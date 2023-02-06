Хавбек «Оренбурга» Мансилья: «В России безопасно. Мой отец живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, бабушка и дедушка рассказывают нехорошие истории из Росарио»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Оренбург Брайан Мансилья Футбол

Брайан Мансилья поделился впечатлениями от России.

«Я не думал, что смогу так быстро адаптироваться в России.

Отец по-прежнему живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, бабушка и дедушка рассказывают нехорошие истории из Росарио. Спасибо футболу, что я смог купить дом в нормальном районе для родственников по маминой линии. 

В России безопасно – особенно об этом задумываюсь после того, как сам стал отцом. Дочке год, во многом благодаря ей жена уже неплохо говорит по-русски, ну и я чуть-чуть.

Мы наняли русскую няню, которая очень не любит общаться через онлайн-переводчик. Поэтому я даже могу выговорить слово «люстра», – сказал хавбек «Оренбурга» в монологе для Sports.ru.

25-летний аргентинец выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Расинг Авельянеда». В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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8 комментариев

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Георгий Михеев
Ну в целом, да, согласен, в России безопасно стало, если уж совсем по промзонам не гулять. Да и те скоро ПИК домами застроит.
+3
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+3
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Тиджани Бабангида
В Росси однозначно безопаснее чем во всех странах Латинской Америки
+7
-1
+6
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Valeriy Komarow
Ответ RSM-1930
Очевидно он имел ввиду бытовую безопасность, можешь ли ты вечером спокойно выйти на улицу
Ну если он имел ввиду это, то да.
0
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RSM-1930
Ответ Valeriy Komarow
Расскажи это Курским и Белгородским областям.
Очевидно он имел ввиду бытовую безопасность, можешь ли ты вечером спокойно выйти на улицу
+12
-1
+11
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Valeriy Komarow
Ответ RSM-1930
Сейчас безопаснее чем в России, наверное только в какой-нибудь Японии
Расскажи это Курским и Белгородским областям.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Люстру выучил, потому что гайцы часто тормозят?
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RSM-1930
Сейчас безопаснее чем в России, наверное только в какой-нибудь Японии
+6
-3
+3
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Bashibuzuck
Да нормально у нас все.... ну почти
+3
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