«Яшин — легенда «Динамо». Кокорин может себя с ним сравнить?» Байдачный о форварде

Анатолий Байдачный высказался об Александре Кокорине вне списка 100 легенд «Динамо».

— Чтобы называться легендой клуба, надо побольше сделать. По крайней мере что-то выиграть с этим клубом. 50 голов – это что, много для нападающего? Знаете, сколько было таких в «Динамо» за все время?

— Кокорин обижается, что легендами назвали Уилкшира и Вальбуэна, которые сыграли гораздо меньше.

— Я бы вообще их не называл легендами «Динамо». В этом отношении соглашусь с . Русские люди должны быть легендами «Динамо».

— Может, Александру не простили ухода в «Зенит», когда «Динамо» было в тяжелом положении и в итоге вылетело из Премьер-лиги?

— И у болельщиков есть на это основание. Они люди эмоциональные, болезненно переживают за свой клуб. Когда игрок уходит в тяжелую минуту, это, наверное, вызывает у них негативные эмоции. Они запоминают это.

А я вообще не знаю: зачем Кокорину надо, чтобы его признали легендой?

— Приятно.

— Свое самолюбие потешить?

— Видимо, да.

— Честно скажу, что я это не понимаю. Яшин — легенда в «Динамо». Он может себя сравнить с ним?

— Учитывая, какое у него самомнение…

— При чем тут его самомнение? Яшин — лучший вратарь мира, лучший вратарь столетия.

— Может, Кокорину стоит приехать и завершить карьеру в «Динамо», раз его так задел выбор болельщиков?

— У «Динамо» впереди молодежь играет. Зачем он нужен? Чтобы у кого-то пытаться отнять место? Месси может назад вернуться в «Барселону» и закончить играть, – сказал экс-форвард « ».

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