Томаса Тухеля не планируют увольнять из «Баварии».

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, не уволят, даже если «Бавария» не выиграет Бундеслигу, то есть закончит сезон без трофеев.

Тухель начнет следующий сезон в «Баварии» в качестве главного тренера. Этим летом разговор будет идти в основном об игроках.

Как отмечается источник, внутри команды ведущие футболисты считают, что «Бавария» должным образом не подготовилась во время зимнего перерыва. Четырехнедельный отпуск после чемпионата мира был «слишком большим».

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