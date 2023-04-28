Йоканович о возможной отставке: «Я никогда не сдаюсь. У «Динамо» молодая команда – сложно найти баланс между качеством игры и результатом»

Славиша Йоканович ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера «Динамо».

Сегодня в матче 25-го тура Мир московский клуб уступил «Факелу» (0:2). Эта игра была приурочена к столетию «Динамо».

– Вы готовы к отставке? Что бы вы могли сказать фанатам после поражения в такой день?

– Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности.

У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом. Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты. Но я исключительно сконцентрирован на работе. Уже завтра мы проводим тренировки в двух группах. Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе, – сказал главный тренер «Динамо».

У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

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