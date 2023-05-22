Защитник «Тампы» Сергачев о жесте Соболева: «Не стану судить, это эмоции. Людям на трибуне тяжело понять, что происходило в его голове»

Теги Спартак ЦСКА Тампа-Бэй премьер-лига Россия судьи НХЛ Михаил Сергачев Матч ТВ Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Хоккей

Михаил Сергачев не стал осуждать форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест.

На 65-й минуте московского дерби в Мир РПЛ Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

– В судейских моментах я не разбираюсь, что‑то для меня было вообще в новинку, но мне очень понравилась игра: борьба, ажиотаж, болельщики. Мы сидели прямо по центру и все прекрасно видели – кайф.

– Что было бы с хоккеистом клуба НХЛ, если бы он показал такой же жест, как Соболев?

– Знаете, это эмоции. Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева в этот момент, поэтому я не стану его судить за то, что он сделал. А что было бы в НХЛ – не знаю. Мне кажется, что здесь не так важно, лучше сравнить с другой футбольной лигой. Просто НХЛ – это совсем другое, – отметил защитник «Тампы».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Золотые слова, нормальному человеку нельзя понять что происходит в голове Соболева, так как там ничего не происходит. Вакуум.
+108
-16
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senchas
- ну погорячился, со всяким может случится!
- со всяким, да не со всяким! вот с баклажном это не случилось, и со мной не случилось, а с тобой случилось! и репутацию нашу ты подмочил, теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные! (с)
+58
0
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева"

Думаю там звуки, похожие на смех дельфина
+49
-11
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Рошу ни за что удалили, а Соболев с большим отрывом самый мерзкий футболист в РПЛ...
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sega megabitovich
Ответ Senchas
- ну погорячился, со всяким может случится! - со всяким, да не со всяким! вот с баклажном это не случилось, и со мной не случилось, а с тобой случилось! и репутацию нашу ты подмочил, теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные! (с)
так, теперь давайте с эфиопским футболистом 😁
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
Ответ Люблю Марго Робби
Рошу тоже удалили по делу, зачем он главному и боковому показывал этот жест? Без него бы разобрались
без него судьи не собирались реагировать на жест Соболева. Роша сначала обратился к боковому, не зная как сообщить о проишествии попросил посмотреть повтор, но когда судьи на него не отреагировали он показал, что произошло. хватит включать дурачков "а зачем он показал?".
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Особенно если голова - дурная ....
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
Ответ Назар Игорь
Золотые слова, нормальному человеку нельзя понять что происходит в голове Соболева, так как там ничего не происходит. Вакуум.
почему же ничего не происходит?

дельфинарий там происходит. и обезьянка бьет в тарелки
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ninjah
Легко можно понять. Помните видео, как у Гомера обезьяна в тарелки била в голове)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sega megabitovich
Ответ Aleksey Yashin
"Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева" Думаю там звуки, похожие на смех дельфина
https://youtu.be/wzjjtCCU8tU 😁
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Ответ bolt_thrower
Если бы ответил "в НХЛ я бы ему хорошо надрал задницу за такое", то мог бы неплохо хайпануть в новостях )
В хоккее была бы драка. Там мужики это понимают, и не нарываются без причины. А в футболе стало много откровенной подлости и лицемерия.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
руки ноги целы, лёгкие в порядке, а голова предмет тёмный, обследованию не подлежит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Сделай это любой другой футболист, его бы отругали, но поняли, как раз потому, что это дерби, эмоции, могло переклинить.
Но это сделал Соболев, для которого подобные мерзости в порядке вещей. Тут нет оправданий, такое животное, сравнением с которым мы иногда оскорбляем дельфинов.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
меня вообще удивляет, что Соболева сравнивают с дельфином... у них вообще ничего общего... а вот с мартышками - да, есть схожесть, они тоже любят трясти причиндалами перед посетителями зоопарков...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Коровин
Роналду и симеоне одобряют жест соболева
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolt_thrower
Если бы ответил "в НХЛ я бы ему хорошо надрал задницу за такое", то мог бы неплохо хайпануть в новостях )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
Что происходило в голове Соболева? Ветер с моря дул...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олимпионик
Следует опросить абсолютно всех российских спортсменов по жесту Соболева для полноты оценки.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Трезвый взгляд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костян Изотов
Соглы, вообще не понимаю всеобщего осуждения. Ко-ко-ко, у телевизоров женщины и дети, ко-ко-ко, какой-то петушатник развели. Это спорт, это эмоции, тестестерон! Из той же серии какая-то тп, которой мешало громкое празднование победы Тулузы в кубке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безенчук и нимфы
Ответ Назар Игорь
Золотые слова, нормальному человеку нельзя понять что происходит в голове Соболева, так как там ничего не происходит. Вакуум.
Там злые голоса нашёптывают ему торопить дичь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
отнюдь, для описания есть прекрасный пример - обезьянка бьющая в муз тарелочки в голове Гомера Симпсона
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marduhai
Короче, линия защиты Соболя понятна - эмоции не подлежат наказанию!
Так что приготовьтесь, игроки наших топов готовы наращивать свои эмоциональные проявления - будут снимать трусы и не похлопывать, а показывать свои
"причиндалы..."
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Он попросил грубияна и драчуна Рошу, чтобы тот бил только по ногам, но не в коем случае ни по яй***, что непонятного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеальный шторм
С каких пор быд.ячество называется эмоциями??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий