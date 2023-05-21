Томас Тухель: «Если «Бавария» упустит титул, я понесу ответственность. Не буду искать оправданий»
Томас Тухель не будет снимать с себя ответственность, если «Бавария» не станет чемпионом.
Об этом главный тренер мюнхенского клуба заявил на пресс-конференции после матча с «Лейпцигом» в 33-м туре Бундеслиги (1:3).
«Если мы упустим титул, и я буду на бровке, я буду нести ответственность.
Я не буду искать оправданий и постараюсь выступить значительно лучше в следующем сезоне», – сказал Тухель в эфире ZDF.
«Бавария» набрала 68 очков после 33 матчей и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» отстает на один балл, но имеет игру в запасе.
Напомним, после того, как Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера мюнхенского клуба, «Бавария» вылетала из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
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Если так и будет, это будет самая клоунская развязка Бундеслиги за последние лет 10 так точно.
А вчерашняя игра с Лейпцигом... , может это ряженные приехали вместо команды? Смотрю игру Дортмунда с Аугсбургом, у обоих команд есть рисунки игры. Есои Дортмунд выйграет на 45% чемпионы, ничья 30% поражение Дортмунд чемпион на 25%.