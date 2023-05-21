Тухель о проблемах «Баварии» при нем: «Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера»
Томас Тухель ответил на вопрос о неудачах «Баварии» после его назначения.
В 32-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 1:3. «Бавария» лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» на 1 очко, однако у дортмундцев есть матч в запасе.
О проблемах «Баварии»
«Если бы все было хорошо, не пришлось бы менять тренера».
О том, было бы лучше, если бы он принял команду летом, а не по ходу сезона
«Дело не в том, чего я хочу. Когда дверь открывается, она открывается, руководство дало понять, что пришло время. Я не бегу от ответственности», – сказал Тухель в эфире ZDF.
Тухель возглавил «Баварию» 24 марта – после увольнения Юлиана Нагельсманна. При новом тренере команда выиграла лишь 5 из 11 матчей.
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Достаточно философски 🤔
если бы Нагельсманн выиграл трофеи, увольнять его было бы по меньшей мере странным, поэтому его и уволили досрочно, чтоб у него даже возможности такой не было.
Хотя по результатам особо и придраться не к чему
А то что случилось после 24 марта вряд ли мог представить даже самый отпетый пессимист..
Нагеля уволили (говорят) за 1-2 от Байера.. до этого в феврале Был Гладбах 2-3 и пару ничьих в январе
при Тухлом 1-3 от Майнца, 1-3 вчера дома...МС и Фрайбург в Кубке
какие могут быть отговорки?)