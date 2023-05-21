Томас Тухель не будет снимать с себя ответственность, если «Бавария» не станет чемпионом.

Об этом главный тренер мюнхенского клуба заявил на пресс-конференции после матча с «Лейпцигом» в 33-м туре Бундеслиги (1:3).

«Если мы упустим титул, и я буду на бровке, я буду нести ответственность.

Я не буду искать оправданий и постараюсь выступить значительно лучше в следующем сезоне», – сказал в эфире ZDF.

« » набрала 68 очков после 33 матчей и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» отстает на один балл, но имеет игру в запасе.

Напомним, после того, как Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера мюнхенского клуба, «Бавария» вылетала из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

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