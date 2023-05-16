Фердинанд о Каррагере, назвавшем его «клоуном»: «Клево говорить разные вещи ради кликов, но я не понимаю, почему он выступил так агрессивно»

Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА телевидение Футбол

Рио Фердинанд отреагировал на слова Джейми Каррагера, назвавшего его «клоуном».

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» (2:0). На 31-й минуте матча главный арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «россонери» после того, как Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади после контакта с Симоном Кьером. После просмотра видеоповтора судья отменил свое решение.

Бывшие футболисты сборной Англии Рио Фердинанд и Стивен Джеррард заявили, что пенальти был. Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сказал в эфире CBS Sports: «Те, кто думают, что он был, просто клоуны».

«Знаете ли вы, что такое безумие? Он друг моего шоу. Каждый раз, когда я его вижу, я чувствую любовь, я любящий парень. Мы обнимаемся, пожимаем руки и смеемся.

Клево говорить разные вещи ради кликов. Но я не понимаю, почему он выступил так агрессивно. Это враждебная энергия, я этого не понимаю. Он был в моем шоу, мы видимся, все у нас круто. Он носил мои бутсы.

Возможно, это потому, что это была неделя Зала славы АПЛ, это единственное, о чем я могу думать. Мы с ним классные, иногда пишем то тут, то там, и я просто не понимаю, чувак. У меня только хорошая энергия для него.

Я воспринимаю это как шутку, но то, как мужчина ведет себя, – его личное дело. Я говорю, что все нормально, но когда мы увидимся, мне нужно снова проверить его энергию», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

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14 комментариев

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Tun
конфликт из ничего. и всё равно следить за старыми топами АПЛ намного интереснее, чем за новыми
+12
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DolJun
а ответ каррагера про то, что он просто рофлил, спортс запостит отдельной новостью часов через 5)
+7
-1
+6
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Оригинальный Ник
Ответ Tun
конфликт из ничего. и всё равно следить за старыми топами АПЛ намного интереснее, чем за новыми
Раньше были личности, сейчас рафинированные мальчики и модники, полная стерильность и нулевой интерес
+6
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Liquidozz
"Он носил мои бутсы"
Можно с этого момента поподробнее? Донашивал за ним? Разнашивал для него?
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Anton Gura
Ответ Liquidozz
"Он носил мои бутсы" Можно с этого момента поподробнее? Донашивал за ним? Разнашивал для него?
Я думаю, здесь Рио обыграл фразу: "Walk in my shoes" ( т.е. побывать в моей шкуре), только заменил на carry и вместо обуви бутсы. Т.е. Рио говорит, что Каррагер все же был на его месте (игроком защиты) и мог бы вести себя не как портовый рабочий и не нести чуши (а, блин, Каррагер же Ливерпулец...)
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Спартак Уокер
Очень агрессивный человек
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гилберт
Правила должны быть понятны игрокам и зрителям. Когда судья назначил пенальти, все поняли за что, за то что защитник задерживал рукой форварда, а этого делать нельзя. Когда судья отменил пенальти, всё запуталось. Можно хватать руками соперника в штрафной? Вроде бы нет, но получается что да. Можно, но не сильно. Насколько не сильно?? Этого не знает никто!!! Все на усмотрение арбитра, а значит возможны манипуляции в пользу некоторых клубов. Серые зоны это очень плохо.
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Vatikan
Я сначала был уверен что пенальти. После повтора уже уверенности не было
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**Iscander**
Хорошо что ещё не плюнул.
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teymurazzz
Очередное высасывание конфликта из пальца, как и после вчерашнего интервью Индзаги
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avAngard
Фердинанд всекёт под дых при встрече,да и всё))))
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Temp LC
Ответ А. Мостовой
Назвать Фердинанда клоуном - это оскорбление для клоунов.
назвать тебя адекватным - оскорбление к слабоумным
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jvs5t7gcrf
Ответ Liquidozz
"Он носил мои бутсы" Можно с этого момента поподробнее? Донашивал за ним? Разнашивал для него?
Думаю тут речь идёт о том что Кара был футболистом, был защитником и прошел схожий путь, есть выражение в Английском языке
“Try walking in my shoes”
Мол перед тем как что то говорить проживи то, что я прожил
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