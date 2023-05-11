Каррагер об отмене пенальти на Лаутаро: «Те, кто думают, что он был, просто клоуны». Фердинанд и Джеррард считают, что пенальти был
Джейми Каррагер поспорил с Рио Фердинандом об отмененном пенальти в пользу «Интера».
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» (2:0). На 31-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «нерадзурри» главный арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «Милана» после того, как Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади после контакта с Симоном Кьером. После просмотра видеоповтора решение судьи было отменено.
«Я считаю, что любой, кто посмотрел повтор, увидел решение ВАР, но при этом все еще верит, что это пенальти, – просто клоун», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.
Мнение о том, что в эпизоде с Кьером и Лаутаро следовало назначить пенальти, высказали, в частности, Рио Фердинанд и Стивен Джеррард. Бывший защитник «МЮ» в эфире BT Sport назвал эпизод «железобетонным пенальти», а в перерыве матча еще раз написал об этом в твиттере.
«Все еще думаю, что пенальти был», – написал Фердинанд.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что в данном эпизоде можно было назначить пенальти, но Лаутаро преувеличил степень контакта с Кьером.
«[Джеррард] был атакующим игроком, не так ли? Он сам порой падал после небольшого контакта, но никогда не «нырял». Я понимаю, к чему он клонит, просто игроки на моей позиции, защитники из Англии, комментируют игру так.
Я могу понять нападающих, которые думали, что там был пенальти (обращается к Тьерри Анри – Sports.ru), а Стиви был игроком атаки. Может быть, он понял, что между ними был небольшой контакт.
Но как защитники мы должны держаться вместе, не так ли? Я просто почувствовал, что люди немного увлеклись. Рио Фердинанд. Я счастлив называть его клоуном!» – сказал Каррагер.
— Я тебе покажу машинально! — сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.
В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.
Великий комбинатор отвернулся.
Не мечусь по всем веткам, везде припоминая "врагов".
Когда у местных сливочных припекало из-за гола МС мне тоже было смешно с их комментов ;)
Хотя на Стерлинге каждый второй такой ставили.