Каррагер об отмене пенальти на Лаутаро: «Те, кто думают, что он был, просто клоуны». Фердинанд и Джеррард считают, что пенальти был

Джейми Каррагер поспорил с Рио Фердинандом об отмененном пенальти в пользу «Интера».

В первом полуфинальном матче « » обыграл « » (2:0). На 31-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «нерадзурри» главный арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота «Милана» после того, как упал в штрафной площади после контакта с . После просмотра видеоповтора решение судьи было отменено.

«Я считаю, что любой, кто посмотрел повтор, увидел решение ВАР, но при этом все еще верит, что это пенальти, – просто клоун», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

Мнение о том, что в эпизоде с Кьером и Лаутаро следовало назначить пенальти, высказали, в частности, Рио Фердинанд и Стивен Джеррард. Бывший защитник «МЮ» в эфире BT Sport назвал эпизод «железобетонным пенальти», а в перерыве матча еще раз написал об этом в твиттере.

«Все еще думаю, что пенальти был», – написал Фердинанд.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что в данном эпизоде можно было назначить пенальти, но Лаутаро преувеличил степень контакта с Кьером.

«[Джеррард] был атакующим игроком, не так ли? Он сам порой падал после небольшого контакта, но никогда не «нырял». Я понимаю, к чему он клонит, просто игроки на моей позиции, защитники из Англии, комментируют игру так.

Я могу понять нападающих, которые думали, что там был пенальти (обращается к Тьерри Анри – Sports.ru), а Стиви был игроком атаки. Может быть, он понял, что между ними был небольшой контакт.

Но как защитники мы должны держаться вместе, не так ли? Я просто почувствовал, что люди немного увлеклись. Рио Фердинанд. Я счастлив называть его клоуном!» – сказал Каррагер.