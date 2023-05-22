Бабаев о жесте Соболева: «Это было за гранью. КДК должен разобраться»
Роман Бабаев оценил жест форварда «Спартака» Александра Соболева.
Гендиректор ЦСКА высказался после поражения армейцев от красно-белых (1:2) в Мир РПЛ.
«На мой взгляд, есть Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив. Конечно, понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного».
Об обращении в ЭСК
«Сначала изучим все материалы, в том числе видеоматериалы, протокол, который оформляется после матча, после этого примем решение. Но пока из того, что лично я видел, я считаю, что как минимум по красной карточке Роши мы точно будем обращаться, хочется понять логику, потому что никто в команде и у экранов телевизоров не понял, что произошло», – сказал Бабаев.
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А в итоге легионер нашего чемпионата вынужден был повторять жест Соболева, спрашивая - это нормально для России, чтобы игрок такое показывал безнаказанно?
Стыдно за наш чемпионат и судейство перед иностранцами.
В связи с этим интересно послушать переговоры.
Коротко о ЦСКА.