Бабаев о жесте Соболева: «Это было за гранью. КДК должен разобраться»

Роман Бабаев оценил жест форварда «Спартака» Александра Соболева.

Гендиректор ЦСКА высказался после поражения армейцев от красно-белых (1:2) в Мир .

«На мой взгляд, есть Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив. Конечно, понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного».

Об обращении в ЭСК

«Сначала изучим все материалы, в том числе видеоматериалы, протокол, который оформляется после матча, после этого примем решение. Но пока из того, что лично я видел, я считаю, что как минимум по красной карточке Роши мы точно будем обращаться, хочется понять логику, потому что никто в команде и у экранов телевизоров не понял, что произошло», – сказал .

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

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