Хавбек «Оренбурга» Мансилья: «В России безопасно. Мой отец живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, бабушка и дедушка рассказывают нехорошие истории из Росарио»

поделился впечатлениями от России.

«Я не думал, что смогу так быстро адаптироваться в России.

Отец по-прежнему живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, бабушка и дедушка рассказывают нехорошие истории из Росарио. Спасибо футболу, что я смог купить дом в нормальном районе для родственников по маминой линии.

В России безопасно – особенно об этом задумываюсь после того, как сам стал отцом. Дочке год, во многом благодаря ей жена уже неплохо говорит по-русски, ну и я чуть-чуть.

Мы наняли русскую няню, которая очень не любит общаться через онлайн-переводчик. Поэтому я даже могу выговорить слово «люстра», – сказал хавбек «Оренбурга» в монологе для Sports.ru.

25-летний аргентинец выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Расинг Авельянеда». В текущем сезоне Мир он провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Месси или Марадона? Для аргентинца нет такого вопроса». Нападающий «Оренбурга», который рос с Лаутаро