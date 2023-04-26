«Яшин — легенда «Динамо». Кокорин может себя с ним сравнить?» Байдачный о форварде

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин рейтинги Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Анатолий Байдачный Александр Кокорин Футбол

Анатолий Байдачный высказался об Александре Кокорине вне списка 100 легенд «Динамо».

— Чтобы называться легендой клуба, надо побольше сделать. По крайней мере что-то выиграть с этим клубом. 50 голов – это что, много для нападающего? Знаете, сколько было таких в «Динамо» за все время?

— Кокорин обижается, что легендами назвали Уилкшира и Вальбуэна, которые сыграли гораздо меньше.

— Я бы вообще их не называл легендами «Динамо». В этом отношении соглашусь с Кокориным. Русские люди должны быть легендами «Динамо».

— Может, Александру не простили ухода в «Зенит», когда «Динамо» было в тяжелом положении и в итоге вылетело из Премьер-лиги?

— И у болельщиков есть на это основание. Они люди эмоциональные, болезненно переживают за свой клуб. Когда игрок уходит в тяжелую минуту, это, наверное, вызывает у них негативные эмоции. Они запоминают это.

А я вообще не знаю: зачем Кокорину надо, чтобы его признали легендой?

— Приятно.

— Свое самолюбие потешить?

— Видимо, да.

— Честно скажу, что я это не понимаю. Яшин — легенда в «Динамо». Он может себя сравнить с ним?

— Учитывая, какое у него самомнение…

— При чем тут его самомнение? Яшин — лучший вратарь мира, лучший вратарь столетия.

— Может, Кокорину стоит приехать и завершить карьеру в «Динамо», раз его так задел выбор болельщиков?

— У «Динамо» впереди молодежь играет. Зачем он нужен? Чтобы у кого-то пытаться отнять место? Месси может назад вернуться в «Барселону» и закончить играть, – сказал экс-форвард «Динамо».

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10 комментариев

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Рашпель793
Кокоша - легенда Кофемании, не больше.
+6
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Назар Игорь
Как можно упоминать рядом Льва Ивановича и Сашу Кокорина? Яшин легенда не только Динамо, а всего советского и российского футбола.
+5
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Eugene88
По такой логике список должен состоять из одного игрока) таких игроков как Яшин больше не было и не будет
+4
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Ебздрогыч
Чтобы называться легендой клуба, надо побольше сделать. По крайней мере что-то выиграть с этим клубом.

Очень смешно в контексте Динамо. Тогда за 30 последних лет у них и не может быть легенд
+3
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тот самый Кадрус
Ответ Рашпель793
Кокоша - легенда Кофемании, не больше.
И гроза корейцев Москвы ))
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Eugene88
Ответ Ебздрогыч
Чтобы называться легендой клуба, надо побольше сделать. По крайней мере что-то выиграть с этим клубом. Очень смешно в контексте Динамо. Тогда за 30 последних лет у них и не может быть легенд
А титул 2017 это не трофей?! 🤭
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Алексей Ненахов
Ответ Hong Kil
Да не обиделся он, просто указал на ничтожность поклонников Дно, которые находят где то таких кумиров. Кокорин чемпион страны, а Дно чемпион пердива!
Только причём тут, легенда Динамо
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