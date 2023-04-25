Александр Кокорин: «Я забил за «Динамо» 50 голов, а легенда – Вальбуэна с семью играми. Чудак подал три угловых в Самбу и Дугласа – и стал любимцем фанатов»

Теги Матье Вальбуэна Кристофер Самба премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Дуглас Александр Кокорин Люк Уилкшир Нобель Арустамян Футбол

Александр Кокорин считает, что его успехи в «Динамо» недооценены.

– Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге у нас – Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир.

– Ты себя не считаешь легендой «Динамо»?

– Я один из тех людей, кто что то-то там это [сделали для «Динамо»]. Но они так не считают.

– Для меня ты ассоциируешься больше с «Динамо», чем с «Зенитом».

– Да, конечно, так и есть. Но они так не считают. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым (хлопает в ладоши).

Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго… Там было два больших темнокожих (еще Дуглас – Sports.ru). Ну кто угодно мог подать, они забили. Три угловых подал – стал любимцем фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то.

– А тебя так и не полюбили болельщики «Динамо»?

– У меня не заладилось. Одна часть любит, а другая – непонятно. Бутсы красные наденем… А нельзя.

– Ну а ты не знал, что ли? В «Динамо» красный цвет запрещен.

– Ну сейчас-то нормально к этому относятся.

– У кого нормально?

– Я найду тех, кто носит, – сказал бывший нападающий «Динамо», выступающий за «Арис», в интервью Нобелю Арустамяну.

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91 комментарий

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Artem Piatkov
Ответ Клирик
Три угловых?))) Кокорин может говорить все что хочет. Я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — сказал Вальбуэна «Спорт-Экспрессу». Кокорин выступал в «Динамо» с 2008 по 2016 год. В составе московского клуба футболист провел 203 встречи, забив 50 голов и отдав 26 результативных передач. Вальбуэна провел в составе «Динамо» 40 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 17 результативных передач. Футболист выступал в московском клубе с августа 2014 по август 2015 года
Кокорин - 0,37 результативных действий за матч

Вальбуэна - 0,57

Фактос
+129
-6
+123
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Клирик
Три угловых?)))

Кокорин может говорить все что хочет. Я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — сказал Вальбуэна «Спорт-Экспрессу».

Кокорин выступал в «Динамо» с 2008 по 2016 год. В составе московского клуба футболист провел 203 встречи, забив 50 голов и отдав 26 результативных передач.

Вальбуэна провел в составе «Динамо» 40 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 17 результативных передач. Футболист выступал в московском клубе с августа 2014 по август 2015 года
+101
-1
+100
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che kaif
Легенда Кураньи. Он сколько забил.явно по больше Кокоры Кипрского
+64
-6
+58
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Cearvm
С какими "семью играми"? Он топовый сезон отыграл, лучше любого из кокоринских.
+44
-2
+42
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Румынский Клуж
Настолько сильная новость, что даже заголовок выпал
+41
-1
+40
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Ярик01
Ответ che kaif
Легенда Кураньи. Он сколько забил.явно по больше Кокоры Кипрского
Легенда это Борис Ротенберг. 6 лет в Динамо пробыл, 15 игр по полматча.
+39
-1
+38
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Roman
Помню шедевральный гол Вальбуэна черпачком Зениту. Кокоша так умеет?
+34
0
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Андрей Хенто
Вальбуэна пришел и не отбывал номер на поле, а делал разницу. Конечно болельщики больше будут любить того, кто отдает всего себя на поле.
+32
-3
+29
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Peter Parker
Если спросить болельщиков любого российского клуба, кого бы они хотели видеть в составе своей команды, Вальбуэна или Кокорина, думаю, что ответ всем был бы очевиден.
+29
0
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Новокули26
Ответ SuperStarrrr
у Кокорина 50, у Кураньи 56, ненамного)
И сравни сколько игр у Кокоры и сколько у Кураньи
+31
-3
+28
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Dolard
Легендами становятся люди, которые отдают себя игре, клубу от первой минуты до последней. Такие как Вальбуэна, Кураньи, Фернандес, Танасьевич. А не эта дешёвка. Хочу играю, хочу нет. Помолчал бы лучше.
+28
-3
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SuperStarrrr
Ответ che kaif
Легенда Кураньи. Он сколько забил.явно по больше Кокоры Кипрского
у Кокорина 50, у Кураньи 56, ненамного)
+20
-5
+15
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WingerV
Ответ Artem Piatkov
Кокорин - 0,37 результативных действий за матч Вальбуэна - 0,57 Фактос
Ну тут спорно. Во-первых, Кокорин начал совсем юнцом, выхожил на 5 минут с мужиками, а это считают отдельным матчем, в то время как Вальбуэна пришёл уже состоявшейся звездой. Во-вторых, голы ценнее, а по ним совсем иная статистика.
+29
-15
+14
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тот самый Кадрус
"– Я найду тех, кто носит" звучит как угроза ))
+12
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Александр Белов
Тиаго Силва легенда Динамо
+11
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Peter Parker
Ответ Roman
Помню шедевральный гол Вальбуэна черпачком Зениту. Кокоша так умеет?
На тренировке или вообще? В случае с Кокориным это важный нюанс 🤣
+11
0
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CaSpeR-13
Госпаде, что он несет?
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Максим Семин
Журналистам пришлось даже в скобочках объяснять, что хотел сказать Кокорин. Вот это уровень интеллекта.
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Pokrishkin
Кокорин легенда Фиорентины
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LevSmith
"..кто что то-то там это.. " - Александр Кокорин. Цитаты великих людей стр. 99
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Илья Храбров
Вальбуэна очень запомнился играми за Динамо, хороший игрок. Саше нужно научиться уважению
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sintenced
Кокорин - чепуха
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Mixer48
Мда, уровень уважения к своим бывшим партнерам великолепный: "чудак", "этот второй"... И параллельно с этим удивляться, почему тебя не уважают?)) Справедливости ради, Вальбуэна всего за один год в Динамо сыграл 40 матчей, забил 6 голов и сделал 17 результативных передач. Надо ли говорить, что у Кокорина таких результативных сезонов за Динамо никогда не было? Ну и ни до, ни после Вальбуэна никто с такой частотой в Самбу и Дугласа не подавал. Это к слову о том, что "кто угодно мог подать, они забили".

Ну и по поводу Люка. Он за карьеру в Динамо игрового времени провел больше Кокорина почти на полторы тысячи минут. Саша почти половину из своих 200+ матчей набил, выходя на замену: где на последние полчаса, а где-то совсем под премиальные. Кокорин ушел из тонувшего Динамо посреди сезона, а в финальном матче отправил его вместе с Зенитом в ФНЛ, а Люк вернулся в Динамо в ФНЛ, чтобы помочь выбраться обратно в вышку. Вещи, конечно, очевидные, но.... у Саши просто "не заладилось"))
+7
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Redsfan
Ответ SuperStarrrr
у Кокорина 50, у Кураньи 56, ненамного)
У Кокорина 171 матч в РПЛ и 41 гол за Динамо (плюс 16 ассистов).

У Кураньи 123 матч в РПЛ и 50 голов за Динамо (плюс 11 ассистов).

По-моему, разница очень существенная.
+7
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Анатолий Конь
Ответ Cearvm
С какими "семью играми"? Он топовый сезон отыграл, лучше любого из кокоринских.
Я помню какой он контраст создавал на фоне остальных игроков обеих команд не считая вратарей. Будто остальные игроки пришли на тренировку в графике предсезонки и только у него матч ЛЧ.
+4
0
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