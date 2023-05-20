Салихамиджич о «Баварии»: «Удивительно, что такая команда может остаться без трофеев. Тухелю нужна предсезонка – и все наладится»

Хасан Салихамиджич считает, что Томас Тухель лучше проявит себя в следующем сезоне.

«Бавария» за 11 матчей под руководством нового тренера потерпела 4 поражения и 5 раз победила.

«Мы долго думали [об увольнении ] и пришли к выводу, что необходимо действовать. Томасу Тухелю нужно провести предсезонную подготовку, и тогда все наладится.

Все решения принимались в соответствии с нашими знаниями и верой в «Баварию». Я работаю по 24 часа в сутки 7 дней в неделю и всегда делаю все, что в моих силах.

Когда смотришь на ту команду, которая была у нас перед началом сезона, то, что она может остаться без трофеев, удивляет и меня тоже», – сказал спортивный директор «Баварии».

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