«Все аргентинцы хотят российское гражданство. Займемся, как доиграем сезон». Спортдиректор «Оренбурга» о натурализации
Аргентинские футболисты «Оренбурга» хотят получить российские паспорта.
«Все аргентинцы хотят получить российское гражданство. Сезон доиграем и сразу начнем заниматься этим вопросом», – заявил спортивный директор Дмитрий Андреев.
На данный момент за клуб Мир РПЛ выступают защитник Матиас Перес и полузащитники Брайан Мансилья, Лукас Вера и Сесар Флорентин. Все они проводят в России первый сезон.
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Это может быть и агроном, и врач, и вообще кто угодно..
Понятно, что проф.спорстмены легко превышают этот установленный законом предел.
Да только я терпеливо приводил объяснения и ссылки на нормативную документацию раз 7 - 10. А кроме меня еще много-много кто.
Когда-то это начинает надоедать )
Конечно, это не борьба с ветряными мельницами - но что-то очень похожее в бессмысленности.
Ну смысл тупым в сто первый раз объяснять...
Всё равно не поймут, даже в стотысячнопятьсот первый.