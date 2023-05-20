Салихамиджич о «Баварии»: «Удивительно, что такая команда может остаться без трофеев. Тухелю нужна предсезонка – и все наладится»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Хасан Салихамиджич считает, что Томас Тухель лучше проявит себя в следующем сезоне.

«Бавария» за 11 матчей под руководством нового тренера потерпела 4 поражения и 5 раз победила.

«Мы долго думали [об увольнении Нагельсманна] и пришли к выводу, что необходимо действовать. Томасу Тухелю нужно провести предсезонную подготовку, и тогда все наладится.

Все решения принимались в соответствии с нашими знаниями и верой в «Баварию». Я работаю по 24 часа в сутки 7 дней в неделю и всегда делаю все, что в моих силах.

Когда смотришь на ту команду, которая была у нас перед началом сезона, то, что она может остаться без трофеев, удивляет и меня тоже», – сказал спортивный директор «Баварии».

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38 комментариев

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Игорь Новиков
Удивительно, что в таких клубах держат таких управленцев как Салихамиджич.
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Peter Parker
Тухель нужна предсезонка. А Салихамиджичу нужно уйти из клуба
+46
-3
+43
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DeutscherFan
А чем Тухель вообще такой особенный, чтобы бегом ради него увольнять тренера с долгосрочным контрактом, а потом еще закрывать глаза на вот это всё...
+40
-3
+37
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WESTERN-
Так вроде когда подписывали говорили что бороться за три трофея и меняют тренера потому что не хотят упустить не один
+20
-1
+19
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Николай Корягин
Нагельсман, что ж ты наделал?! Баварию без трофеев оставил.
+16
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OldRedWhite
Ответ Игорь Новиков
Удивительно, что в таких клубах держат таких управленцев как Салихамиджич.
Тухелю наверное нужна предсезонка , а вот Хасану абсолютно точно нужно скорейшее возвращение к истокам - на Родину !
Даже выбор есть !
Можно в Боснию, а можно и в Герцеговину )))
+13
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Николай Корягин
Ответ WESTERN-
Так вроде когда подписывали говорили что бороться за три трофея и меняют тренера потому что не хотят упустить не один
Щас выйдут и скажут что имели ввиду следующий сезон
+10
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che kaif
Дайте Тухелю поработать.чем больше тем лучше для всей бундеслиги. За немецкий футбол так сказать
+8
-2
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pelod
Браццо (морда кирпичом):
я, ребята, не при чем.
Рядом грустный Оли Кан
достает себе стакан.
+3
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Пирс Морган
Все хорошо, все под контролем, все хорошо
+2
0
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Hunteralex
Ответ Benner
Думаю уже ни у кого не осталось сомнений, что это Ди Маттео 2.0. Этот отрезок в Баварии лишнее подтверждение тому, что та ЛЧ в 2021 - один из дичайших отскоков в истории футбола
Глупее вещи я давно не читал
+1
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OldRedWhite
Ответ DeutscherFan
А чем Тухель вообще такой особенный, чтобы бегом ради него увольнять тренера с долгосрочным контрактом, а потом еще закрывать глаза на вот это всё...
Особенный только один !
Да и то пока в Риме )))
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Иван Иванов
Если были недовольны нагельсманном ,зачем было менять его в середине сезона? дождались бы летнего окна и позвонили Юргену из Ливерпуля. ещё Йоахим Лёв без работы.
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Юрий Балышев
Нужно было позвать Тухеля в начале сезона и все удивления рассеялись, сейчас бы боролись за место в Лиге Европы.
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Flavius
Всем понятно, что увольнение Нагельсмана - это личное и никак не связано со результатами. Вопрос только как Бавария опустилась до того, что позволяет какому-то спортивному директору ставить свои личные интересы выше интересов клуба, который его нанял.
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0rbit
Хасан умеет хасанить...
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BZB
Удивляет только одно-почему ты до сих пор в клубе.
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Murtynya
Уже не терпится посмотреть матч Боруссии🤩
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Розовопопый пони
Обратная сторона всех этих правил 50+1. Будь у клуба единоличный владелец, помимо финансовых рисков, была бы и опция "Я художник, я так вижу" с признанием ошибок и возвращением Нагельсмана, под которого и собирали команду, включая грядущий переход Лаймера.
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Александр Гончаров
Ничего уже не наладится, сезон провален. А то что будет когда-то там уже не имеет никакого значения, всех уволить в руководстве надо кто был ответственен за увольнение Нагельсмана, они не имеют права не понести ответственность.
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Питер Пэн
Ответ Hunteralex
Глупее вещи я давно не читал
Конечно, чувак ни о чем- два года подряд с разными клубами выходил в финал ЛЧ, бгг
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Антон Фалафель
И всё же, спасибо Хасанчик и Оли🤣❤❤❤
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Иван Шуткин
У команды нет бомбардира и нет по сути плейсекера, то как она может стать Чемпионом?)
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donatodonatore
Ничего удивительного когда управляют два брарна ты и Кан.
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Иван Иванов
Ответ DeutscherFan
А чем Тухель вообще такой особенный, чтобы бегом ради него увольнять тренера с долгосрочным контрактом, а потом еще закрывать глаза на вот это всё...
ЛЧ брал. 😎
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