Бабаев о жесте Соболева: «Это было за гранью. КДК должен разобраться»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС Роман Бабаев Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Роман Бабаев оценил жест форварда «Спартака» Александра Соболева.

Гендиректор ЦСКА высказался после поражения армейцев от красно-белых (1:2) в Мир РПЛ.

«На мой взгляд, есть Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив. Конечно, понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного».

Об обращении в ЭСК

«Сначала изучим все материалы, в том числе видеоматериалы, протокол, который оформляется после матча, после этого примем решение. Но пока из того, что лично я видел, я считаю, что как минимум по красной карточке Роши мы точно будем обращаться, хочется понять логику, потому что никто в команде и у экранов телевизоров не понял, что произошло», – сказал Бабаев.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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134 комментария

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ne ravnodushen
Карасев и помощники просто "тормоза". Покажите сразу красную Соболеву за неспортивное поведение, и все на этом закончилось бы.
А в итоге легионер нашего чемпионата вынужден был повторять жест Соболева, спрашивая - это нормально для России, чтобы игрок такое показывал безнаказанно?
Стыдно за наш чемпионат и судейство перед иностранцами.
+203
-67
+136
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ne ravnodushen
Ответ Михаил Зюбин
Есть Вар, помощники главного рефери, они бы ему объяснили, а не два раза всем зрителям и арбитрам этот отвратительный жест показывать.
Боковой был на линии и все видел своими глазами без помощи ВАР, сказать это Карасеву по рации 1 секунда, удаляй Соболева и все дела.
В связи с этим интересно послушать переговоры.
+111
-25
+86
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Михаил Зюбин
Ответ ne ravnodushen
Карасев и помощники просто "тормоза". Покажите сразу красную Соболеву за неспортивное поведение, и все на этом закончилось бы. А в итоге легионер нашего чемпионата вынужден был повторять жест Соболева, спрашивая - это нормально для России, чтобы игрок такое показывал безнаказанно? Стыдно за наш чемпионат и судейство перед иностранцами.
Есть Вар, помощники главного рефери, они бы ему объяснили, а не два раза всем зрителям и арбитрам этот отвратительный жест показывать.
+86
-31
+55
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MR Hahn
Бабаев, призывавший в своё время Веллитона "аккуратнее ходить по улицам" из-за игрового эпизода, рассуждает о гранях.

