Неймар хотел бы вернуться в «Барсу», но Лапорта не рассматривает трансфер бразильца (Relevo)
Неймар хотел бы вернуться в «Барселону».
Бразильский нападающий намерен покинуть «ПСЖ» по окончании сезона. По информации Relevo, вернуться в «Барсу» – заветное желание игрока, но он уже знает, что не сможет перейти в каталонский клуб.
В последние недели Неймар пытался выяснить, сможет ли вернуться в «Барсу», но понял, что клуб не собирается его подписывать. Президент «блауграны» Жоан Лапорта не рассматривает вариант с возвращением бразильца.
Утверждается, что в данный момент единственным клубом, который может осуществить трансфер 31-летнего футболиста, является «Челси».
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ».
Статистику форварда можно найти здесь.
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