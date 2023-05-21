Карло Анчелотти не захотел обсуждать игру «Реала» против «Валенсии» (0:1).

«Вы хотите поговорить о футболе? Я – нет.

Я хочу поговорить о том, что произошло на стадионе. Думаю, это важнее. Подобное не должно происходить, очевидно.

Тренер не должен думать о том, чтобы убрать игрока с поля из-за того, что на него кричат трибуны. Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват – он жертва. И он остался. А затем он получил непонятную красную карточку, хотя не проявлял агрессию.

У нас проблема. Не у меня – я-то считаю самым важным футболистом мира. Проблема у , потому что из-за расистских инцидентов надо останавливать матчи. Это трибуны оскорбляют игрока, и матч должен быть остановлен. И я бы сказал то же самое, если бы мы победили 3:0, потому что иначе никак.

Я сказал судье об этом, а он ответил, что есть определенный протокол, что нужно заранее предупреждать. Но о чем надо предупреждать? Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он очень расстроен и зол. Такого происходить не должно», – заявил главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!