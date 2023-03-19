Хавбек «Оренбурга» Мансилья готов получить российское гражданство: «Если президент одобрит, можно начинать процесс»

Теги премьер-лига Россия Оренбург натурализация Брайан Мансилья Матч ТВ Лукас Вера I Футбол

Брайан Мансилья рассматривает возможность получения гражданства РФ.

– Вера хочет получить российское гражданство, ты не думал об этом?

– Если президент одобрит, то можно начинать процесс, – сказал полузащитник «Оренбурга».

Мансилья перешел в «Оренбург» летом прошлого года. В текущем сезоне на счету аргентинца 1 гол и 4 голевых передачи в 15 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

«Все аргентинцы хотят российское гражданство. Займемся, как доиграем сезон». Спортдиректор «Оренбурга» о натурализации

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4 комментария

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Фут.Боль
Вера нашелся. Почти наш.Осталось найти Надежду и Любовь.
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Виктор Литвинов
Ответ Overkiller
"Если президент одобрит, то можно начинать процесс" Вот они какие заботы у президента "сверхдержавы", сразу видно - важная работа...
У него сейчас совсем другие заботы
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Overkiller
"Если президент одобрит, то можно начинать процесс"

Вот они какие заботы у президента "сверхдержавы", сразу видно - важная работа...
+4
-1
+3
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Спартак Уокер
Готовим аргентино-бразильскую сборную
+2
0
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