Жоан Лапорта: «Месси хочет в «Барсу», в «ПСЖ» его окружают неприятные ситуации. В Саудовской Аравии хорошо работают, но «Барса» – его дом»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении Лео Месси в «Барселону».

«Лео еще в «ПСЖ», там его окружают неприятные ситуации. Я не хотел бы беспокоить его сейчас. Мы постаремся усилить команду во всех линиях.

Я общался с Месси, чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы восстановили наши отношения.

Месси хочет в «Барсу», он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему.

Саудовская Аравия? «Барса» – это «Барса». В Саудовской Аравии хорошо работают и инвестируют, но я настаиваю на том, что «Барса» – это его дом», – сказал президент каталонского клуба в эфире TV3.

Статистику 35-летнего нападающего «ПСЖ», забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.

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21 комментарий

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Rule1
Барса это всё для Месси,ждём с нетерпением величайшего футболиста
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Футбол_это_жизнь
После победы Барсы в чемпионате Араухо запустил прямой эфир из раздевалки и кричал что-то про Месси, толпа в Барселоне на улицах скандировало Месси Месси
Все ждут Месси
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Tazemyrat Kemalow
КОРОЛЬ ФУТБОЛА МЕССИ 👑ВОЗВРАЩАЙСЯ, МЫ УЖЕ СОСКУЧИЛИСЬ!
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muchinmuchinmuchin
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Давай лучше Бернарду - это будет действительно усиление. И девятку на вырост.
Мечтать не вредно, но никто в здравом уме не будет отпускать Сильву, если только он сам не попросит
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AC_Milan_7
Все что не делается делается к лучшему, яркий пример данной поговорки, переход в ПСЖ был тяжелый Месси, обманули, ушел со слезами на глазах, выиграл все что можно с Аргентиной сейчас вернется с высокой поднятой головой домой!
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Родя Раскольников
Жадный до денег Месси отказывается от смехотворного предложения арабов в 400-600 миллионов в год (и ПСЖ в 30) в угоду сотворения его самого коварного плана: выдоить Барсу контрактом на 13 миллионов в год.
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Scorpion
Ждём Лео. Пусть в Барсе каждый сезон делает 15+15 мне больше и не надо
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Экселлент
Мееееессссииии, Меееесссиии, Месссиииии!
Возвращайся скорей туда, где тебя любят и ценят, где ты снова сможешь творить магию!
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Газонокосильщик Хави
Много много говорит дядя лапоть. 2 года назад только и чесал о сохранении. А потом прастите. А нет, он по-моему и не извинялся
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ muchinmuchinmuchin
Мечтать не вредно, но никто в здравом уме не будет отпускать Сильву, если только он сам не попросит
Вот и помечтаем, раз не вредно)
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Игорь Климов
Ждём, Лео Месси скоро должен вернуться в Барселону!
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DolJun
марафон желаний от лапорты)
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Никита Сосновских
ждём возвращения Месси в Испанию,а то точно видно что головой он точно не в том клубе
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Scorpion
Мы видели когда Лео мотивирован на что он способен.
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SHER KHAN
Ответ Нефанатик
На столько все что сбежал оттуда как только у Барсы появились проблемы с бюджетом))
Будьто ты незнаешь как ушел Месси! От того что вы хэйтеры сколько бы неполивали грязью Лео неперестает быть лучшии игроком мира!
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