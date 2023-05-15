Жоан Лапорта: «Я говорил с Месси, чтобы исправить ситуацию, которая возникла, когда мне пришлось поставить «Барсу» выше всего, включая лучшего игрока мира»

Жоан Лапорта рассказал, что недавно общался с Лео Месси.

«Я разговаривал с Лео, чтобы каким-то образом исправить ситуацию, которая возникла, когда мне пришлось поставить клуб выше всего, включая его, лучшего игрока мира. Недавно мы переписывались. Это общение было действительно наполнено любовью, это было приятно. Я поздравил его с победой на чемпионате мира. Мы знакомы много лет, у нас выстроены отношения.

Мы хотим подписать Месси, но не станем вкладывать большие суммы в его подписание. Клуб находится в режиме жесткой экономии. Мы работаем над созданием очень конкурентоспособной команды в следующем сезоне. Посмотрим, одобрят ли наш план [экономической] жизнеспособности», – сказал президент «Барселоны» для Els matins de TV3.

Статистику 35-летнего нападающего « », забившего 15 голов и отдавшего 15 результативных передач в 29 матчах сезона в Лиге 1, можно изучить здесь.

Жоан Лапорта: «Сделаем все возможное ради возвращения Месси в «Барселону»