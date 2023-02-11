«Ман Сити» хочет отгородить сеткой гостевой сектор на «Этихаде» после того, как фанаты «Ливерпуля» попали 15-летней девушке стаканом с монетами в голову

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия болельщики Кубок английской лиги Этихад Стэдиум стадионы Билли Хоган Футбол

«Ман Сити» отгородит сеткой сектор приезжих фанатов после инцидента с 15-летней девочкой.

Во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (3:2) в декабре прошлого года фанаты мерсисайдцев бросались различными предметами со своего сектора.

В 15-летнюю болельщицу «Сити» попал пивной стакан, наполненный монетами. Девушка получила травмы головы. Ее отец сообщил, что у нее остался шрам на всю жизнь. Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган звонил отцу девочки, чтобы принести извинения. «Ливерпуль» обязался найти виновного, но пока этого не произошло.

Это уже не первый подобный инцидент, поэтому «Сити» планирует отгородить сеткой сектор фанатов гостей на стадионе «Этихад».

«Горожане» подняли этот вопрос на встрече с представителями службы безопасности и совета Манчестера и, по словам источников в мэрии, возможность введения этой меры будет рассматриваться перед каждым конкретным матчем.

Сетка будет установлена только в том случае, если официальные лица до начала матча будут уверены, что существует значительный риск возникновения проблем со стороны фанатов гостей.

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15 комментариев

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Владимир Долгополов
Ответ #SharkTeam
Предлагаю тебе ознакомиться с теорией плоской Земли
У нас на работе экскаваторщик с кликухой плоская земля,так с ним лучше на эту тему в диалог не вступать,весь день в уши будет дуть.Вот с ним бы ты видимо спелся.
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Олег М
Если бы стаканчик попал в чернокожую девочку, преступника уже давно бы казнили прилюдно на площади🤷‍♂️
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#SharkTeam
Ответ Jade CAT Odessa
А зачем кому-то читать о ваших увлечениях?
Подыбал так подыбал
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Jade CAT Odessa
Ответ #SharkTeam
Предлагаю тебе ознакомиться с теорией плоской Земли
А зачем кому-то читать о ваших увлечениях?
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#SharkTeam
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Комментарий удален модератором
Это что-то типа если включил компьютер, то у соседа открылась дверь?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ #SharkTeam
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Почему это решили сделать после того как у них официально нашли нарушение)))Совпадение?Не думаю). Решили новостную ветку освежить и сделать из себя жертв.....Конечно тот кто бросил - позорное быдло,но именно сейчас поднимать эту тему-попахивает жаренным.
Предлагаю тебе ознакомиться с теорией плоской Земли
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trashbox
Насколько же отсталые люди.
Ввели бы FanID да и всё!
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vladimir.kostrichko
Почему это решили сделать после того как у них официально нашли нарушение)))Совпадение?Не думаю).
Решили новостную ветку освежить и сделать из себя жертв.....Конечно тот кто бросил - позорное быдло,но именно сейчас поднимать эту тему-попахивает жаренным.
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#SharkTeam
Комментарий удален
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Super Bock
Когда какой-нибудь черный футболист подвергается расизму, на следующий день находят виновного, а тут в ребенка кинули стакан с мелочью, на стадионе напичканному камерами, с декабря ищут.
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Екн Лор
Ответ Max Zhomkov
быдло блин. Преступника нашли, кто нибудь знает? забанить урода пожизненно
Не нашли, у них же нет Фан Айди.
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Брукс Хэтлин
А свой сектор огородить не хотят? Тоже не помешало бы. Фердинанд не даст соврать.
+2
-5
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Max Zhomkov
быдло блин. Преступника нашли, кто нибудь знает? забанить урода пожизненно
+4
-1
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Sevuska
Какой же всё-таки дикий люд эти скаузеры 🤦‍♂️
+7
-7
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Someone from Internet
То автобусы ломают, то вот это вот...
0
-2
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DolJun
ужасный случай, такому не место в футболе. надеюсь этого чела найдут и забанят до конца жизни. ну и накажут с правовой точки зрения тоже
+2
-3
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