Александр Кокорин: «Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» – это Кипр. Мы заслужили!»

Александр Кокорин прокомментировал победу «Ариса» в чемпионате Кипра.

«Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории.

Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!» – сказал форвард «Ариса».

32-летний нападающий ранее был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. Он забил 13 голов в 28 матчах. Для «Ариса» чемпионство стало первым за всю историю существования клуба.

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