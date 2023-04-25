Александр Кокорин: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов»

Александр Кокорин считает, что его успехи в «Динамо» недооценены.

– Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге у нас – , у которого семь игр, и .

– Ты себя не считаешь легендой «Динамо»?

– Я один из тех людей, кто что то-то там это [сделали для «Динамо»]. Но они так не считают.

– Для меня ты ассоциируешься больше с «Динамо», чем с «Зенитом».

– Да, конечно, так и есть. Но они так не считают. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым (хлопает в ладоши).

Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в и второго… Там было два больших темнокожих (еще – Sports.ru). Ну кто угодно мог подать, они забили. Три угловых подал – стал любимцем фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то.

– А тебя так и не полюбили болельщики «Динамо»?

– У меня не заладилось. Одна часть любит, а другая – непонятно. Бутсы красные наденем… А нельзя.

– Ну а ты не знал, что ли? В «Динамо» красный цвет запрещен.

– Ну сейчас-то нормально к этому относятся.

– У кого нормально?

– Я найду тех, кто носит, – сказал бывший нападающий « », выступающий за «Арис», в интервью Нобелю Арустамяну.

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