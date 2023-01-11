«Манчестер Сити» показал темно-синюю форму, посвященную китайскому Новому году

« » представил новый комплект формы.

Форма темно-синего цвета с золотистыми элементами разработана компанией и посвящена китайскому Новому году.

В презентации поучаствовали игроки «горожан» , , Кевин де Брюйне и .

Китайский Новый год приурочен ко второму зимнему новолунию после 21 декабря. В этом году праздник будет отмечаться с 22 января по 9 февраля.

Фото: https://www.mancity.com/