Фердинанд об ошибке Де Хеа: «Достаточно ли он хороший футболист для «МЮ»?»

Рио Фердинанд не уверен, что Давид Де Хеа подходит «Манчестер Юнайтед».

Вратарь допустил результативную ошибку в игре с « » (0:1) в 35-м туре АПЛ.

«Это серьезная ошибка. Вся ответственность – на нем.

Да, его левая нога поехала в этот момент, но это не оправдание. У него с мячом был полный контакт, он полноценно сыграл ладонью – не то чтобы он дотянулся лишь кончиками пальцев. Это очень, очень большая ошибка.

Думаю, вопрос насчет него заключается в том, достаточно ли хорошо он играет ногами, чтобы подходить Эрику тен ?

Сегодня он ошибся, отражая удар, но вопросы вызывает другой элемент игры. Достаточно ли он хороший футболист для того, чтобы играть за «МЮ»?

Дать ответ может только один человек – Эрик тен Хаг. И мы узнаем его в конце сезона», – сказал экс-защитник «МЮ».

Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