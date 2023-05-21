Роша о жесте Соболева: «Я выключал его из игры, не давал ничего сделать, поэтому он так себя повел. Меня уважать не надо, уважайте детей и женщин»
Виллиан Роша прокомментировал жест Александра Соболева в его адрес.
Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
– Соболев провоцировал меня, я не отвечал. И только в том эпизоде я обратил внимание судей на эпизод.
– Получается, вы круто сыграли против Соболева?
– Спасибо, но это дерби. Я выключал Соболева из игры, я ничего не давал ему сделать, поэтому он себя так повел. Меня уважать не надо, уважайте детей и женщин. У Соболева есть дети? Разве это будет красивый жест? – передает слова Роши корреспондент «Матч ТВ».
Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Этот врунишка вот что говорит: "Я выключал Соболева из игры, я ничего не давал ему сделать, поэтому он себя так повел."
А причина по которой Соболев так себя повел указана вам выше, на которую вы отреагировали "пффф так это желтая максимум"