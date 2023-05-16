Неймар хотел бы вернуться в «Барсу», но Лапорта не рассматривает трансфер бразильца (Relevo)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Неймар Футбол

Неймар хотел бы вернуться в «Барселону».

Бразильский нападающий намерен покинуть «ПСЖ» по окончании сезона. По информации Relevo, вернуться в «Барсу» – заветное желание игрока, но он уже знает, что не сможет перейти в каталонский клуб. 

В последние недели Неймар пытался выяснить, сможет ли вернуться в «Барсу», но понял, что клуб не собирается его подписывать. Президент «блауграны» Жоан Лапорта не рассматривает вариант с возвращением бразильца. 

Утверждается, что в данный момент единственным клубом, который может осуществить трансфер 31-летнего футболиста, является «Челси». 

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ».

Статистику форварда можно найти здесь

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
История Нея в Барсе завершена. Лучше не будет,куда бы он не пошёл. Он был своим в Барселоне,как родной,а в ПСЖ он простой наёмник.
+51
-4
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
Ответ Bill Zapulil
Как говорят американцы: кто ушёл, тот уже вернуться… не вернётся тогда уже… не сможет вернуться.
здарова, отец
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alireal
Ответ Bill Zapulil
Как говорят американцы: кто ушёл, тот уже вернуться… не вернётся тогда уже… не сможет вернуться.
Закусывай
+44
-8
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bill Zapulil
Как говорят американцы: кто ушёл, тот уже вернуться… не вернётся тогда уже… не сможет вернуться.
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Franc.uz
В Арсенале бы на него посмотреть
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРТУР АЛИЕВ
Сейчас Месси включит возвращение Неймара в контракт
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ну, если сам 222 млн принесёт, то все может быть
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ евГений
Жаль, хотелось бы после фейла с ПСЖ увидеть его в Барсе вместе с Месси
еще суареса бы.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Лапорта не враг сам себе. Брать в команду пускай и шикарного футболиста, но хрусталя, который будет пол-сезона лечится нет смысла + наверняка потребует большую зарплату. У Барселоны уже есть свой Дембеле, который больше лечится, чем играет. Неймар хитер, отпраздновал вместе с игроками Барселоны победу в Примере, но этого было недостаточно, чтобы убедить Лапорту вернуть его в команду)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрик Оганезов
Ответ Franc.uz
В Арсенале бы на него посмотреть
в лазарете Арсенала самое то
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doug DeMuro99
Ней сам виноват, не нужно было уходить из топовой Барсы, здесь его боготворили в ПСЖ он просто игрок и все
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Он уходил,она в след кричала:не уходи,давай начнём всё сначала...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Однажды в Космосе
Не нужен этот 🐓
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Italíano Cat
Ответ Hella black
История Нея в Барсе завершена. Лучше не будет,куда бы он не пошёл. Он был своим в Барселоне,как родной,а в ПСЖ он простой наёмник.
Звучит больно, но это так.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Ответ Bill Zapulil
Как говорят американцы: кто ушёл, тот уже вернуться… не вернётся тогда уже… не сможет вернуться.
Лапенко, я так понимаю?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Сильнее Фати, Дембеле, Рафиньи, Ферана вместе взятых даже сейчас.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Жаль, хотелось бы после фейла с ПСЖ увидеть его в Барсе вместе с Месси
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ван Гог
На пару сезонов можно. Укрепить левый фланг. Но он никак не впишется в зарплатный лимит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
med-a-lion
ну если аренда из псж и псж будет платить зп, то почему бы и нет! :D
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тихомиров
Ответ Hella black
История Нея в Барсе завершена. Лучше не будет,куда бы он не пошёл. Он был своим в Барселоне,как родной,а в ПСЖ он простой наёмник.
наемник, но за огромные бабки)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ евГений
Жаль, хотелось бы после фейла с ПСЖ увидеть его в Барсе вместе с Месси
Он кинул клуб в прошлом, зачем вам такой игрок?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andr d
Ответ Андрей Хенто
Лапорта не враг сам себе. Брать в команду пускай и шикарного футболиста, но хрусталя, который будет пол-сезона лечится нет смысла + наверняка потребует большую зарплату. У Барселоны уже есть свой Дембеле, который больше лечится, чем играет. Неймар хитер, отпраздновал вместе с игроками Барселоны победу в Примере, но этого было недостаточно, чтобы убедить Лапорту вернуть его в команду)
Ла Лига не такая костоломная в отличии от фермерский лиги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BurBon
Никуда он не собирается, ему нигде такой зарплаты не предложат, очередные сказки начинаются перед летом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Franc.uz
В Арсенале бы на него посмотреть
А может и в Италии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simbad
Неймар в Барселоне мог действительно стать лучшим игроком мира. Их трио с Месси и Супресом разрывало Ла Лигу. Но человек пошёл за большим чеком и своим эго. В итоге, кроме чека ничего не получил. Кстати говоря, проблемы Барселоны в финансовом плане начались именно с уходом Неймара. Когда ошарашенный Бармалей, отошёл от перспективного подхода в покупке молодых, талантливых игроков за небольшие деньги к разбазариванию на сомнительные трансферы и зарплаты. Трансфер Коутиньо до сих пор выглядит как кошмар от которого невозможно проснуться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий