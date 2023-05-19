«Динамо» может назначить Шпилевского. Он тренирует «Арис» Кокорина (Роман Нагучев)
Роман Нагучев сообщил, что Алексей Шпилевский может стать тренером «Динамо».
«Пару дней назад Марко Николич сказал, что голоден до новых побед и пояснил, что его судьба решится в следующие 7-10 дней. Это значит, «Динамо» разбирается с еще одним кандидатом.
Насколько я знаю, как и пару лет назад, бело-голубые снова думают об Алексее Шпилевском и уже звонили, чтобы выяснить, какие планы.
Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина, и впереди очень близка Лига чемпионов – супервызов для молодого тренера.
«Динамо» же без еврокубков в любом случае, жаждет сиюминутного результата после провалов на юбилей, а Леша системный тренер, которому нужно терпение. Не уверен, что оно есть у динамовских боссов. Но решать ему», – написал комментатор «Матч ТВ».
Ранее появлялась информация о договоренности «Динамо» с Марко Николичем.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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Все наоборот)
С такой атакой и Зенит в штаны наложит
Информация сто процентов.
Ни к одному Нагучеву не ходи.
Так.
В случае приглашения Шпилевского главный тренер и спортдиректор будут единомышленниками, как было и во времена Шварца. Так что это весьма оптимистичный вариант.
Осинкин навряд ли хочет в Крыльях оставаться, каждый сезон их обирают все кому не лень, могут же и в первую лигу слететь....чем не вариант???.про Николича тоже какие то сомнения есть - кто говорит, что классно для Динамо, кто напротив, что никакой, сам не могу разобраться, вообще не помню его Локомотив..
Личка, вот как то больше доверия по его игре, все таки атакующую ставит, на тренировках даже парни кроссы не бегают, все занятие с мячом....довольно интересный подход..
Шпилевский тоже кот в мешке для меня, хоть он и в Германии хорошие клубы вел по молодежке, но после них то в низы какие то попал....что же его в нормальный клуб в Германии не пристроили???
Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Гаранин и еще целая куча на трансфермарк....главное не ошибиться..