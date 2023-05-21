Тухель о проблемах «Баварии» при нем: «Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель ответил на вопрос о неудачах «Баварии» после его назначения.

В 32-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 1:3. «Бавария» лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» на 1 очко, однако у дортмундцев есть матч в запасе. 

О проблемах «Баварии»

«Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера».

О том, было бы лучше, если бы он принял команду летом, а не по ходу сезона

«Дело не в том, чего я хочу. Когда дверь открывается, она открывается, руководство дало понять, что пришло время. Я не бегу от ответственности», – сказал Тухель в эфире ZDF. 

Тухель возглавил «Баварию» 24 марта – после увольнения Юлиана Нагельсманна. При новом тренере команда выиграла лишь 5 из 11 матчей.

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94 комментария

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Меган Лайф
Тренера и не приходилось менять. Смена тренера была не из-за проблем, а чтобы "точно взять требл". А в итоге имеем залупл.
+294
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Los Galácticos
Если бы у Хасана и Кана с головой было все хорошо, точно не пришлось бы менять тренера.
+159
-11
+148
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Aleksey Yashin
"Когда дверь открывается, она открывается"

Достаточно философски 🤔
+116
-1
+115
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Vanek1411
Ответ Los Galácticos
Если бы у Хасана и Кана с головой было все хорошо, точно не пришлось бы менять тренера.
Мне Салихамиджич ещё игроком не нравился. Причём не из-за игроцких скиллов, с ними-то всё в порядке было. А из-за того, что был прямо таким сферическим балканцем в вакууме – хам, симулянт и провокатор.
+61
-3
+58
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CriminalJoint62
Ответ Aleksey Yashin
"Когда дверь открывается, она открывается" Достаточно философски 🤔
Не зря ездил в Индию, познал мудрость
+43
-1
+42
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Н.Ф.
Лотар Маттеус же всё чётко пояснил:
если бы Нагельсманн выиграл трофеи, увольнять его было бы по меньшей мере странным, поэтому его и уволили досрочно, чтоб у него даже возможности такой не было.
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Royal Watcher
Тухель, вот помолчал бы ты сейчас после такого дебюта…
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Назар Игорь
А вот это некрасиво, откровенно намекает что его вины нет, виноват Нагельсман.
+21
-2
+19
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Антонио Мартынов
Будет тебе уроком Томас как на живое место идти. При чем не в первый раз
+19
-5
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Evgeny Trifonov
Тухель думал будет как в Челси, пришел по ходу сезона и взял лч. Но здесь что-то пошло не по плану
+16
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петрович сектор1
Возможно при Нагеле было не все особо хорошо.
Хотя по результатам особо и придраться не к чему
А то что случилось после 24 марта вряд ли мог представить даже самый отпетый пессимист..
Нагеля уволили (говорят) за 1-2 от Байера.. до этого в феврале Был Гладбах 2-3 и пару ничьих в январе
при Тухлом 1-3 от Майнца, 1-3 вчера дома...МС и Фрайбург в Кубке
какие могут быть отговорки?)
+13
-2
+11
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Кирюшенко
Ответ Vanek1411
Мне Салихамиджич ещё игроком не нравился. Причём не из-за игроцких скиллов, с ними-то всё в порядке было. А из-за того, что был прямо таким сферическим балканцем в вакууме – хам, симулянт и провокатор.
Я наоборот, не могу испытывать к этим парням негатива. До сих пор чётко помню как Кан в финале ЛЧ-2001 потащил три удара в серии пенальти. Хасан тогда свой пеналь тоже уверенно забил. Смотрел тогда только ЛЧ, Бундеслигу не показывали. Но к тому составу особое отношение. Но это конечно не может служить оправданием нынешнему самодурству. Надеюсь в следующем сезоне Тухель даст результат.
+14
-5
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Aleksey Yashin
"Когда дверь открывается, она открывается" Достаточно философски 🤔
почти уровень Стэтхема
+9
0
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ПавелАвер
словесный понос от первых лиц клуба даже читать не охото . Всё доказано уже на поле. Хочется сегодня только одного ,чтобы Дортмунд не облажался в последних двух матчах....а он это умеет. . А по хорошему чемпионства никто не достоин в этом сезоне.
+10
-1
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Ничего Личного
Ответ Меган Лайф
Тренера и не приходилось менять. Смена тренера была не из-за проблем, а чтобы "точно взять требл". А в итоге имеем залупл.
Ахах , хороший комент )
+11
-3
+8
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Lucky Luciano
Что бы не говорили , в истории Нагель останется как тренер претендовавший на требл, а Тухлый как тренер просравший требл
+8
-1
+7
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Вадим Слуцкий
Соглашусь. Когда в руководстве сидят идиоты, у команды явно не всё хорошо.
+7
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ruslan_khaibulov
Ответ Aleksey Yashin
"Когда дверь открывается, она открывается" Достаточно философски 🤔
может перевод кривой? а перейти на источник не даёт. заблокирован доступ
+6
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Манковский
"Когда дверь открывается, она открывается" - это самое умное что он сказал как тренер.
+7
-1
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ilmir84
Ответ Los Galácticos
Если бы у Хасана и Кана с головой было все хорошо, точно не пришлось бы менять тренера.
ну разве ты не знаешь каково самолюбие боссов Баварии? они не терпят когда тренер выходит на первый план и все успехи ассоциируются с ним. так было и в 90-е, и в 2000-2010е годы. и Хенесс, и Румменигге безжалостно убирали всех, кто был популярен в прессе и вообще всюду, чем сами баварские ветераны. лишь старина Хайнкесс в силу своего скромного характера и старой дружбы с ними смог трижды удачно войти в эту реку в тяжелое время для клуба.
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Ophiomorph
Ответ Бахти 86
А почему все недовольны Нагельсманом? Он же раскатал ПСЖ с Мбаппе и Неймаром в составе. То есть не совсем Азары были его игроки.
Все, это кто кроме боссов Баварии?
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Javelin Himars
Забыл добавить "СИТИ БЫЛ У НАС НА КРЮЧКЕ"!
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Street Fighter
Ответ v.belorussky
Кем нужно быть, чтобы желать чемпионство не своему клубу, а главному врагу? 🤔
Это тот случай, когда в этом нет ничего плохого
+5
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Фут.Боль
От добра добра не ищут. Пока назначение это выглядит мягко говоря непонятным. Лучше точно не стало.
+4
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Крыло советов
Бавария в полном составе (теперь включая Тухеля) должна быть наказана кармой и упустить чемпионство.
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