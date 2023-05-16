«Оренбург» выкупил Мансилью у «Расинга», контракт – на 3 года

Теги премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Расинг Авельянеда трансферы Оренбург Брайан Мансилья Футбол

«Оренбург» выкупил аргентинского полузащитника Брайана Мансилью.

26-летний вингер выкуплен у клуба «Расинг Авельянеда». «Спорт-Экспресс» ранее сообщал, что сумма выкупа составит 1,1 миллиона евро.

Контракт Мансильи с «Оренбургом» рассчитан на три года.

Брайан в этом сезоне, играя на правах аренды, провел за клуб Мир РПЛ 23 матча, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.

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4 комментария

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Vatikan
Отличный игрок. Подтянуть бы реализацию
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Roman
Мансилья очень хорош, свой фланг выжигает просто прекрасно. Но есть у него проблема - с голевыми все норм, а вот реализация очень хромает. Но игрок для Оренбурга просто топ
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a2wai
Ожидаемый исход, игрок сильный.
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Дмитрий Агалаков
Рад, что состоялся полноценный трансфер. Мансилья - сильный игрок, который может ещё прибавить.
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