Роша о жесте Соболева: «Я выключал его из игры, не давал ничего сделать, поэтому он так себя повел. Меня уважать не надо, уважайте детей и женщин»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша прокомментировал жест Александра Соболева в его адрес.

Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

– Соболев провоцировал меня, я не отвечал. И только в том эпизоде я обратил внимание судей на эпизод.

– Получается, вы круто сыграли против Соболева?

– Спасибо, но это дерби. Я выключал Соболева из игры, я ничего не давал ему сделать, поэтому он себя так повел. Меня уважать не надо, уважайте детей и женщин. У Соболева есть дети? Разве это будет красивый жест? – передает слова Роши корреспондент «Матч ТВ».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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63 комментария

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counsel
Ответ Вратарь Бага
А за что Рошу удалили?
За крутость, вежливость и доброту. По версии ЦСКА.
+58
-26
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Вратарь Бага
А за что Рошу удалили?
+32
-11
+21
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Инженер Управляющий
Ответ Вратарь Бага
А за что Рошу удалили?
за то что пэнис трогал и показал его судье
+26
-8
+18
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z3yjyzh29x
Ответ counsel
За крутость, вежливость и доброту. По версии ЦСКА.
Только ты не придуривайся! Роша объяснял и показал жест арбитрам, которые хотели этот момент заиграть.
+18
-4
+14
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Динар
По игре вообще не понял чем Роша заслужил этот жест, Соболев ещё в первом тайме задирать его начал непонятно зачем
+21
-12
+9
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Fuji69
Ответ Динар
По игре вообще не понял чем Роша заслужил этот жест, Соболев ещё в первом тайме задирать его начал непонятно зачем
Пнул Соболева после игрового момента после свистка в штрафной . Карасёв прибежал и нечего .Роша ещё скалился что всё для него обошлось . Санька вот и завёлся чутка .
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Посторонним В
Соболь вел себя отвратно
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Гамарджоба Генацвале
У Соболева реально с психикой проблемы. Неконтролируемая агрессия, это видно. Забивает голы и майку с мамой показывает, плачет. А тут такие жесты.Видимо, мама сверху это не видит.
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litterkenny
Я уважаю детей и женщин, поэтому я показал этот жест дважды!
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Бычара не краснодарский
Вот вам и ваш фанайди, выдают его всяким Соболевым, а они потом детей и женщин не уважают на стадионе
+4
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angry horse
Ответ mnogokotin-
бан!
Вадим Евсеев ответил бы тебе в рифму😎
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Колбаскер тут
Ответ Fuji69
Пнул Соболева после игрового момента после свистка в штрафной . Карасёв прибежал и нечего .Роша ещё скалился что всё для него обошлось . Санька вот и завёлся чутка .
Бедный Саша. Играет очень аккуратно, а его все обижают...
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zhuk88
Нет на вас всех Роя Кина :)
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Алексей Полиенков
Ответ EnzoAmatera
Я в шоке как Спартаковские защищают соболя и гонят на Рошу, нет слов
Подобное поддерживает подобное. Такие же мерзавцы только могут столь безобразное поведение оправдывать и переводить стрелки.
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Евгениий
Ответ Кирилл
А то, что Карасёв просто хотел заиграть этот момент и продолжить игру дальше - это нормально ?) В матче Торпедо - Спартак за такой же жест Клотета сразу удалили ) А здесь Карасёв даже ничего не думал показывать Соболеву.
Карасёв не мог видеть жеста соболев, тк тот спиной к нему стоял. Есть боковой, есть вар
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Le Chan
Роша тот самый мальчик который жестами объяснил что его зовут Хуан
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Артур Межаков
Лысый нажал на выключатель...
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Полуэктов Пётр
Ответ SMART789
пффф так это желтая максимум
А причем тут карточки?
Этот врунишка вот что говорит: "Я выключал Соболева из игры, я ничего не давал ему сделать, поэтому он себя так повел."
А причина по которой Соболев так себя повел указана вам выше, на которую вы отреагировали "пффф так это желтая максимум"
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mnogokotin-
Ответ Евгений Кошелек
Твои действия, я так понимаю, уважение детям и женщинам, были адресованы.
это другое!
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Песчанка
Надо было на поле решать . А не дублировать показанное Соболевым. Втащил бы ему, никто против не был бы.
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КБ Сергей
Ответ Кирилл
А то, что Карасёв просто хотел заиграть этот момент и продолжить игру дальше - это нормально ?) В матче Торпедо - Спартак за такой же жест Клотета сразу удалили ) А здесь Карасёв даже ничего не думал показывать Соболеву.
Специально для таких как ты, поясняю: даже если бы Карасёв хотел заиграть момент, хотя он просто не мог видеть, что показал Соболев Роше, на моменты с возможным удалением, указывает ВАР. Так что в удалении Роши, виноват только сам Роша.
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Doubler
Ответ Кирилл
А то, что Карасёв просто хотел заиграть этот момент и продолжить игру дальше - это нормально ?) В матче Торпедо - Спартак за такой же жест Клотета сразу удалили ) А здесь Карасёв даже ничего не думал показывать Соболеву.
откуда ты это знаешь? мысли его прочитал? или он так и сказал тебе на ушко? Господи, сколько же придурков Мать-Земля носит)
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Вратарь Бага
Ответ crazy_elky
А если бы Соболев штаны снял и голую задницу всем показал, а Роша бы повторил, ты бы тоже был удивлен, за что Роша удален? Ну надо самому головой то иногда думать…
ты сначала с людьми научись нормально разговаривать, а потом указывай, что и как) полспортса таких умников)
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Танович
Ответ Eugene88
Изподтишка и без мяча рядом бортанул соболя другой роша, который уволился 2 недели назад? Соболь виноват, но отмазывать недалекого провокатора рошу тоже глупо
Ты головой думай - что это за провокатор, который сбивает игрока в своей штрафной с риском получить пеналь и удаление? Был бы провокатор - подождал бы ещё хотя бы три шага, пока не выйдут из штрафной. Роша тогда кинулся в ответ на озлившегося на него Соболева. Я было решил, что Соболь - провокатор, который, пока судья отвернулся, роди ему корчит и что-то говорит, когда Роша не реагирует уже, но после быдло выходки решил, что Соболь реально дег-рат, настолько она была нелепая и бессмысленная
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Аморалинни
Ответ counsel
За крутость, вежливость и доброту. По версии ЦСКА.
Подписан: спартак
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