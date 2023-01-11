«Манчестер Сити» показал темно-синюю форму, посвященную китайскому Новому году
«Манчестер Сити» представил новый комплект формы.
Форма темно-синего цвета с золотистыми элементами разработана компанией Puma и посвящена китайскому Новому году.
В презентации поучаствовали игроки «горожан» Эдерсон, Кайл Уокер, Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд.
Китайский Новый год приурочен ко второму зимнему новолунию после 21 декабря. В этом году праздник будет отмечаться с 22 января по 9 февраля.
Фото: https://www.mancity.com/
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