Карло Анчелотти: «Из-за расизма надо останавливать матчи. Винисиуса оскорбляли с 1-й минуты. Он не хотел играть, но я сказал, что будет несправедливо, если уйдет жертва, а не виновник»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти не захотел обсуждать игру «Реала» против «Валенсии» (0:1).

«Вы хотите поговорить о футболе? Я – нет.

Я хочу поговорить о том, что произошло на стадионе. Думаю, это важнее. Подобное не должно происходить, очевидно.

Тренер не должен думать о том, чтобы убрать игрока с поля из-за того, что на него кричат трибуны. Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват – он жертва. И он остался. А затем он получил непонятную красную карточку, хотя не проявлял агрессию.

У нас проблема. Не у меня – я-то считаю Винисиуса самым важным футболистом мира. Проблема у Ла Лиги, потому что из-за расистских инцидентов надо останавливать матчи. Это трибуны оскорбляют игрока, и матч должен быть остановлен. И я бы сказал то же самое, если бы мы победили 3:0, потому что иначе никак.

Я сказал судье об этом, а он ответил, что есть определенный протокол, что нужно заранее предупреждать. Но о чем надо предупреждать? Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он очень расстроен и зол. Такого происходить не должно», – заявил главный тренер «Реала». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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100 комментариев

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Кирилл
Интересно, а кто-нибудь в Реале задумывался почему это происходит только с Винисиусом ?
Почему-то такого нет в адрес Рюдигера, Милитао или Тчуамени.

Может быть, дело в самом Винисиусе ?
+184
-33
+151
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Тимур Ибрагимов
очевидно, что Вини выводят из себя, это уже становится привычкой, неважно против кого играть, его будут оскорблять просто ради рофла.
+80
-8
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Tiestorzn17
Весь сезон проблемы только у одного игрока, хотя темнокожих в Реале достаточно. Видимо в человека с головой какие то проблемы…
+78
-19
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Артем Гнездилов
Ответ Tiestorzn17
Весь сезон проблемы только у одного игрока, хотя темнокожих в Реале достаточно. Видимо в человека с головой какие то проблемы…
никогда же не бывает, что люди выбирают одну жертву и гнобят её правда? понятно что Вини очень остро реагирует и сам зачастую ведёт себя не очень корректно, но как это оправдывает идиотов которые гнобят человека за его цвет кожи, оскорбление направлены именно на это.
+48
-8
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dreamstep
Если вестись на чьи-то уколы и болезненно реагировать, то подкалывать будут всё время. Пора Винисиусу понять что лучший ответ - голы.
+15
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Ansu Fati
Дядя, 3 очка надо заслужить на поле, а с расизмом бороться за пределами. Главное не перепутайте)
+28
-13
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furiking
Ответ Кирилл
Интересно, а кто-нибудь в Реале задумывался почему это происходит только с Винисиусом ? Почему-то такого нет в адрес Рюдигера, Милитао или Тчуамени. Может быть, дело в самом Винисиусе ?
Ну очевидно что всегда хотят задеть игрока, который наиболее опасен
+15
-4
+11
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Игорь Новиков
Ответ Кирилл
Интересно, а кто-нибудь в Реале задумывался почему это происходит только с Винисиусом ? Почему-то такого нет в адрес Рюдигера, Милитао или Тчуамени. Может быть, дело в самом Винисиусе ?
А кто-то из хейтеров задумывался, почему у Винисиуса нет проблем в ЛЧ?
+27
-19
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vulturecrow
Ответ Тимур Ибрагимов
очевидно, что Вини выводят из себя, это уже становится привычкой, неважно против кого играть, его будут оскорблять просто ради рофла.
обычно с детства учат не вестись на провокации. когда ты на них реагируешь, провокаторы добиваются своей цели.
ну а игроков трибуны оскорбляли с тех самых пор, как придумали футбол. если по каждой теме останавливать матчи, то можно и лигу отменить, и футбол запретить.
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ivashka
Ответ Ansu Fati
Дядя, 3 очка надо заслужить на поле, а с расизмом бороться за пределами. Главное не перепутайте)
Он не дядя, он папа) Папа Карло)
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King_X
То, что делают фанаты и испанские костоломы на поле с позволения судьи - дикость

Но Вини надо быть более психологически устойчивым, уж к дикарям на трибунах - точно
Они ж от такой реакции будут продолжать вдвойне
Он с первой минуты на нервах уже, для топ-игрока не норм, да и будущем ещё не такое услышит, давление трибун - классика

