«Ман Сити» представил концепцию обновления «Этихада». Новый ярус увеличит вместимость стадиона до 60 000 человек

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес болельщики Этихад Стэдиум стадионы Футбол

«Манчестер Сити» представил концепцию обновления «Этихад Стэдиум».

Планируется построить несколько связанных между собой всепогодных сооружений, полностью интегрированных в стадион, а также надстроить еще один ярус на Северной трибуне, что увеличит вместимость стадиона до более чем 60 000 человек. Сейчас «Этихад» вмещает 53 400 зрителей.

Для расширения спектра мероприятия на территории планируется создание крытой фан-зона City Square, рассчитанная на 3 000 человек, а также создание широкого выбора точек питания, нового клубного магазина, музея и гостиницы.

Также клуб разрабатывает альтернативные способы доставки болельщиков на стадион и обратно в рамках своей стратегии устойчивого развития транспорта.

В случае успешного утверждения заявки программа строительства будет рассчитана на три года.

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8 комментариев

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ман сити фейк
Ответ Evgeny Trifonov
зачем? он и так биток редко собирает.
Да ты лучше знаешь чем менеджеры лучшего клуба Англии последного десятилетия
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Evgeny Trifonov
Ответ celebrity
У вас неверная статистика, как и у всех отписавшихся
может быть есть альтернативные источники, но я смотрел на трансфермаркт и судя по их данным последний аншлаг был в сезоне 16/17.
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-2
-2
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vals1702
клубу 5 дивизиона это не нужно
0
-2
-2
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celebrity
Ответ Evgeny Trifonov
зачем? он и так биток редко собирает.
У вас неверная статистика, как и у всех отписавшихся
+2
-8
-6
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Evgeny Trifonov
зачем? он и так биток редко собирает.
+3
-4
-1
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А. Мостовой
у них столько фанатов нет
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-5
-1
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Барсик Юрана
Эмптибриджу не понять
+2
-4
-2
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Pucheslav
Осталось найти еще 7 тысяч фанатов которые эти места заполнят
+10
-6
+4
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