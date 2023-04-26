«Яшин — легенда «Динамо». Кокорин может себя с ним сравнить?» Байдачный о форварде
Анатолий Байдачный высказался об Александре Кокорине вне списка 100 легенд «Динамо».
— Чтобы называться легендой клуба, надо побольше сделать. По крайней мере что-то выиграть с этим клубом. 50 голов – это что, много для нападающего? Знаете, сколько было таких в «Динамо» за все время?
— Кокорин обижается, что легендами назвали Уилкшира и Вальбуэна, которые сыграли гораздо меньше.
— Я бы вообще их не называл легендами «Динамо». В этом отношении соглашусь с Кокориным. Русские люди должны быть легендами «Динамо».
— Может, Александру не простили ухода в «Зенит», когда «Динамо» было в тяжелом положении и в итоге вылетело из Премьер-лиги?
— И у болельщиков есть на это основание. Они люди эмоциональные, болезненно переживают за свой клуб. Когда игрок уходит в тяжелую минуту, это, наверное, вызывает у них негативные эмоции. Они запоминают это.
А я вообще не знаю: зачем Кокорину надо, чтобы его признали легендой?
— Приятно.
— Свое самолюбие потешить?
— Видимо, да.
— Честно скажу, что я это не понимаю. Яшин — легенда в «Динамо». Он может себя сравнить с ним?
— Учитывая, какое у него самомнение…
— При чем тут его самомнение? Яшин — лучший вратарь мира, лучший вратарь столетия.
— Может, Кокорину стоит приехать и завершить карьеру в «Динамо», раз его так задел выбор болельщиков?
— У «Динамо» впереди молодежь играет. Зачем он нужен? Чтобы у кого-то пытаться отнять место? Месси может назад вернуться в «Барселону» и закончить играть, – сказал экс-форвард «Динамо».
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Очень смешно в контексте Динамо. Тогда за 30 последних лет у них и не может быть легенд