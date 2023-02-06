Хавбек «Оренбурга» Мансилья: «В России безопасно. Мой отец живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, бабушка и дедушка рассказывают нехорошие истории из Росарио»
Брайан Мансилья поделился впечатлениями от России.
«Я не думал, что смогу так быстро адаптироваться в России.
Отец по-прежнему живет в неблагополучном районе Буэнос-Айреса, бабушка и дедушка рассказывают нехорошие истории из Росарио. Спасибо футболу, что я смог купить дом в нормальном районе для родственников по маминой линии.
В России безопасно – особенно об этом задумываюсь после того, как сам стал отцом. Дочке год, во многом благодаря ей жена уже неплохо говорит по-русски, ну и я чуть-чуть.
Мы наняли русскую няню, которая очень не любит общаться через онлайн-переводчик. Поэтому я даже могу выговорить слово «люстра», – сказал хавбек «Оренбурга» в монологе для Sports.ru.
25-летний аргентинец выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Расинг Авельянеда». В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
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