Тухеля не уволят из «Баварии», даже если он не выиграет Бундеслигу
Томаса Тухеля не планируют увольнять из «Баварии».
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, Тухеля не уволят, даже если «Бавария» не выиграет Бундеслигу, то есть закончит сезон без трофеев.
Тухель начнет следующий сезон в «Баварии» в качестве главного тренера. Этим летом разговор будет идти в основном об игроках.
Как отмечается источник, внутри команды ведущие футболисты считают, что «Бавария» должным образом не подготовилась во время зимнего перерыва. Четырехнедельный отпуск после чемпионата мира был «слишком большим».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Если он сумеет за предсезонку наладить атмосферу и тактику, то будет отличный задел на доминацию и ЛЧ.
Это залог успеха Дортмунда и Лейпцига в следующем сезоне !
Он, конечно, итак разумом не блещет, на такой шаг пойти у него явно не хватит смелости - иначе придется прыгать вслед за ним.
Нагельсманна обратно всё равно не вернут.
За 2 мес слили все что возможно, да ещё и рожи в раздевалке бьют)