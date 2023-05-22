Михаил Сергачев не стал осуждать форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест.

На 65-й минуте московского дерби в Мир РПЛ Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

– В судейских моментах я не разбираюсь, что‑то для меня было вообще в новинку, но мне очень понравилась игра: борьба, ажиотаж, болельщики. Мы сидели прямо по центру и все прекрасно видели – кайф.

– Что было бы с хоккеистом клуба НХЛ, если бы он показал такой же жест, как Соболев?

– Знаете, это эмоции. Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева в этот момент, поэтому я не стану его судить за то, что он сделал. А что было бы в НХЛ – не знаю. Мне кажется, что здесь не так важно, лучше сравнить с другой футбольной лигой. Просто НХЛ – это совсем другое, – отметил защитник «Тампы».

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