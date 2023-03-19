Хавбек «Оренбурга» Мансилья готов получить российское гражданство: «Если президент одобрит, можно начинать процесс»

Брайан Мансилья рассматривает возможность получения гражданства РФ.

– хочет получить российское гражданство, ты не думал об этом?

– Если президент одобрит, то можно начинать процесс, – сказал полузащитник «Оренбурга».

перешел в «Оренбург» летом прошлого года. В текущем сезоне на счету аргентинца 1 гол и 4 голевых передачи в 15 матчах Мир . Его подробная статистика доступна здесь.

«Все аргентинцы хотят российское гражданство. Займемся, как доиграем сезон». Спортдиректор «Оренбурга» о натурализации

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас