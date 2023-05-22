Колосков о Кокорине: «Он никогда не был легендарным футболистом, только легендой скандалов. Не думаю, что за ним будет очередь»

Вячеслав Колосков не считает Александра Кокорина легендарным футболистом.

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. « », в составе которого российский форвард выступает на правах аренды, впервые в истории стал чемпионом страны.

« никогда не был легендарным футболистом, только легендой скандалов. Он все время был подающим надежды. Все отмечали его природный талант, который нигде не проявился, кроме как на Кипре. Там его талант можно использовать, потому что там нет футболистов такого уровня.

Что касается его будущего, это ему решать и тем клубам, которые попытаются его приобрести в России. Но я не думаю, что за ним будет очередь», – сказал почетный президент .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!