Йоканович о возможной отставке: «Я никогда не сдаюсь. У «Динамо» молодая команда – сложно найти баланс между качеством игры и результатом»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Факел Славиша Йоканович Матч ТВ Футбол

Славиша Йоканович ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера «Динамо».

Сегодня в матче 25-го тура Мир РПЛ московский клуб уступил «Факелу» (0:2). Эта игра была приурочена к столетию «Динамо».

– Вы готовы к отставке? Что бы вы могли сказать фанатам после поражения в такой день?

– Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности.

У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом. Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты. Но я исключительно сконцентрирован на работе. Уже завтра мы проводим тренировки в двух группах. Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе, – сказал главный тренер «Динамо».

У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

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26 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
я вообще за весь сезон так и не понял, что он за тренер, откуда его вообще взяли, и за какие заслуги. никакой игры нет весь сезон, все хорошее, что было при Шварце абсолютно утеряно.
Зачем нужен такой тренер, не понимаю, лучше бы его уволили и взяли нормального тренера, типо Николича, если свободен или Личку из Оренбурга. они хотя бы умеют ставить игру команду, есть рисунок, понятно во что играют, а не вот эта ерунда каждый матч.
Притом состав у Динамо вполне себе норм ведь, лучше, чем у многих.
+16
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инок
Весь сезон Факел никого не может обыграть в гостях, и вот Динамо в своей столетний юбилей преподносит воронежцам такой подарок! Спасибо Йокановичу за это..)
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Artem Piatkov
Сколько лет у них уже молодая команда?))

Помню когда ещё болел за сборную Украины, нам тоже втирали, что у нас "молодая команда", "всё ещё будет", "победы впереди" и так далее

В итоге 0 попаданий на ЧМ за 16 лет ))
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fisher40
да просто день неправильный. Правильная дата столетия - когда Нижний победили.
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psixyec
Ждем Динамо в пердиве, как раз дата подходящая!
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Максим Максюша
Пацаны, как сыграли? Я просто на юбилее у бабушки был, не смотрел игру
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NIK7478
Ответ Саша Пушкин
Только представьте, как грустно сейчас Берии смотреть из ада, до чего довели его футбольное детище...
Если Берия в аду, то ему не до футбола.
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Balt
Невнятный тренер конечно. После Шварца прям очень большая разница. Динамо надо Личку из Оренбурга переманивать. Другого варианта нет.
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Люблю Марго Робби
Девиз по жизни : Никогда не сдавайся, позорься до конца
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Recreated
Иными словами -- я уйду только через неустойку!
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Владислав Шевченко
Трижды сконцентрирован в одной фразе. Это у него нервное?
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Злобный Конь
Сложно найти баланс - дай возможность другим тренерам! Не заговаривай зубы,подавай в отставку! Сам!
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Камбоджа Иванов
Я никогда на сдаюсь (меня сдают Акроны и Факелы)
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Невский баклан
Солдат спит, служба идет, у Славика все хорошо)
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Forte Live
... . .... - божья роса!
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Андрей Кобранов
Тренер это не твоё , попробуй себя на заводе , на конвейере …
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Viktor Martunov
Ответ Люблю Марго Робби
Девиз по жизни : Никогда не сдавайся, позорься до конца
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Люблю Марго Робби
Ответ Viktor Martunov
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Максим Новиков
Ответ DonaldBrashear 2.0
я вообще за весь сезон так и не понял, что он за тренер, откуда его вообще взяли, и за какие заслуги. никакой игры нет весь сезон, все хорошее, что было при Шварце абсолютно утеряно. Зачем нужен такой тренер, не понимаю, лучше бы его уволили и взяли нормального тренера, типо Николича, если свободен или Личку из Оренбурга. они хотя бы умеют ставить игру команду, есть рисунок, понятно во что играют, а не вот эта ерунда каждый матч. Притом состав у Динамо вполне себе норм ведь, лучше, чем у многих.
Он в фулхеме вполне неплохие результаты показывал
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Виталик Украинский
Ответ Balt
Невнятный тренер конечно. После Шварца прям очень большая разница. Динамо надо Личку из Оренбурга переманивать. Другого варианта нет.
Не трогайте Личку. Каждый тренер олицетворение уровня своего клуба. Столичные клубы, этакие сытые коты, имеют то что заслужили. А региональные команды, типа Оренбурга, имеют право на развитие.
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