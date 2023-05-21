Карло Анчелотти: «Из-за расизма надо останавливать матчи. Винисиуса оскорбляли с 1-й минуты. Он не хотел играть, но я сказал, что будет несправедливо, если уйдет жертва, а не виновник»
Карло Анчелотти не захотел обсуждать игру «Реала» против «Валенсии» (0:1).
«Вы хотите поговорить о футболе? Я – нет.
Я хочу поговорить о том, что произошло на стадионе. Думаю, это важнее. Подобное не должно происходить, очевидно.
Тренер не должен думать о том, чтобы убрать игрока с поля из-за того, что на него кричат трибуны. Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват – он жертва. И он остался. А затем он получил непонятную красную карточку, хотя не проявлял агрессию.
У нас проблема. Не у меня – я-то считаю Винисиуса самым важным футболистом мира. Проблема у Ла Лиги, потому что из-за расистских инцидентов надо останавливать матчи. Это трибуны оскорбляют игрока, и матч должен быть остановлен. И я бы сказал то же самое, если бы мы победили 3:0, потому что иначе никак.
Я сказал судье об этом, а он ответил, что есть определенный протокол, что нужно заранее предупреждать. Но о чем надо предупреждать? Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он очень расстроен и зол. Такого происходить не должно», – заявил главный тренер «Реала».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Почему-то такого нет в адрес Рюдигера, Милитао или Тчуамени.
Может быть, дело в самом Винисиусе ?
ну а игроков трибуны оскорбляли с тех самых пор, как придумали футбол. если по каждой теме останавливать матчи, то можно и лигу отменить, и футбол запретить.
Но Вини надо быть более психологически устойчивым, уж к дикарям на трибунах - точно
Они ж от такой реакции будут продолжать вдвойне
Он с первой минуты на нервах уже, для топ-игрока не норм, да и будущем ещё не такое услышит, давление трибун - классика
А вот с ЖК соперникам только на 90й, когда весь матч рубят - надо разбираться, здесь Вини терпеть не стоит подобного отношения
Тогда и душить твоего любимого игрока - тоже не проявление агрессии.
Судьям надо пересматривать своё отношение к игрокам, которые позволяют себе слишком эмоционально поведение на поле.
Показывать желтую и вторую желтую сразу, без всяких поблажек
Если Винисиуса не накажут за аплодирование решению арбитра, прибеганию к нему же после получения красной карточки, и за агрессию в сторону скамейки Валенсии, то в следующем сезоне будет только хуже.
Туда же идет и Гави, который не может/ не умеет думать головой и не делать в порыве эмоций глупости.
P.S. Почему душителя из Валенсии не наказали красной загадка.
У папы буратина крышняк поехал уже, пора заканчивать с футболом. Может Винисиуса усыновить и ходить с ним в Диснейленд.