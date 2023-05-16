«Оренбург» выкупил Мансилью у «Расинга», контракт – на 3 года
«Оренбург» выкупил аргентинского полузащитника Брайана Мансилью.
26-летний вингер выкуплен у клуба «Расинг Авельянеда». «Спорт-Экспресс» ранее сообщал, что сумма выкупа составит 1,1 миллиона евро.
Контракт Мансильи с «Оренбургом» рассчитан на три года.
Брайан в этом сезоне, играя на правах аренды, провел за клуб Мир РПЛ 23 матча, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.
«Месси или Марадона? Для аргентинца нет такого вопроса». Нападающий «Оренбурга», который рос с Лаутаро
4 комментария