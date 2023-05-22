Форвард «Ариса» Шуманский о Кокорине: «Его награда MVP — не только как футболисту, но и человеку с большой буквы»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Артем Шуманский Футбол

Форвард «Ариса» Артем Шуманский назвал Александра Кокорина человеком с большой буквы.

— Здесь ты познакомился с Кокориным. Он стал для тебя другом. Расскажи о ваших взаимоотношениях.

— Да, он меня очень тепло принял. Каждый день мы с ним куда-то ходим, в рестораны, просто прогуляться. Он классный парень.

У него такой бэкграунд за спиной. Я думал, что он будет в небесах летать, а он отличный парень, общается наравне. Никогда не чувствую разницу.

В плане футбола он мне много подсказывает. И на тренировках. Да и о жизни может многое рассказать. Он может и напихать, и похвалить. Могу сказать, что его награда MVP — это не только как футболисту, но и человеку с большой буквы.

— Как он меняет игру «Ариса»? Он как свободный художник?

— Нет, ему нельзя делать все, что угодно. Но он просто делает больше других, много пробегает километров. Это показывают датчики. То, что он находится везде, это все видно. Такой объем работы от него не ожидал. Но он доказывает, лидер команды, – сказал белорус.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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9 комментариев

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deadjoker
Ну так он человек авторитетный, сидевший. :)
+35
-1
+34
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инок
Саня наконец нашел свою команду и новых друзей, ему там хорошо и комфортно. С чемпионским трофеем его, и удачи в Кипрском Арисе.
+11
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Ночной кошмар Логинова
MVP - Most Valuable Prisoner
+10
-1
+9
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Tigo_Volchara93
Походу пару раз закрыл счет на несколько десятков тысяч евро, и стал человеком с большой буквы 😁
+3
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Валдис Пельш
Ответ инок
Саня наконец нашел свою команду и новых друзей, ему там хорошо и комфортно. С чемпионским трофеем его, и удачи в Кипрском Арисе.
передам 🖐️
+3
0
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Жаргал Шадапов
Ответ deadjoker
Ну так он человек авторитетный, сидевший. :)
Порядочный, мужиковал, не быковал, чужое не трогал, своих в обиду не давал
+2
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Ковид 07.10.52
Человек на букву Г....
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Правдоруб Денисов
Кокорину нужно сделать все, чтобы остаться в Арисе, комфортные условия, хорошая страна и ,самое главное, ЛЧ
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Партизанен
Ответ deadjoker
Ну так он человек авторитетный, сидевший. :)
Сидеть можно по разному)))
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