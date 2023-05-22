Колосков о Кокорине: «Он никогда не был легендарным футболистом, только легендой скандалов. Не думаю, что за ним будет очередь»

Теги премьер-лига Россия РФС Арис высшая лига Кипр Вячеслав Колосков Александр Кокорин Футбол

Вячеслав Колосков не считает Александра Кокорина легендарным футболистом.

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. «Арис», в составе которого российский форвард выступает на правах аренды, впервые в истории стал чемпионом страны.

«Александр Кокорин никогда не был легендарным футболистом, только легендой скандалов. Он все время был подающим надежды. Все отмечали его природный талант, который нигде не проявился, кроме как на Кипре. Там его талант можно использовать, потому что там нет футболистов такого уровня.

Что касается его будущего, это ему решать и тем клубам, которые попытаются его приобрести в России. Но я не думаю, что за ним будет очередь», – сказал почетный президент РФС.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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5 комментариев

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Андрей Андреев
Что за бред? Его никто даже не спрашивал, легенда Кокорин или нет. Что его побудило сказать это? Естественно Кокорин никакая не легенда. Он просто провёл качественный сезон.
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Marcus-light
Химки, Торпедо, Локомотив.
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blaugrano
Вопрос о легендах закрыт. Пеле, Марадона, Месси.
Кокорину в этом ряду места нет.
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вовочка6762
А это что за фраер тут бакланит ?
Берегов не видишь ?
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fussballer
Ответ blaugrano
Вопрос о легендах закрыт. Пеле, Марадона, Месси. Кокорину в этом ряду места нет.
Буффон - "Ну да, ну да, пошёл я ###!"
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