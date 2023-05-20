Салихамиджич о «Баварии»: «Удивительно, что такая команда может остаться без трофеев. Тухелю нужна предсезонка – и все наладится»
Хасан Салихамиджич считает, что Томас Тухель лучше проявит себя в следующем сезоне.
«Бавария» за 11 матчей под руководством нового тренера потерпела 4 поражения и 5 раз победила.
«Мы долго думали [об увольнении Нагельсманна] и пришли к выводу, что необходимо действовать. Томасу Тухелю нужно провести предсезонную подготовку, и тогда все наладится.
Все решения принимались в соответствии с нашими знаниями и верой в «Баварию». Я работаю по 24 часа в сутки 7 дней в неделю и всегда делаю все, что в моих силах.
Когда смотришь на ту команду, которая была у нас перед началом сезона, то, что она может остаться без трофеев, удивляет и меня тоже», – сказал спортивный директор «Баварии».
🔥 «Бавария» влетела «Лейпцигу»! Теперь две победы сделают «Боруссию» чемпионом
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Даже выбор есть !
Можно в Боснию, а можно и в Герцеговину )))
я, ребята, не при чем.
Рядом грустный Оли Кан
достает себе стакан.
Да и то пока в Риме )))