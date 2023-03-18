«Все аргентинцы хотят российское гражданство. Займемся, как доиграем сезон». Спортдиректор «Оренбурга» о натурализации

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Оренбург Дмитрий Андреев натурализация Брайан Мансилья Лукас Вера I Р-Спорт Сесар Флорентин Матиас Перес II Футбол

Аргентинские футболисты «Оренбурга» хотят получить российские паспорта.

«Все аргентинцы хотят получить российское гражданство. Сезон доиграем и сразу начнем заниматься этим вопросом», – заявил спортивный директор Дмитрий Андреев.

На данный момент за клуб Мир РПЛ выступают защитник Матиас Перес и полузащитники Брайан Мансилья, Лукас Вера и Сесар Флорентин. Все они проводят в России первый сезон.

«Оренбург» дома – топ-2 лиги, теперь ощутил и «Спартак». Как это объяснить?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ну все, у Афганистана теперь точно нет шансов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Екн Лор
Паспорт подарят с чехлом Газпрома?
С повесткой и военником.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Фут.Боль
От болезней,старости, в дтп и прочее гибнет больше ежегодно.
Еще от водки, сам царь сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ ВладимирНеПутин
Надо же как-то для статистики увеличивать количество населения. Сколько погибло за СВО
Меньше 6 тысяч, за другое мнение сажают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Hunter Hunter
С какого перепуга вы всем раздаете гражданство??? Они должны прожить 5 лет в России! По блату что-ли раздаете???
Должен же кто-то заменить уехавших айтишников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ trav
чем больше граждан России становится - тем лучше!
Когда гости из средней Азии рожают будущих граждан России, обычно высказывают противоположное мнение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Василь Еремеев
Кстати в сборную Аргентины по хоккею берут русских и белорусов. Так что процесс с двухстороним движением
Загуглил состав - ни одной русскоязычной фамилии не нашел. Видимо, пока не попадают в основу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
Они хот в курсе что им возможно придётся защищать интересы государства .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guardsman
Ответ artem saribekyan
А ты почему не там?
А зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ответ artem saribekyan
А ты почему не там?
а ты?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Ответ Guardsman
На воинский учет их и под могилизацию.
А ты почему не там?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Мансилья и Вера потрясающие игроки, великолепные дриблеры... Сб.России однозначно бы усилили.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ Кирилл Голивец
А как определить высокую квалификацию футболистов? Олимпийские чемпионы в Зените - это понятно. А тут... Игроки клуба, который даже в виртуальные еврокубки не попал бы.
"высококвалифицированный специалист" - это норма в законе о гражданстве РФ. Определяется зарплатой.

По памяти, но уверен, что очень близко - подтвержденная работодателем зарплата более двух миллионов рублей в год.
Это может быть и агроном, и врач, и вообще кто угодно..

Понятно, что проф.спорстмены легко превышают этот установленный законом предел.

Да только я терпеливо приводил объяснения и ссылки на нормативную документацию раз 7 - 10. А кроме меня еще много-много кто.

Когда-то это начинает надоедать )
Конечно, это не борьба с ветряными мельницами - но что-то очень похожее в бессмысленности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guardsman
На воинский учет их и под могилизацию.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Волков
Ответ Спартак Уокер
За какие заслуги им гражданство , с таким же успехом можно раздать гражданство гастарбайтерам
Так оно им и так активно раздаётся, за прошлый год почти двести тысяч таджиков получили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitan Klos
«Все аргентинцы хотят получить российское гражданство" - ведь это же "Мы живем в самой лучшей стране мира, и все остальные страны нам завидуют!"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Именов
Ответ Дмитрий Шарапов
Аргентинцы бегут в Россию. Русские бегут в Аргентину. Че происходит
отмен опыта 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Ответ Фут.Боль
От болезней,старости, в дтп и прочее гибнет больше ежегодно.
Разумеется, что от этого погибают больше и к ним прибавились те, которые молоды и не должны были погибать по старости, дтп и так далее
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шарапов
Ответ Василь Еремеев
Кстати в сборную Аргентины по хоккею берут русских и белорусов. Так что процесс с двухстороним движением
Бартер получается. Футболистов на хоккеистов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ ВладимирНеПутин
Надо же как-то для статистики увеличивать количество населения. Сколько погибло за СВО
От болезней,старости, в дтп и прочее гибнет больше ежегодно.
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Читал новости, многие женщины летят в Аргентину детей рожать, паспорт довольно сильный у Аргентины.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василь Еремеев
Ответ Дмитрий Шарапов
Аргентинцы бегут в Россию. Русские бегут в Аргентину. Че происходит
Кстати в сборную Аргентины по хоккею берут русских и белорусов. Так что процесс с двухстороним движением
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Karel
А вот так. Сто раз уже даже на этом, спортивном ресурсе объясняли, что имеют право по законам РФ, как высококвалифицированные специалисты. Ну смысл тупым в сто первый раз объяснять... Всё равно не поймут, даже в стотысячнопятьсот первый.
А как определить высокую квалификацию футболистов? Олимпийские чемпионы в Зените - это понятно. А тут... Игроки клуба, который даже в виртуальные еврокубки не попал бы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василь Еремеев
Ответ Hunter Hunter
С какого перепуга вы всем раздаете гражданство??? Они должны прожить 5 лет в России! По блату что-ли раздаете???
Необязательно, читайте закон. Недавно сделали поправки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ Кирилл Голивец
Они не олимпийские чемпионы и не игроки выдающегося для России уровня (в отличие от Малкома и Клаудиньо) и не прожили в стране должное количество лет, не знают языка и не имеют корни) Как?
А вот так. Сто раз уже даже на этом, спортивном ресурсе объясняли, что имеют право по законам РФ, как высококвалифицированные специалисты.

Ну смысл тупым в сто первый раз объяснять...
Всё равно не поймут, даже в стотысячнопятьсот первый.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий