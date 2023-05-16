«Оренбург» выкупил Мансилью у «Расинга», контракт – на 3 года

«Оренбург» выкупил аргентинского полузащитника Брайана Мансилью.

26-летний вингер выкуплен у клуба « ». «Спорт-Экспресс» ранее сообщал, что сумма выкупа составит 1,1 миллиона евро.

Контракт Мансильи с « » рассчитан на три года.

в этом сезоне, играя на правах аренды, провел за клуб Мир РПЛ 23 матча, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

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