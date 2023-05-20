Шпилевский верит, что Кокорин останется в «Арисе»: «Все должно быть хорошо. Руководство занимается этим вопросом»

Алексей Шпилевский надеется, что Александр Кокорин останется в «Арисе» на следующий сезон.

Права на форварда принадлежат «Фиорентине».

«Я не хочу каждый день комментировать возможное возвращение Саши в «Фиорентину». Руководство занимается этим вопросом. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался.

Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, думаю, в конце должно быть все хорошо», – сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!