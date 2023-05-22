Тухеля не уволят из «Баварии», даже если он не выиграет Бундеслигу

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томаса Тухеля не планируют увольнять из «Баварии».

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, Тухеля не уволят, даже если «Бавария» не выиграет Бундеслигу, то есть закончит сезон без трофеев.

Тухель начнет следующий сезон в «Баварии» в качестве главного тренера. Этим летом разговор будет идти в основном об игроках.

Как отмечается источник, внутри команды ведущие футболисты считают, что «Бавария» должным образом не подготовилась во время зимнего перерыва. Четырехнедельный отпуск после чемпионата мира был «слишком большим».

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61 комментарий

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Stereostrike
Если уволить Тухеля, то признать свою ошибку придется, а это боссы не могут сделать. а то лицо потеряют
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Stereostrike
Ответ Фарид Харисов
Ошибка была назначать Тухеля в такой момент, но в целом Тухель топ специалист, которого хотел почти каждый топ клуб. Если он сумеет за предсезонку наладить атмосферу и тактику, то будет отличный задел на доминацию и ЛЧ.
Так и Нагельсман хороший спец....
+85
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Фарид Харисов
Ответ Stereostrike
Если уволить Тухеля, то признать свою ошибку придется, а это боссы не могут сделать. а то лицо потеряют
Ошибка была назначать Тухеля в такой момент, но в целом Тухель топ специалист, которого хотел почти каждый топ клуб.

Если он сумеет за предсезонку наладить атмосферу и тактику, то будет отличный задел на доминацию и ЛЧ.
+55
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f0rmoceft
Понятное дело, он только пришел
+19
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Михо
Чтож. В таком случае в следующем сезоне Тухель должен взять требл, иначе нужно уволить и пригласить Нагельсманна
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OldRedWhite
Ответ a2wai
Ну Салихамиджич был бы сверхразумом, если бы уволил Тухеля в случае провала в Бундеслиге. Он, конечно, итак разумом не блещет, на такой шаг пойти у него явно не хватит смелости - иначе придется прыгать вслед за ним.
Главное и правда , чтобы Хасанчик остался !
Это залог успеха Дортмунда и Лейпцига в следующем сезоне !
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heymon95
Ответ Владимир Владимирович
Ни кажется ли вам господа что Тухель слишком переоценён в тренерском мире
Это ты понял за 8 матчей в разобранной Баварии?)
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iegord
Это было бы дикостью. Раз уж пригласили, нужно дать полноценную предсезонку и только потом оценивать результат
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a2wai
Ну Салихамиджич был бы сверхразумом, если бы уволил Тухеля в случае провала в Бундеслиге.

Он, конечно, итак разумом не блещет, на такой шаг пойти у него явно не хватит смелости - иначе придется прыгать вслед за ним.
+12
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+9
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Vinnipukh Vinni
Ответ инок
Возможно футболисты Баварии Тухеля просто сливают, так как многим из них поступок руководства по отношению к Нагельсманну явно не понравился.
Зачем им сливать Тухеля? Да ещё ценой титулов.
Нагельсманна обратно всё равно не вернут.
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Flavius
Ведущие футболисты, которые жалуются на отпуск после чемпионата мира, это случайно не Салихамиджич с Каном?
+8
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as009595@icloud.com
Уволить нужно Салихамиджича и Кана
+7
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OldRedWhite
Ответ Flavius
Ведущие футболисты, которые жалуются на отпуск после чемпионата мира, это случайно не Салихамиджич с Каном?
Только коррумпированные безумцы могли устроить ЧМ в такое время и в таком месте
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alexis2020
Ответ heymon95
Это ты понял за 8 матчей в разобранной Баварии?)
А помнишь как приходил Флик в Баварию? у той Баварии был кризис похуже, четвёртое место в Бундеслиге, ушедшие из клуба Хамес, Роббен и Рибери, сдавшие Мюллер, Лёва и Нойер, но с Ханси сразу же выиграли Боруссию 4:0, без проблем обыграли Тоттенхэм в группе, разгромили Челси с общим счётом 7:1, а дальше ты и сам знаешь что было
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Ян Константинопольский
Ответ f0rmoceft
Понятное дело, он только пришел
"Я сегодня первый день..."))
+5
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liverpool and barcelona fan
Да ладно. 10 лет брали титул, пройдете очищение серебром. Пригодится для мотивации. Иногда надо делать шаг назад, чтобы набрать скорость.
+3
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Val Smith
Ответ liverpool and barcelona fan
Да ладно. 10 лет брали титул, пройдете очищение серебром. Пригодится для мотивации. Иногда надо делать шаг назад, чтобы набрать скорость.
-Джейсон Стэтхем
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петрович сектор1
Зачем увольнять , все же Ок.
За 2 мес слили все что возможно, да ещё и рожи в раздевалке бьют)
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Bavarec-Art
Конечно, надо уволить Хасанчика и Кана. А уж новое руководство будет по Тухелю решать
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Вадим Слуцкий
Ну, Хасан и Кан не уволят. Уволят сначала самих Хасана и Кана, а новое руководство - уже и Тухеля.
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bostonKG
Это тоже план Хасана?
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Меган Лайф
Ответ heymon95
Это ты понял за 8 матчей в разобранной Баварии?)
Разобранная бавария уничтожила псж, катком прошлась по лидеру ла лиги и спокойно разносила финалиста лч. Сливать Лейпцигу в предпоследнем матче конечно было обязательно.
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kvn9
Ну глупо было увольнять после такого краткосрочного периода уж точно. Это была бы уже истерика. Главное, не "исправлять" одно ошибочное решение (отставка Нагеля) другим ошибочным, надеюсь в Баварии это понимают. А вот про Кана и особенно Хасана подумать стоит, во всяком случае разговор с ними должен быть серьёзный.
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DeBussi333
Ответ f0rmoceft
Понятное дело, он только пришел
В Челси он тоже пришёл в середине сезона и выиграл ЛЧ против МанСити
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Lavr17
Не уволят, но заставят играть 4-4-3
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