Терехин о непопадании Кокорина в список 100 легенд «Динамо»: «Болельщики проголосовали. На что здесь обижаться?»

Олег Терехин оценил непопадание Александра Кокорина в список 100 легенд «Динамо».

– Имеет ли право обидеться, что его не считают легендой «Динамо»?

– Я посмотрел список легенд «Динамо». Оказалось, я там есть. Болельщики проголосовали. Они – самое главное в футболе. На что здесь обижаться?

– В 203 матчах за «Динамо» Кокорин забил 50 голов. Этого достаточно, чтобы попасть в список легенд клуба?

– Допустим, меня включили в этот список, наверное, как бомбардира. Кто-то видел мою игру, кто-то нет. Кураньи играл за «Динамо» пять лет. Сколько играл Кокорин? Точно больше пяти лет. Забивал бы мячи, и все. Люди бы оценили это по достоинству.

– Стоит ли ему вернуться в Динамо, чтобы доказать болельщикам свою легендарность?

– Конечно, нет. Уже все, куда он вернется? Кокорин играет в свое удовольствие. Наверное, он уже все себе доказал. Футболист очень сильный. Ему был дан огромный талант. К сожалению, он его нигде не применил и никак не реализовал, – сказал бывший нападающий « ».

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