Форвард «Ариса» Шуманский о Кокорине: «Его награда MVP — не только как футболисту, но и человеку с большой буквы»

Форвард «Ариса» Артем Шуманский назвал Александра Кокорина человеком с большой буквы.

— Здесь ты познакомился с . Он стал для тебя другом. Расскажи о ваших взаимоотношениях.

— Да, он меня очень тепло принял. Каждый день мы с ним куда-то ходим, в рестораны, просто прогуляться. Он классный парень.

У него такой бэкграунд за спиной. Я думал, что он будет в небесах летать, а он отличный парень, общается наравне. Никогда не чувствую разницу.

В плане футбола он мне много подсказывает. И на тренировках. Да и о жизни может многое рассказать. Он может и напихать, и похвалить. Могу сказать, что его награда MVP — это не только как футболисту, но и человеку с большой буквы.

— Как он меняет игру « »? Он как свободный художник?

— Нет, ему нельзя делать все, что угодно. Но он просто делает больше других, много пробегает километров. Это показывают датчики. То, что он находится везде, это все видно. Такой объем работы от него не ожидал. Но он доказывает, лидер команды, – сказал белорус.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!