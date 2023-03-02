«Ман Сити» представил концепцию обновления «Этихада». Новый ярус увеличит вместимость стадиона до 60 000 человек

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Планируется построить несколько связанных между собой всепогодных сооружений, полностью интегрированных в стадион, а также надстроить еще один ярус на Северной трибуне, что увеличит вместимость стадиона до более чем 60 000 человек. Сейчас «Этихад» вмещает 53 400 зрителей.

Для расширения спектра мероприятия на территории планируется создание крытой фан-зона City Square, рассчитанная на 3 000 человек, а также создание широкого выбора точек питания, нового клубного магазина, музея и гостиницы.

Также клуб разрабатывает альтернативные способы доставки болельщиков на стадион и обратно в рамках своей стратегии устойчивого развития транспорта.

В случае успешного утверждения заявки программа строительства будет рассчитана на три года.

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