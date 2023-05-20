Тухель про 1:3 с «Лейпцигом»: «Бавария» бросила играть после 30 минут, я не могу это объяснить. Матч «Боруссии» завтра смотреть не собираюсь»
Томас Тухель отметил нежелание «Баварии» биться за победу в матче с «Лейпцигом» (1:3).
«Мы хорошо начали матч, повели в счете и могли забивать второй гол. После 30 минут мы бросили играть. Нас не было на поле во втором тайме.
Я не могу это объяснить. У нас был хороший отрезок перед этой игрой, я вижу, что команда в хорошем настроении на тренировках. Я не знаю, как это объяснить.
Только мы сами виноваты в этом поражении. Когда все стоят на месте, когда никто не хочет получать мяч, кажется, будто это «Лейпциг» настолько хорош. Когда я проигрываю, я хочу проигрывать команде, которая была сильнее, которая находилась в лучшей форме. Я не хочу проигрывать потому, что игра выскользнула из наших рук.
Нужно было фолить во время контратаки «Лейпцига». Нужно делать то, что необходимо. Нельзя засовывать голову в песок, надо действовать так, как того требует ситуация.
Я точно не собираюсь смотреть завтрашний матч «Боруссии». Я бы и так его не смотрел, даже если бы мы победили. Посмотрю тогда, когда будет возможность», – заявил главный тренер «Баварии» в интервью Sky.
«Бавария» дома проиграла «Лейпцигу» (1:3). «Боруссия» отстает от мюнхенцев на 1 очко при матче в запасе
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
«Бавария» проиграла 4 из 11 матчей при Тухеле. С Нагельсманном было 3 поражения за 37 игр сезона - всё просирает Тухель, а виноват Юлиан❓Ваня, логика и ты - вещи несовместимые🤣
Очевидно руководство начудило в неподходящий момент. Схожа ситуация с Челси.
Но Тухель круче переоцененного физрука Нагеля. Его Боруссия была круче Лейпцига Нагельмана.
Он вывел ПСЖ и Челси в финалы ЛЧ.
Ну что, Нагельсман прошел бы Сити? Ну смешно. Он умудрился отлететь от Вилльереала в прошлом году🤣
Просто неадекват Кан и вечный середняк Салихамиджич подорвали клуб посреди сезона.
Новый тренд.