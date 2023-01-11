«Манчестер Сити» показал темно-синюю форму, посвященную китайскому Новому году

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Puma Кайл Уокер Кевин де Брюйне игровая форма Эдерсон Эрлинг Холанд стиль Футбол

«Манчестер Сити» представил новый комплект формы. 

Форма темно-синего цвета с золотистыми элементами разработана компанией Puma и посвящена китайскому Новому году. 

В презентации поучаствовали игроки «горожан» Эдерсон, Кайл Уокер, Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд

Китайский Новый год приурочен ко второму зимнему новолунию после 21 декабря. В этом году праздник будет отмечаться с 22 января по 9 февраля. 

Фото: https://www.mancity.com/

7 комментариев

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frog19
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Как же нелепо когда пытаются подлизывать ради того чтоб котироваться на китайском рынке. Ведь всем до балды до китайского нового года... кроме китайцев.
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diger499
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Какой-то Лестер ((
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Совесть Черданцева
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Красота какая 😍
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QWertY
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Хоть кто то видел , что бы Сити(вроде бы арабы-муслимы) делали форму посвященную исламскому новому году?)
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j30
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а какое отношение имеет английский клуб к китайскому новому году?
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человек-муравей человек-физрук
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на фото выглядит шикарно
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DroDmit11
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Очень стильно
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