Тухель о проблемах «Баварии» при нем: «Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера»

Томас Тухель ответил на вопрос о неудачах «Баварии» после его назначения.

В 32-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 1:3. « » лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» на 1 очко, однако у дортмундцев есть матч в запасе.

О проблемах «Баварии»

«Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера».

О том, было бы лучше, если бы он принял команду летом, а не по ходу сезона

«Дело не в том, чего я хочу. Когда дверь открывается, она открывается, руководство дало понять, что пришло время. Я не бегу от ответственности», – сказал в эфире ZDF.

Тухель возглавил «Баварию» 24 марта – после увольнения . При новом тренере команда выиграла лишь 5 из 11 матчей.

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«Бавария» проиграла важнейший матч сезона. Что это было?

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