Каррагер об отмене пенальти на Лаутаро: «Те, кто думают, что он был, просто клоуны». Фердинанд и Джеррард считают, что пенальти был

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Джейми Каррагер поспорил с Рио Фердинандом об отмененном пенальти в пользу «Интера».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» (2:0). На 31-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «нерадзурри» главный арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «Милана» после того, как Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади после контакта с Симоном Кьером. После просмотра видеоповтора решение судьи было отменено.

«Я считаю, что любой, кто посмотрел повтор, увидел решение ВАР, но при этом все еще верит, что это пенальти, – просто клоун», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

Мнение о том, что в эпизоде с Кьером и Лаутаро следовало назначить пенальти, высказали, в частности, Рио Фердинанд и Стивен Джеррард. Бывший защитник «МЮ» в эфире BT Sport назвал эпизод «железобетонным пенальти», а в перерыве матча еще раз написал об этом в твиттере.

«Все еще думаю, что пенальти был», – написал Фердинанд.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что в данном эпизоде можно было назначить пенальти, но Лаутаро преувеличил степень контакта с Кьером.

«[Джеррард] был атакующим игроком, не так ли? Он сам порой падал после небольшого контакта, но никогда не «нырял». Я понимаю, к чему он клонит, просто игроки на моей позиции, защитники из Англии, комментируют игру так.

Я могу понять нападающих, которые думали, что там был пенальти (обращается к Тьерри Анри – Sports.ru), а Стиви был игроком атаки. Может быть, он понял, что между ними был небольшой контакт.

Но как защитники мы должны держаться вместе, не так ли? Я просто почувствовал, что люди немного увлеклись. Рио Фердинанд. Я счастлив называть его клоуном!» – сказал Каррагер.

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40 комментариев

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JENNINGS
В каком месте эти «эксперты» увидели там пенальти?
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Тюменский медвежонок
за такие "поглаживания" руками можно пенальти ставить каждые 5 минут в матче
+24
-1
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Юрий Богданов
Был, не был... Зачем было падать, когда можно было просто забивать?
+16
-2
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Cruel Snake
Так там даже касания не было, какой пенальти
+11
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Подлый Интригант
Ответ romanisti89
ну Фердинанд и Джеррард клоуны
Почему заминусовали комент? Все по делу
+6
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kaimussen
Ответ Barsik
Левая рука Кьера пошла резко вправо, это видно на видео. При простом поглаживании она бы пошла вних
Похоже на строки из любовного романа. Не хватает только нефритового жезла.
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Леван Мкртчян
Ответ JENNINGS
В каком месте эти «эксперты» увидели там пенальти?
Если бы за такие легкие приобнимания всегда давали точки, то сам Фердинанд бы вошел в историю, как человек с количеством заработанных фолов на пенальти.
+2
0
+2
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Tristan...
Ответ Подлый Интригант
Почему заминусовали комент? Все по делу
Впервые на спортс? Здесь правду не любят и делают плюсики на лжи
+3
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Мистер Блин
клоуны те, кто в полуфинале лч себе к 10 минуте 02 привозит, вот это клоуны
+8
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alireal
Ответ Cruel Snake
Так там даже касания не было, какой пенальти
Но барсе и не такие пенки дарили. Достаточно вспомнить матч с ПСЖ эпизод с Суаресом. Хорошо, что вар ввели и такого позора надеюсь больше не увидим.
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Ответ Burel
если бы игрок реала был, то поставили бы
Когда еврокубки для твоей команды закончились и в среду-четверг делать абсолютно нечего.
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Guillermo
Ответ JENNINGS
В каком месте эти «эксперты» увидели там пенальти?
Джеррарду ли не знать! Он сам насимулировал липовейший пеналь в том легендарном финале ЛЧ.
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Arthas M
Ответ Burel
если бы игрок реала был, то поставили бы
Реалу за игры руками игроков Сити пенки то не поставили
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alireal
Ответ AERN
Неочевидный фол, если бы не падал то мог бы забить.
Не мог бы, он мяч слишком далеко отпустил. Поняв это решил нырнуть. А если бы мог забить, то не нырял бы.
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Guillermo
Ответ Юрий Богданов
Был, не был... Зачем было падать, когда можно было просто забивать?
— Что ж это такое? Ведь я машинально.

— Я тебе покажу машинально! — сказал любитель в пенсне и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее.

В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой.

Великий комбинатор отвернулся.
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Lux_Vid Александров
Ответ Tristan...
Впервые на спортс? Здесь правду не любят и делают плюсики на лжи
Так ты получается лжун, раз плюсики собрал?
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romanisti89
Ответ Подлый Интригант
Почему заминусовали комент? Все по делу
хоть где то можно увидеть как хулиганы мю и ливерпуля объеденились
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Подлый Интригант
Ответ Tristan...
Впервые на спортс? Здесь правду не любят и делают плюсики на лжи
🤨
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Ответ Burel
когда глоришь за клуб, который внезапно даже уже не первый в Мадриде
У меня есть две команды сердца - Арсенал и Краснодар. И одна команда души - это Дортмунд. На этом всё.
Не мечусь по всем веткам, везде припоминая "врагов".

Когда у местных сливочных припекало из-за гола МС мне тоже было смешно с их комментов ;)
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alireal
Ответ Arthas M
Реалу за игры руками игроков Сити пенки то не поставили
Даже не пытайся чувак. Это жирный тролль.
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AERN
Неочевидный фол, если бы не падал то мог бы забить.
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добрый грек
Ответ JENNINGS
В каком месте эти «эксперты» увидели там пенальти?
да не було там никакого пенальти, хотя один ипотечный эксперт с матч ТВ тоже считает что был.
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Марат Адилов
меня больше удивляет, что судья готов был дать Кьеру желтую, посмотрев повтор отменил пенку и желтую Кьеру, но почему-то желтую Мартинесу за симуляцию не дал
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vladimir.kostrichko
Согласен с Каррой))))
Хотя на Стерлинге каждый второй такой ставили.
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Майрамбек Абдыкадыров
Аргентинцы умеют красиво падать
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