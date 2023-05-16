Фердинанд о Каррагере, назвавшем его «клоуном»: «Клево говорить разные вещи ради кликов, но я не понимаю, почему он выступил так агрессивно»

Рио Фердинанд отреагировал на слова Джейми Каррагера, назвавшего его «клоуном».

В первом полуфинале « » обыграл « » (2:0). На 31-й минуте матча главный арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «россонери» после того, как Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади после контакта с Симоном Кьером. После просмотра видеоповтора судья отменил свое решение.

Бывшие футболисты сборной Англии Рио Фердинанд и Стивен Джеррард заявили, что пенальти был. Экс-защитник « » сказал в эфире CBS Sports: «Те, кто думают, что он был, просто клоуны».

«Знаете ли вы, что такое безумие? Он друг моего шоу. Каждый раз, когда я его вижу, я чувствую любовь, я любящий парень. Мы обнимаемся, пожимаем руки и смеемся.

Клево говорить разные вещи ради кликов. Но я не понимаю, почему он выступил так агрессивно. Это враждебная энергия, я этого не понимаю. Он был в моем шоу, мы видимся, все у нас круто. Он носил мои бутсы.

Возможно, это потому, что это была неделя Зала славы АПЛ, это единственное, о чем я могу думать. Мы с ним классные, иногда пишем то тут, то там, и я просто не понимаю, чувак. У меня только хорошая энергия для него.

Я воспринимаю это как шутку, но то, как мужчина ведет себя, – его личное дело. Я говорю, что все нормально, но когда мы увидимся, мне нужно снова проверить его энергию», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.