Неймар хотел бы вернуться в «Барселону».

Бразильский нападающий намерен покинуть «ПСЖ» по окончании сезона. По информации Relevo, вернуться в «Барсу» – заветное желание игрока, но он уже знает, что не сможет перейти в каталонский клуб.

В последние недели пытался выяснить, сможет ли вернуться в «Барсу», но понял, что клуб не собирается его подписывать. Президент «блауграны» не рассматривает вариант с возвращением бразильца.

Утверждается, что в данный момент единственным клубом, который может осуществить трансфер 31-летнего футболиста, является «Челси».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в « ».

Статистику форварда можно найти здесь.