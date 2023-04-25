Александр Кокорин: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов»
Александр Кокорин считает, что его успехи в «Динамо» недооценены.
– Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге у нас – Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир.
– Ты себя не считаешь легендой «Динамо»?
– Я один из тех людей, кто что то-то там это [сделали для «Динамо»]. Но они так не считают.
– Для меня ты ассоциируешься больше с «Динамо», чем с «Зенитом».
– Да, конечно, так и есть. Но они так не считают. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым (хлопает в ладоши).
Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго… Там было два больших темнокожих (еще Дуглас – Sports.ru). Ну кто угодно мог подать, они забили. Три угловых подал – стал любимцем фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то.
– А тебя так и не полюбили болельщики «Динамо»?
– У меня не заладилось. Одна часть любит, а другая – непонятно. Бутсы красные наденем… А нельзя.
– Ну а ты не знал, что ли? В «Динамо» красный цвет запрещен.
– Ну сейчас-то нормально к этому относятся.
– У кого нормально?
– Я найду тех, кто носит, – сказал бывший нападающий «Динамо», выступающий за «Арис», в интервью Нобелю Арустамяну.
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Вальбуэна - 0,57
Фактос
Кокорин может говорить все что хочет. Я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — сказал Вальбуэна «Спорт-Экспрессу».
Кокорин выступал в «Динамо» с 2008 по 2016 год. В составе московского клуба футболист провел 203 встречи, забив 50 голов и отдав 26 результативных передач.
Вальбуэна провел в составе «Динамо» 40 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 17 результативных передач. Футболист выступал в московском клубе с августа 2014 по август 2015 года
Ну и по поводу Люка. Он за карьеру в Динамо игрового времени провел больше Кокорина почти на полторы тысячи минут. Саша почти половину из своих 200+ матчей набил, выходя на замену: где на последние полчаса, а где-то совсем под премиальные. Кокорин ушел из тонувшего Динамо посреди сезона, а в финальном матче отправил его вместе с Зенитом в ФНЛ, а Люк вернулся в Динамо в ФНЛ, чтобы помочь выбраться обратно в вышку. Вещи, конечно, очевидные, но.... у Саши просто "не заладилось"))
У Кураньи 123 матч в РПЛ и 50 голов за Динамо (плюс 11 ассистов).
По-моему, разница очень существенная.