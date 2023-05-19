«Динамо» может назначить Шпилевского. Он тренирует «Арис» Кокорина (Роман Нагучев)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Марко Николич Роман Нагучев Матч ТВ Алексей Шпилевский Футбол

Роман Нагучев сообщил, что Алексей Шпилевский может стать тренером «Динамо».

«Пару дней назад Марко Николич сказал, что голоден до новых побед и пояснил, что его судьба решится в следующие 7-10 дней. Это значит, «Динамо» разбирается с еще одним кандидатом.

Насколько я знаю, как и пару лет назад, бело-голубые снова думают об Алексее Шпилевском и уже звонили, чтобы выяснить, какие планы.

Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина, и впереди очень близка Лига чемпионов – супервызов для молодого тренера.

«Динамо» же без еврокубков в любом случае, жаждет сиюминутного результата после провалов на юбилей, а Леша системный тренер, которому нужно терпение. Не уверен, что оно есть у динамовских боссов. Но решать ему», – написал комментатор «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация о договоренности «Динамо» с Марко Николичем.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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73 комментария

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serginn
Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина
------------
Все наоборот)
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Родион Черепашкин
Пусть Саню с собой забирает, будет лучшая связка РПЛ - Смолов и Кокорин
С такой атакой и Зенит в штаны наложит
+53
-3
+50
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Maratik1982
Саша Кокорин я с тебя просто обалдеваю!!!!
+17
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argentina10
Ответ serginn
Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина ------------ Все наоборот)
Кокорин сделал лучшим Шпилевского???
+14
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Михайло Данилов
Ответ Родион Черепашкин
Пусть Саню с собой забирает, будет лучшая связка РПЛ - Смолов и Кокорин С такой атакой и Зенит в штаны наложит
И Рыкова вернем, а еще Люк там про Динамо вспоминает постоянно, у нас как раз недостаток крайних защитников!
+9
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+9
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Spaten
И Кокорин красиво заканчивает карьеру в Динамо лучшим бомбардиром РПЛ!
+8
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valderoma
Ответ argentina10
ну началось, еще с Николичем не поговорили, а уже и с Кипром созвоны ведут....а как же Личка???
Личку не устроила личка...😉
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serginn
Ответ argentina10
Кокорин сделал лучшим Шпилевского???
Минутка юмора на спортс.ру))
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Игорь Чернецов
Динамо может назначить кого угодно.
Информация сто процентов.
Ни к одному Нагучеву не ходи.
+5
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justbored
Ответ tony
Правильно, пусть Кокора с Федей играют, а Тюкавина к нам в Зенит, как раз вместо Кассьеры будет.
А губозакаточную машинку не хотите ли?
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Максим Семин
Ответ Жаргал Шадапов
Кипр великолепно работает на Кокорине, стал лучшим Алексеем, сделал лучшим тренером Так.
Я запутался. Кто отшпилил Кокорина?
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Павел Королев
Ответ Родион Черепашкин
Пусть Саню с собой забирает, будет лучшая связка РПЛ - Смолов и Кокорин С такой атакой и Зенит в штаны наложит
Без Мамая эта пара будет так себе
+4
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argentina10
ну началось, еще с Николичем не поговорили, а уже и с Кипром созвоны ведут....а как же Личка???
+3
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Честный контроль
Нагучеву подскажите кто-нибудь, что 1 апреля давно прошло. И сегодня не день Юмора, а день Пионерии!
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Валера Синюков
Ответ argentina10
ну началось, еще с Николичем не поговорили, а уже и с Кипром созвоны ведут....а как же Личка???
Привет, вот и я читаю и тащусь, теперь уже успех на Кипре приравнен к 1/4 ЛЧ, тем более у него какие то проблемы в Беларуссии, надо ждать 22-го мая.
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Игорь Лаврушин
Николичи,Йокановичи,Шпилевские.....Кто все эти люди,где их находят?
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ДМ-1чемпион
Нагучев постоянно несёт бред! Его просто невозможно слушать.
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Ярик01
Ответ belwrestler
Зачем это надо Шпилевскому? Тренер из системы Ред Булл, получил всего 3-ий раз команду в качестве ГТ, показал 1-ый раз вменяемый результат и будет играть в ЛЧ. Разве что для заработка папе - агенту. Но там столько своих от Бувача, что вряд-ли Шпилевского - старшего к "дележу пирога" допустят.
ЛЧ это группа. До группы киприотам практически нереально (пусть и даже другие были в 1/4 ЛЧ)
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Ярик01
Ответ Ktoto_V_Dome
Кипр был в 1/4 ЛЧ???? Или кто??? 😮😮😮
АПОЭЛ, и играл в тот год в группе с Зенитом, заняв первое место в группе
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Валера Синюков
Ответ Сергей
Чё бы Саламовича не уговорить в Динамо? с ферецварошом он уже все что мог выиграл.
Саламович только новый контракт подписал
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Жаргал Шадапов
Ответ serginn
Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина ------------ Все наоборот)
Кипр великолепно работает на Кокорине, стал лучшим Алексеем, сделал лучшим тренером

Так.
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Alexander Lyakhov
Как раз таки нынешнее руководство Динамо, в отличие, например, от времен Федорычева или ковровой закупки у Анжи, ведет очень даже системную работу (приглашение Бувача также было с прицелом на развитие клубной системы) и не зациклено на сиюминутных результатах.

В случае приглашения Шпилевского главный тренер и спортдиректор будут единомышленниками, как было и во времена Шварца. Так что это весьма оптимистичный вариант.
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argentina10
Ответ Александр Громов
Неплохой тандем нарисовывается, Смолов-Кокорин).
лет 10 назад был бы идеальным, а сейчас они друг об друга спотыкаться только будут..
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argentina10
Ответ Игорь Чернецов
Володя, привет! Моё мнение , пусть Алпатов доработает сезон. Николич мне не нравится( субъективно). Бучач должен подойти к этому рассудительно.Хороший иностранец не пойдёт в наш чемп а среди наших надо искать МОТИВАТОРА. Такого как Евсеев, Юран но, они просто мотиваторы и не более того. Не знаю кого надо. Знаю только что Степашина и иже с ним всё устраивает.
нет, с спартаковским прошлым не хочется тренера, а Алпатов и так доработает этот сезон, хотелось бы, что бы у него хорошо все сложилось и его продлили....посмотрим..
Осинкин навряд ли хочет в Крыльях оставаться, каждый сезон их обирают все кому не лень, могут же и в первую лигу слететь....чем не вариант???.про Николича тоже какие то сомнения есть - кто говорит, что классно для Динамо, кто напротив, что никакой, сам не могу разобраться, вообще не помню его Локомотив..
Личка, вот как то больше доверия по его игре, все таки атакующую ставит, на тренировках даже парни кроссы не бегают, все занятие с мячом....довольно интересный подход..
Шпилевский тоже кот в мешке для меня, хоть он и в Германии хорошие клубы вел по молодежке, но после них то в низы какие то попал....что же его в нормальный клуб в Германии не пристроили???
Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Гаранин и еще целая куча на трансфермарк....главное не ошибиться..
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Александр Громов
Неплохой тандем нарисовывается, Смолов-Кокорин).
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