Александр Кокорин: «Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» – это Кипр. Мы заслужили!»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин прокомментировал победу «Ариса» в чемпионате Кипра.

«Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории.

Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!» – сказал форвард «Ариса».

32-летний нападающий ранее был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. Он забил 13 голов в 28 матчах. Для «Ариса» чемпионство стало первым за всю историю существования клуба.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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18 комментариев

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Тиджани Бабангида
Настоящий праздник для болельщиков - первое чемпионство. Ну и Кокорин совсем не свадебный генерал,а один из творцов успеха
+19
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Velirpa
Месси правит Францией, Кокорин - Кипром,.
+15
-1
+14
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ПравдоРуб
Поздравляю Арис и Кокорина с чемпионством! Его конечно принято подкплывать, но! Он лучший игрок чемпионата (без разницы какого чемпионата) и чемпион страны, е всем это удаётся. Так что стоит поздравить после такого то прошлого тем более
+13
0
+13
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fussballer
Ответ Velirpa
Месси правит Францией, Кокорин - Кипром,.
Черчесов - Венгрией!
+6
0
+6
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dmitriy1981
Саша забыл сказать: "Весь Кипр сейчас ( какие там цвета у Ариса) "
+3
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Velirpa
весь Кипр шоколадный.
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Гамарджоба Генацвале
Все на Анексартисиасскую!
+3
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Forte Live
Нужно оставаться. Фиалки едва ли будут против. Вообще идеальный вариант для завершения карьеры. И климат, и почти все нюансы. Та же Турция сейчас напротив нестабильный регион, хоть и уровень игры на голову выше, конечно
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ALMAZ_and_GOLD
Ответ Velirpa
Месси правит Францией, Кокорин - Кипром,.
Мбаппе же
+1
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