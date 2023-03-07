Грилиш подписал рекордный для британцев контракт с Puma. Кейну и Бэйлу платили 4 млн фунтов за сезон
Джек Грилиш подписал рекордный спонсорский контракт с Puma.
По информации The Telegraph, сумма, которую принесет полузащитнику «Манчестер Сити» это соглашение, является рекордной для футболистов из Великобритании. Ранее самые большие суммы среди британских футболистов по контракту с брендом зарабатывали Харри Кейн и Гарет Бэйл – около 4 млн фунтов за сезон. Сроки контракта Грилиша и сумма, которую он будет получать, не оглашаются.
Согласно контракту, Грилиш будет играть в бутсах от Puma, а также использовать продукцию бренда вне поля. Ранее партнером хавбека сборной Англии была компания Nike.
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