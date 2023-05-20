Тухель про 1:3 с «Лейпцигом»: «Бавария» бросила играть после 30 минут, я не могу это объяснить. Матч «Боруссии» завтра смотреть не собираюсь»

Томас Тухель отметил нежелание «Баварии» биться за победу в матче с «Лейпцигом» (1:3).

«Мы хорошо начали матч, повели в счете и могли забивать второй гол. После 30 минут мы бросили играть. Нас не было на поле во втором тайме.

Я не могу это объяснить. У нас был хороший отрезок перед этой игрой, я вижу, что команда в хорошем настроении на тренировках. Я не знаю, как это объяснить.

Только мы сами виноваты в этом поражении. Когда все стоят на месте, когда никто не хочет получать мяч, кажется, будто это «Лейпциг» настолько хорош. Когда я проигрываю, я хочу проигрывать команде, которая была сильнее, которая находилась в лучшей форме. Я не хочу проигрывать потому, что игра выскользнула из наших рук.

Нужно было фолить во время контратаки « ». Нужно делать то, что необходимо. Нельзя засовывать голову в песок, надо действовать так, как того требует ситуация.

Я точно не собираюсь смотреть завтрашний матч « ». Я бы и так его не смотрел, даже если бы мы победили. Посмотрю тогда, когда будет возможность», – заявил главный тренер «Баварии» в интервью Sky.

«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе

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