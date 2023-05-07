Фердинанд об ошибке Де Хеа: «Достаточно ли он хороший футболист для «МЮ»?»
Рио Фердинанд не уверен, что Давид Де Хеа подходит «Манчестер Юнайтед».
Вратарь допустил результативную ошибку в игре с «Вест Хэмом» (0:1) в 35-м туре АПЛ.
«Это серьезная ошибка. Вся ответственность – на нем.
Да, его левая нога поехала в этот момент, но это не оправдание. У него с мячом был полный контакт, он полноценно сыграл ладонью – не то чтобы он дотянулся лишь кончиками пальцев. Это очень, очень большая ошибка.
Думаю, вопрос насчет него заключается в том, достаточно ли хорошо он играет ногами, чтобы подходить Эрику тен Хагу?
Сегодня он ошибся, отражая удар, но вопросы вызывает другой элемент игры. Достаточно ли он хороший футболист для того, чтобы играть за «МЮ»?
Дать ответ может только один человек – Эрик тен Хаг. И мы узнаем его в конце сезона», – сказал экс-защитник «МЮ».
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"Топ клубы не подпишет Давида у МЮ"
Фердинанд
"Челси может"
Джо Коул
"Серьезно задумался"
по игре в этом сезоне нет. Если бы не провал у Ливерпуля по форме и увольнение Тухеля со стороны Боли, то даже за четверку бы не боролись
вот тебе ещё одно "если бы" - если бы оба основных защитника Юнайтед не были травмированы, то не было бы потерь очков в последних матчей.
на всё своё "если бы" найдётся ;)
Так почему в средняке должны топы играть