Коротко о ЦСКА.
+74
-38
+36
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Мосгорсуд
А это от безнаказанности, его в каждом матче нужно было удалять, но судьи глаза закрывали
+42
-19
+23
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Александр Жердин
Удаление Роши спровоцировал боковой судья- тормоз. ( допускаю, что Карасëв мог не видеть). Но у бокового Соболев жестикулирует чуть не перед носом. Именно поэтому Роша обратил на это внимание . Сколько уже было у дельфина ударов локтем по лицу соперников, которые благополучно пропускали арбитры?
+44
-24
+20
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murzzzzzilka
Ответ Александр Жердин
Удаление Роши спровоцировал боковой судья- тормоз. ( допускаю, что Карасëв мог не видеть). Но у бокового Соболев жестикулирует чуть не перед носом. Именно поэтому Роша обратил на это внимание . Сколько уже было у дельфина ударов локтем по лицу соперников, которые благополучно пропускали арбитры?
И снова больше всего волнуются наши болельщики из Питера:)))
+28
-14
+14
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Barvex
Ответ Михаил Зюбин
Есть Вар, помощники главного рефери, они бы ему объяснили, а не два раза всем зрителям и арбитрам этот отвратительный жест показывать.
Без реакции Роши судьи вообще не собирались ничего давать Соболеву.
+16
-3
+13
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Arthur Nowack
Ответ Михаил Зюбин
Есть Вар, помощники главного рефери, они бы ему объяснили, а не два раза всем зрителям и арбитрам этот отвратительный жест показывать.
Только вот без этого они даже не собирались эпизод рассматривать.
+20
-9
+11
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Иван Иванов
Ответ Честный контроль
Зато расчетный счет Карасева понял
Что ты мелишь... Карась никогда не был проспартаковским. Скорей он больше с Гинером связан
+23
-13
+10
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ne ravnodushen
Ответ Дмитрий Дмитриев
Нытик💯🤡
Соболев?
+20
-12
+8
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Nikolay Romanenko
Вообще не надо было никого удалять. Обоим по жёлтой и играем дальше, кто не понял и продолжил косячить - тому вторую жёлтую и до свидания. А Соболева надо на нервный курорт отправить, пусть подлечится.
+10
-4
+6
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Александр Жердин
Удаление Роши спровоцировал боковой судья- тормоз. ( допускаю, что Карасëв мог не видеть). Но у бокового Соболев жестикулирует чуть не перед носом. Именно поэтому Роша обратил на это внимание . Сколько уже было у дельфина ударов локтем по лицу соперников, которые благополучно пропускали арбитры?
сколько?
+18
-12
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Давид Золотов
Ответ ne ravnodushen
Карасев и помощники просто "тормоза". Покажите сразу красную Соболеву за неспортивное поведение, и все на этом закончилось бы. А в итоге легионер нашего чемпионата вынужден был повторять жест Соболева, спрашивая - это нормально для России, чтобы игрок такое показывал безнаказанно? Стыдно за наш чемпионат и судейство перед иностранцами.
Роналду показывал в ЛЧ такое на весь мир))
+6
-1
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Andy Tucker
человеческому языку обучить своего игрока не могут, он всем жесты неприличные показывает. два раза, потому что его лысый тренер тоже всё по два раза делает
+19
-15
+4
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Игорь Стукачев
Не надо защищать своего, показы у них были одинаковые. У армейца их было даже два- главному и боковому.
+22
-18
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mnogokotin-
Ответ Александр Жердин
Удаление Роши спровоцировал боковой судья- тормоз. ( допускаю, что Карасëв мог не видеть). Но у бокового Соболев жестикулирует чуть не перед носом. Именно поэтому Роша обратил на это внимание . Сколько уже было у дельфина ударов локтем по лицу соперников, которые благополучно пропускали арбитры?
почему тормоз? пошло обсуждение, там бы разобрались. опять чьи то тупые мысли повторяешь? )
+5
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Кирилл Петров
Ответ igor.igorev
Комментарий удален модератором
А роша снимет свои и покажет опу. Ибо Что можно Соболю, можно и ему)))
+4
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mnogokotin-
Ответ Александр Жердин
Стесняюсь спросить, а что там было обсуждать? Есть как бы помягче выразиться, непристойный жест Соболева, который по правилам карается КК. Или надо было придумать, как этот жест не увидеть?
решение выносит главный, который не видел, и все проверяется еще варом. прикинь
+5
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fil_spb
Ответ MR Hahn
За тем же, зачем и попытка прикинуться шлангом от Роши: переживающий за женщин и детей приятный во всех отношениях армеец этот самый жест повторил дважды. Хотя это от него и не требовалось. Потом ещё судьям аплодировал. Про отмашки уже было выше сказано. Но удалили его совершенно ни за что, оказывается.
Да Роша может о чем угодно переживать и в интервью трындеть. Это вообще неважно. По правилам игры в футбол удаляют игрока за оскорбление участника матча или зрителей. У Соболева оскорбление было, у Роши очевидно нет. Цели у них были разные. Что тут спорить? И наказания не могли быть за разное одинаковые.
+8
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Gonzoo
Пусть и правда влепят 10 матчей дисквалификации. Если не умеешь себя контролировать - иди учись.
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T622222
Кудрявый за гранью твой Федотов
+10
-7
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воробей джек
Удивительно,что руководителя ЦСКА волнует моральный облик соперника! По-моему стоит задать вопрос,почему команда откровенно плохо сыграла столь важный матч? Записочки в раздевалки и горячие слова Федотова это все не футбол! Все нужно доказывать на футбольном поле. А там ЦСКА явно был слабее. Карасев отлично справился с матчем. Может быть вопрос по подкату Чернова.
+8
-5
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Генадий Филимонов
За какой гранью, что несут все эти ничтожные клопы?
+13
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baldik
Ответ ne ravnodushen
Карасев и помощники просто "тормоза". Покажите сразу красную Соболеву за неспортивное поведение, и все на этом закончилось бы. А в итоге легионер нашего чемпионата вынужден был повторять жест Соболева, спрашивая - это нормально для России, чтобы игрок такое показывал безнаказанно? Стыдно за наш чемпионат и судейство перед иностранцами.
Особенно прекрасна твоя фраза -"А в итоге легионер нашего чемпионата вынужден был повторять жест Соболева". А если бы Соболев трусы снял, то Роша тоже по полю стал бы голяком бегать?
+17
-14
+3
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