Хавбек «Оренбурга» Мансилья готов получить российское гражданство: «Если президент одобрит, можно начинать процесс»
Брайан Мансилья рассматривает возможность получения гражданства РФ.
– Вера хочет получить российское гражданство, ты не думал об этом?
– Если президент одобрит, то можно начинать процесс, – сказал полузащитник «Оренбурга».
Мансилья перешел в «Оренбург» летом прошлого года. В текущем сезоне на счету аргентинца 1 гол и 4 голевых передачи в 15 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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