Тухель про 1:3 с «Лейпцигом»: «Бавария» бросила играть после 30 минут, я не могу это объяснить. Матч «Боруссии» завтра смотреть не собираюсь»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель РБ Лейпциг Футбол

Томас Тухель отметил нежелание «Баварии» биться за победу в матче с «Лейпцигом» (1:3).

«Мы хорошо начали матч, повели в счете и могли забивать второй гол. После 30 минут мы бросили играть. Нас не было на поле во втором тайме.

Я не могу это объяснить. У нас был хороший отрезок перед этой игрой, я вижу, что команда в хорошем настроении на тренировках. Я не знаю, как это объяснить.

Только мы сами виноваты в этом поражении. Когда все стоят на месте, когда никто не хочет получать мяч, кажется, будто это «Лейпциг» настолько хорош. Когда я проигрываю, я хочу проигрывать команде, которая была сильнее, которая находилась в лучшей форме. Я не хочу проигрывать потому, что игра выскользнула из наших рук.

Нужно было фолить во время контратаки «Лейпцига». Нужно делать то, что необходимо. Нельзя засовывать голову в песок, надо действовать так, как того требует ситуация.

Я точно не собираюсь смотреть завтрашний матч «Боруссии». Я бы и так его не смотрел, даже если бы мы победили. Посмотрю тогда, когда будет возможность», – заявил главный тренер «Баварии» в интервью Sky.

«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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53 комментария

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Геннадий Тимченко
а где-то попивает чаёк Нагельсман🤦
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Криштиану Роналду
Возможно они Тухеля просто сливают, так как многим игрокам поступок руководства по отношению к Нагельсманну не понравился.
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Дмитрий Сотников
Давай, Боруссия, вперёд к чемпионству!
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Nicolas Erfe
Тухеля тоже жаль в этой ситуации. Он стал заложником ситуации, часть игроков расстроена уходом Нагельсмана. Установки Тухеля полностью противоречат Нагельсману, игру перестроить не просто. В этой ситуации и игроков жаль, такой бардак, и болельщиков, такой сезон мог быть классный. Не жаль лишь руководство Баварии.
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Геннадий Тимченко
Ответ Ваня Солодовников
Статистику чего? Бреда, который ты несёшь? Вспомни прошлый сезон и начало этого. Бавария сама собой не была. Да, при Тухеле не лучше. Но именно Нагель сделал из машины самокат
Сегодня, 21:39
«Бавария» проиграла 4 из 11 матчей при Тухеле. С Нагельсманном было 3 поражения за 37 игр сезона - всё просирает Тухель, а виноват Юлиан❓Ваня, логика и ты - вещи несовместимые🤣
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ПавелАвер
Тухель зря ты повёлся на предложении боссов Баварии . Хотел покорить Германию ,а стал обсером
+12
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Геннадий Тимченко
Ответ Ваня Солодовников
Если ты не забыл, нагель много очков в простых матчах потерял.. по нем Бавария стала слабее, вот и уволили. Помню, до него Мюнхенцы каждый второй матч забивали среднечккм лиги по 5 голов, а с ним ничьи постоянные
Эх, Ваня-Ваня... Ты статистику посмотри: час назад только её давали 🤬
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Кирилл Лавров
Самый громкий смех сейчас в доме Нагельсманна.
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Розовопопый пони
Ответ brabus1970
Я думаю в этом сезоне эра FC Bayern закончится...на время...многие футболисты покинут клуб...очень печально...являюсь болельщиком Баварии...30 лет...
А с чего бы ей заканчиваться?) И близко не тот кошмар, что был при смене поколения верных солдат Хитцфельда с еврокубковыми амбициями на местечковых калек Магата и Клинсмана. Первый за 12 лет сезон без трофеев, при этом кубышка на обновление состава больше не обремененна кредитом по Альянс Арене - никаких объективных причин для ухода ключевых футболистов.
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Милан 737...
Уверен что с Нагельсманом взяли бы чемпионство и с Сити бы лучше сыграли, так и надо гению Кану ! 🤡
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Kakajan Baymyradow
План Барбаросса от Дортмунда во главе Тухеля
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RuslanFootball
Бавария поплыла
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London.is.blue
Люди плачут по физруку Нагельсману, будто выгнали лучшего тренера в мире, а поставили ноунейма.

Очевидно руководство начудило в неподходящий момент. Схожа ситуация с Челси.

Но Тухель круче переоцененного физрука Нагеля. Его Боруссия была круче Лейпцига Нагельмана.
Он вывел ПСЖ и Челси в финалы ЛЧ.

Ну что, Нагельсман прошел бы Сити? Ну смешно. Он умудрился отлететь от Вилльереала в прошлом году🤣

Просто неадекват Кан и вечный середняк Салихамиджич подорвали клуб посреди сезона.
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brabus1970
Я думаю в этом сезоне эра FC Bayern закончится...на время...многие футболисты покинут клуб...очень печально...являюсь болельщиком Баварии...30 лет...
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London.is.blue
Ответ Nicolas Erfe
Тухеля тоже жаль в этой ситуации. Он стал заложником ситуации, часть игроков расстроена уходом Нагельсмана. Установки Тухеля полностью противоречат Нагельсману, игру перестроить не просто. В этой ситуации и игроков жаль, такой бардак, и болельщиков, такой сезон мог быть классный. Не жаль лишь руководство Баварии.
Сейчас модно сочувствовать физруку Нагельсману, отлетающему от Вилльяреала в ЛЧ.
Новый тренд.
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f0rmoceft
Все в руках Дортмунда, надеюсь шанс не упустят
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Oleg Kostin
Так и надо руководству Баварии за их недалёкость
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GreenUfa
Ответ Криштиану Роналду
Возможно они Тухеля просто сливают, так как многим игрокам поступок руководства по отношению к Нагельсманну не понравился.
По ходу реально так, ну не может такая Машина так беспомощно играть
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Jlaw
Сливают тебя дружок
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Saint Blond
Любил раньше тухеля, но щас понимаю что чел просто упертый дурачек. Мюллер на цф выходит а павар на цз и после этого он будет команду обвинять? После того как павар принес два гола из за того что он играть не умеет но тренер в него верит. Просто позор, больно было смотреть матч, если человек не поймет что без форварда (тиль или чупо митинг) ему не выиграть, то пусть увольняют быстрее. А вот эту "великолепную" тактику, 6 полузащитников в атаку пусть пробует с другим клубом.
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hedgehog111
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Ответ Joker91 Joker91
Не только этого тухлого и всю руководство во главе Кана и боснийского Хасбика
не ТУПИ!
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Leon4ik
Не удивлюсь, если Дортмунд так же очки потеряют, вничью сыграют типа, и Бавария всё равно станет чемпионом. По факту - руководство чудаки, Тухелю нужно дать время ,даже если всё проиграет ,в следующей ЛЧ Бавария может до финала дойти.
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инок
Красиво будет если Тухель все три трофея в трубу спустит, на пару с руководством Баварии.
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Jan Paskel
это было очень круто. Тухель чистил чистил себе карму в Индии, и вот в такое Г вляпался
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Геннадий Тимченко
Ответ Ваня Солодовников
Ахахаха. Сын дeрьмa, посмотри сколько ничей при Нагеле. Бавария с ним потеряла 23 очка в Бундеслиге. А при Тухеле 8. Делай выводы, тyпoголовый.
ну как бы уверенно прошли ПСЖ во главе с самым лучшим игроком МИРА, закрыв его наглухо... и в чемпионате шли первыми... Тухель всё испортил: провалил ЛЧ, да и в Чемпионате имеет шанс пролететь мимо чемпионства
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