«Динамо» может назначить Шпилевского. Он тренирует «Арис» Кокорина (Роман Нагучев)

Роман Нагучев сообщил, что Алексей Шпилевский может стать тренером «Динамо».

«Пару дней назад сказал, что голоден до новых побед и пояснил, что его судьба решится в следующие 7-10 дней. Это значит, «Динамо» разбирается с еще одним кандидатом.

Насколько я знаю, как и пару лет назад, бело-голубые снова думают об и уже звонили, чтобы выяснить, какие планы.

Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина, и впереди очень близка Лига чемпионов – супервызов для молодого тренера.

«Динамо» же без еврокубков в любом случае, жаждет сиюминутного результата после провалов на юбилей, а Леша системный тренер, которому нужно терпение. Не уверен, что оно есть у динамовских боссов. Но решать ему», – написал комментатор « ».

Ранее появлялась информация о договоренности « » с Марко Николичем.

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