Жоан Лапорта: «Месси хочет в «Барсу», в «ПСЖ» его окружают неприятные ситуации. В Саудовской Аравии хорошо работают, но «Барса» – его дом»
Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении Лео Месси в «Барселону».
«Лео еще в «ПСЖ», там его окружают неприятные ситуации. Я не хотел бы беспокоить его сейчас. Мы постаремся усилить команду во всех линиях.
Я общался с Месси, чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы восстановили наши отношения.
Месси хочет в «Барсу», он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему.
Саудовская Аравия? «Барса» – это «Барса». В Саудовской Аравии хорошо работают и инвестируют, но я настаиваю на том, что «Барса» – это его дом», – сказал президент каталонского клуба в эфире TV3.
Статистику 35-летнего нападающего «ПСЖ», забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.
Все ждут Месси
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