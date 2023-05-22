Защитник «Тампы» Сергачев о жесте Соболева: «Не стану судить, это эмоции. Людям на трибуне тяжело понять, что происходило в его голове»
Михаил Сергачев не стал осуждать форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест.
На 65-й минуте московского дерби в Мир РПЛ Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.
Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.
– В судейских моментах я не разбираюсь, что‑то для меня было вообще в новинку, но мне очень понравилась игра: борьба, ажиотаж, болельщики. Мы сидели прямо по центру и все прекрасно видели – кайф.
– Что было бы с хоккеистом клуба НХЛ, если бы он показал такой же жест, как Соболев?
– Знаете, это эмоции. Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева в этот момент, поэтому я не стану его судить за то, что он сделал. А что было бы в НХЛ – не знаю. Мне кажется, что здесь не так важно, лучше сравнить с другой футбольной лигой. Просто НХЛ – это совсем другое, – отметил защитник «Тампы».
Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳
Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
- со всяким, да не со всяким! вот с баклажном это не случилось, и со мной не случилось, а с тобой случилось! и репутацию нашу ты подмочил, теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные! (с)
Думаю там звуки, похожие на смех дельфина
дельфинарий там происходит. и обезьянка бьет в тарелки
Но это сделал Соболев, для которого подобные мерзости в порядке вещей. Тут нет оправданий, такое животное, сравнением с которым мы иногда оскорбляем дельфинов.
Так что приготовьтесь, игроки наших топов готовы наращивать свои эмоциональные проявления - будут снимать трусы и не похлопывать, а показывать свои
"причиндалы..."