«Ман Сити» хочет отгородить сеткой гостевой сектор на «Этихаде» после того, как фанаты «Ливерпуля» попали 15-летней девушке стаканом с монетами в голову

« » отгородит сеткой сектор приезжих фанатов после инцидента с 15-летней девочкой.

Во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (3:2) в декабре прошлого года фанаты мерсисайдцев бросались различными предметами со своего сектора.

В 15-летнюю болельщицу «Сити» попал пивной стакан, наполненный монетами. Девушка получила травмы головы. Ее отец сообщил, что у нее остался шрам на всю жизнь. Исполнительный директор « » Билли Хоган звонил отцу девочки, чтобы принести извинения. «Ливерпуль» обязался найти виновного, но пока этого не произошло.

Это уже не первый подобный инцидент, поэтому «Сити» планирует отгородить сеткой сектор фанатов гостей на стадионе « ».

«Горожане» подняли этот вопрос на встрече с представителями службы безопасности и совета Манчестера и, по словам источников в мэрии, возможность введения этой меры будет рассматриваться перед каждым конкретным матчем.

Сетка будет установлена только в том случае, если официальные лица до начала матча будут уверены, что существует значительный риск возникновения проблем со стороны фанатов гостей.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!