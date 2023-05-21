Томас Тухель: «Если «Бавария» упустит титул, я понесу ответственность. Не буду искать оправданий»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не будет снимать с себя ответственность, если «Бавария» не станет чемпионом.

Об этом главный тренер мюнхенского клуба заявил на пресс-конференции после матча с «Лейпцигом» в 33-м туре Бундеслиги (1:3). 

«Если мы упустим титул, и я буду на бровке, я буду нести ответственность.

Я не буду искать оправданий и постараюсь выступить значительно лучше в следующем сезоне», – сказал Тухель в эфире ZDF. 

«Бавария» набрала 68 очков после 33 матчей и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» отстает на один балл, но имеет игру в запасе.

Напомним, после того, как Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера мюнхенского клуба, «Бавария» вылетала из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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44 комментария

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DeutschesFußballFan
Это если Дортмунд в последних двух матчах не обосрётся. А то он умеет и могёт..
Если так и будет, это будет самая клоунская развязка Бундеслиги за последние лет 10 так точно.
+86
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ZarvuR2020
Ответ igls54
Как же похорошел Мюнхен при Тухеле
При Салихамиджече и Кане
+64
-1
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igls54
Как же похорошел Мюнхен при Тухеле
+43
-8
+35
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Spartanchik
Какой же Тухель красавчик! Спустя столько лет все же стремится довести начатое дело до конца и принести-таки Дортмунду чемпионство
+25
-1
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Армен Сандрян
Интересно, в чем же будет заключаться твоя ответственность? И как она проявится? Увольнением?))
+16
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_Amelina_ Landau
Ответ igls54
Как же похорошел Мюнхен при Тухеле
Да там слив идет тренера...
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Фанат Армейцев
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Не стоит быть таким категоричным, Бундеслига была у них на крючке
+4
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Barca_mania
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Ты, Хасан и Кан
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Юрий Балышев
Что значит если, когда уже профукали.
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Акира_1
Тухель сам виноват. Пошёл в команду, где произошёл раскол между игроками, тренером и руководством посреди сезона, и не справился. А теперь он будет крайним для всех.
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ПавелАвер
сезон уже провален.
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Godare88
От тебя уже ничего не зависит, так что неси свою ответственность
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Вадим Слуцкий
Я не буду искать оправданий и постараюсь выступить значительно лучше в следующем сезоне// Суровая ответственность.
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WESTERN-
Тухель от меня ждали чемпионства в Дортмунде больше чем от других после Клоппа, они его получили.
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Сергей
В Баварии очень сложно стать своим если не понравишься старожилам команды - Мюллеру киммиху , в своё время оттуда слили Анчелотти ; методы Гвардиолы тоже много критиковали как руководство так и игроки,его футбол в итоге не прижился , видимо тухеля тоже не приняли ,нужно поставить кого то типа юппа Хайнкеса .
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hedgehog111
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Ответ aza1703
У тебя всю жизнь будет болеть очко после 18.12.2022
оchko у тебя давно порвано
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hedgehog111
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Ответ aza1703
У тебя всю жизнь будет болеть очко после 18.12.2022
8:2 🤣🤣🤣
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S H A R K
Также Тухель несколько постов ранее: «Если бы всё было хорошо, не пришлось бы менять тренера»
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Murtynya
Ну само сабой, я что ты думал, Нагельссман будет нести чтоли за тебя ответственность???
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петрович сектор1
То есть , если вдруг Бавария снова чемпион, значит все Ок?))
+2
-2
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Anton Ilchenko
Ответ Алексей Тарасюк
Было сложно, но у него получилось 😄
Ой, не факт.... Зная, как может облажаться Дортмунд, лучше не загадывать
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Алексей Тарасюк
Что могло помешать Топ-комманде выиграть очередное чемпионство? Правильно, смена тренера за 10 туров до окончания чемпионата 🙂
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Константин Кияница
Я болельщик "Баврии! более 20 лет. В нынешнем сезоне желаю чемпионства Дортмунду. Такой безобразной, безвольной команды я не помню. Даже при Коваче Или Клинсмане рисунки игры были лучше. Была воля к победе.
А вчерашняя игра с Лейпцигом... , может это ряженные приехали вместо команды? Смотрю игру Дортмунда с Аугсбургом, у обоих команд есть рисунки игры. Есои Дортмунд выйграет на 45% чемпионы, ничья 30% поражение Дортмунд чемпион на 25%.
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Газонокосильщик Хави
Ответ _Amelina_ Landau
Да там слив идет тренера...
И по делу на самом деле. То, как он высказывался и только при приходе в баварку и вчера после матча. Тупо ноль уважения к наггетсу. Это же уже сразу показывает, что и дальше будет раскол с игроками, которым нравился наггетс.
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hedgehog111
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Ответ Murtynya
Ну само сабой, я что ты думал, Нагельссман будет нести чтоли за тебя ответственность???
твой высер не в тему! Тут и ежу понятно,что Тухель крайний,просто он как мужчина это признаёт. Не ТУПИ так больше.
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