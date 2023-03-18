«Все аргентинцы хотят российское гражданство. Займемся, как доиграем сезон». Спортдиректор «Оренбурга» о натурализации

Аргентинские футболисты « » хотят получить российские паспорта.

«Все аргентинцы хотят получить российское гражданство. Сезон доиграем и сразу начнем заниматься этим вопросом», – заявил спортивный директор .

На данный момент за клуб Мир выступают защитник и полузащитники Брайан Мансилья, и Сесар Флорентин. Все они проводят в России первый сезон.

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