Жоан Лапорта: «Месси хочет в «Барсу», в «ПСЖ» его окружают неприятные ситуации. В Саудовской Аравии хорошо работают, но «Барса» – его дом»

Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении Лео Месси в «Барселону».

«Лео еще в «ПСЖ», там его окружают неприятные ситуации. Я не хотел бы беспокоить его сейчас. Мы постаремся усилить команду во всех линиях.

Я общался с , чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы восстановили наши отношения.

Месси хочет в «Барсу», он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему.

Саудовская Аравия? «Барса» – это «Барса». В Саудовской Аравии хорошо работают и инвестируют, но я настаиваю на том, что «Барса» – это его дом», – сказал президент каталонского клуба в эфире TV3.

Статистику 35-летнего нападающего « », забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в 1, можно изучить здесь.