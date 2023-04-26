Терехин о непопадании Кокорина в список 100 легенд «Динамо»: «Болельщики проголосовали. На что здесь обижаться?»

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Олег Терехин оценил непопадание Александра Кокорина в список 100 легенд «Динамо».

– Имеет ли право Кокорин обидеться, что его не считают легендой «Динамо»?

– Я посмотрел список легенд «Динамо». Оказалось, я там есть. Болельщики проголосовали. Они – самое главное в футболе. На что здесь обижаться?

– В 203 матчах за «Динамо» Кокорин забил 50 голов. Этого достаточно, чтобы попасть в список легенд клуба?

– Допустим, меня включили в этот список, наверное, как бомбардира. Кто-то видел мою игру, кто-то нет. Кураньи играл за «Динамо» пять лет. Сколько играл Кокорин? Точно больше пяти лет. Забивал бы мячи, и все. Люди бы оценили это по достоинству.

– Стоит ли ему вернуться в Динамо, чтобы доказать болельщикам свою легендарность?

– Конечно, нет. Уже все, куда он вернется? Кокорин играет в свое удовольствие. Наверное, он уже все себе доказал. Футболист очень сильный. Ему был дан огромный талант. К сожалению, он его нигде не применил и никак не реализовал, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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7 комментариев

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Vatikan
Его в Фиорентине больше запомнят, чем в динамо
+6
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Игорь Пичугин
Ребята! Объясните мне, о каком всё таланте Кокорина говорят? В чем его талант?
+6
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Виталии Пархоменко
Не просто же так фанатка скандировала "Олег Терёхин" поднимала руки и хлопала. Терёхин однозначно легенда Динамо, Кокорин нет.
+3
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RLVedter
Жаль, действительно, что не реализовал талант Александр. Высочайшего уровня ведь мог быть игрок, посмотреть бы... Вот в FIFA он у меня забивал под полтинник за МЮ, помог ЛЧ выиграть.
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Fred Wilson
Ответ Игорь Пичугин
Ребята! Объясните мне, о каком всё таланте Кокорина говорят? В чем его талант?
Тренеры которые его тренировали раньше , говорили что чудак на тренировках попадал с любой точки поля в любой квадрат поля размером полметра на полметра. Все были в шоке
+1
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SAF22
Ответ Игорь Пичугин
Ребята! Объясните мне, о каком всё таланте Кокорина говорят? В чем его талант?
Дебют в 16 лет, забивал голы сразу. В первом матче в ЛЧ тоже забил. В 21 год был лидером Динамо, забил что-то около 10 мячей за сезон. Вполне достаточно для таланта. Дальше, конечно, было хуже
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Алексей Фирстов
Каждый мужчина должен отсидеть и не только в Динамо.
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