А вот с ЖК соперникам только на 90й, когда весь матч рубят - надо разбираться, здесь Вини терпеть не стоит подобного отношения
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Владимир Владимир
А кого не оскорбляют скажите? Все суперзвезды это слышат постоянно.
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Денис Мартин
Ответ Кирилл
Интересно, а кто-нибудь в Реале задумывался почему это происходит только с Винисиусом ? Почему-то такого нет в адрес Рюдигера, Милитао или Тчуамени. Может быть, дело в самом Винисиусе ?
Может быть потому что Вини просто разрывает защитников? Всё-таки ЦЗ не доставляют столько проблем сопернику.
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Покерный Футбол
Пока сам Вини будет себя отвратно вести на поле и пока будет истерить как девочка и давать реакцию,его будут провоцировать на всех стадионах. В Реале много чёрных,но оскорбляют только его,при чем тут расизм?
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Jovid Mirzoev
Тёмный дельфин...
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Akmor
"А затем он получил непонятную красную карточку, хотя не проявлял агрессию" - это как? Ударить по лицу - это не проявление агрессии?
Тогда и душить твоего любимого игрока - тоже не проявление агрессии.

Судьям надо пересматривать своё отношение к игрокам, которые позволяют себе слишком эмоционально поведение на поле.
Показывать желтую и вторую желтую сразу, без всяких поблажек

Если Винисиуса не накажут за аплодирование решению арбитра, прибеганию к нему же после получения красной карточки, и за агрессию в сторону скамейки Валенсии, то в следующем сезоне будет только хуже.

Туда же идет и Гави, который не может/ не умеет думать головой и не делать в порыве эмоций глупости.

P.S. Почему душителя из Валенсии не наказали красной загадка.
+3
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xDe xDe
Ответ werley
На самом деле матчи останавливать не надо. Это Анчелотти надо лучше проводить воспитательную работу с Винисиусом, что является его прямой обязанностью как тренера. Винисиус и так уже настроил против себя почти всех. Скоро матчи из-за него будут заканчиваться побоищами. Зачем это Реалу?
Если матчам суждено заканчиваться побоищами, то пусть летят карточки направо и налево. Лично я не против. Только они должны лететь и Валенсии, а не одному Винисиусу. По-хорошему там ситуация выеденного яйца не стоила, ибо началось всё с того, что защитник Валенсии (не помню, кто именно) упорно не отдавал мяч Рюдигеру, а тот его толкнул. Жёлтая обоим, и всё. На этом всё должно было закончиться, по идее.
+3
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Direct free kick
Ответ Фёдор Кузнецов
Рюдигера оскорбляли фанаты Кадиса "су**ным сыном"
Рюдигера слишком мягко назвали
+15
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David Aprasidze
А из-за остановленных матчей возвращать деньги за билеты?
+2
0
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London.is.blue
«Самый важный футболист мира»🤣

У папы буратина крышняк поехал уже, пора заканчивать с футболом. Может Винисиуса усыновить и ходить с ним в Диснейленд.
+11
-9
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Сергей
Такими темпами в скором времени даже фолы против Винисиуса тоже будут расценены как проявление расизма.
+3
-1
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werley
На самом деле матчи останавливать не надо. Это Анчелотти надо лучше проводить воспитательную работу с Винисиусом, что является его прямой обязанностью как тренера. Винисиус и так уже настроил против себя почти всех. Скоро матчи из-за него будут заканчиваться побоищами. Зачем это Реалу?
+2
0
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Giggs7
с самого начала Винисиус вел себя как олень, и получает в ответ как олень
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Кирилл
Ответ Игорь Новиков
А кто-то из хейтеров задумывался, почему у Винисиуса нет проблем в ЛЧ?
А Вы можете объяснить почему в Ла Лиге только у одного темнокожего игрока из команды, где есть еще 8 темнокожих игроков (Рюдигер, Альба, Менди, Милитао, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Мариано), какие-то проблемы с «расизмом», а у других нет ?
+5
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ts_vlad
Ответ Akmor
"А затем он получил непонятную красную карточку, хотя не проявлял агрессию" - это как? Ударить по лицу - это не проявление агрессии? Тогда и душить твоего любимого игрока - тоже не проявление агрессии. Судьям надо пересматривать своё отношение к игрокам, которые позволяют себе слишком эмоционально поведение на поле. Показывать желтую и вторую желтую сразу, без всяких поблажек Если Винисиуса не накажут за аплодирование решению арбитра, прибеганию к нему же после получения красной карточки, и за агрессию в сторону скамейки Валенсии, то в следующем сезоне будет только хуже. Туда же идет и Гави, который не может/ не умеет думать головой и не делать в порыве эмоций глупости. P.S. Почему душителя из Валенсии не наказали красной загадка.
Ну, действия Винисиуса можно трактовать как самозащиту, как никак на него набросились два лба в виде кипера и Дуро. По букве закона это красная Винисиусу. Но еще и красная Дуро за удушающий, реакцией на который и был этот удар Винисиуса.
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