как социальном явлении. Нигде сейчас нет расистских законов, расистских правил и так далее. Институциональный расизм давно искоренен. Более того, нигде нет и расизма личного. Давайте откровенно, если где-то в коллективе будет работать черный и какой-то коллега будет называть его обезьяной - этого никто не поддержит. Этому человеку скажут: ты чо, больной штоле? С нами в зале играл черный парень, другой чувак его назвал обезьяной, негр ему втащил и сломал челюсть. Все были на стороне черного. И даже друзья того чувака сказали ему: блин, ну ты реально сам не прав был, выхватил за дело. Единственное, что черному сказали: нельзя в зале это устраивать, имеете вопросы - после игры один на один решайте, а не в зале руками машите. Все. Вопрос закрыт. При этом, я лично могу обозвать обезьяной любую обезьяну любой национальности. Хоть русского, хоть белоруса, хоть камерунца, хоть вьетнамца, хоть дагестанца - плевать мне. Если ведешь себя как обезьяна - я могу назвать тебя обезьяной. При этом у меня также есть друзья любых национальностей.
Так что дискуссия вообще не о том. Не о расизме, а о злобе, нетерпимости и бескультурии людей. "Пусть твои дети сдохнут от рака" - ничем не лучше "обезьяны". Вообще ни разу не лучше. Но мы обсуждаем именно расизм (которого нет) и борьбу с ним, а не общий уровень злобы и полное отсуствие эмпатии. Потому что в теме расизма можно сделать вид, что ты с чем-то борешься. А бороться с общим уровнем культуры - невозможно. Просто отсутствуют объективные метрики и механизмы контроля. Вы ничего не можете сделать с этим. Страшно это признавать, поэтому и ведется дискуссия вообще не о том...
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