Грилиш подписал рекордный для британцев контракт с Puma. Кейну и Бэйлу платили 4 млн фунтов за сезон

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Puma Джек Грилиш игровая форма стиль деньги Футбол

Джек Грилиш подписал рекордный спонсорский контракт с Puma.

По информации The Telegraph, сумма, которую принесет полузащитнику «Манчестер Сити» это соглашение, является рекордной для футболистов из Великобритании. Ранее самые большие суммы среди британских футболистов по контракту с брендом зарабатывали Харри Кейн и Гарет Бэйл – около 4 млн фунтов за сезон. Сроки контракта Грилиша и сумма, которую он будет получать, не оглашаются.

Согласно контракту, Грилиш будет играть в бутсах от Puma, а также использовать продукцию бренда вне поля. Ранее партнером хавбека сборной Англии была компания Nike.

Грилиша переманила Puma – будет получать 10 млн фунтов за рекламу бутс. Больше платят только четырем суперзвездам

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2 комментария

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Усы Годзиллы
золотая икра
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fellx
Ещё больше вечеринок!
+4
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+4
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