Фердинанд об ошибке Де Хеа: «Достаточно ли он хороший футболист для «МЮ»?»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Вест Хэм премьер-лига Англия Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Рио Фердинанд не уверен, что Давид Де Хеа подходит «Манчестер Юнайтед».

Вратарь допустил результативную ошибку в игре с «Вест Хэмом» (0:1) в 35-м туре АПЛ.

«Это серьезная ошибка. Вся ответственность – на нем.

Да, его левая нога поехала в этот момент, но это не оправдание. У него с мячом был полный контакт, он полноценно сыграл ладонью – не то чтобы он дотянулся лишь кончиками пальцев. Это очень, очень большая ошибка.

Думаю, вопрос насчет него заключается в том, достаточно ли хорошо он играет ногами, чтобы подходить Эрику тен Хагу?

Сегодня он ошибся, отражая удар, но вопросы вызывает другой элемент игры. Достаточно ли он хороший футболист для того, чтобы играть за «МЮ»?

Дать ответ может только один человек – Эрик тен Хаг. И мы узнаем его в конце сезона», – сказал экс-защитник «МЮ».

Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ

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29 комментариев

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geoo9
Джо Коул :
"Топ клубы не подпишет Давида у МЮ"
Фердинанд
"Челси может"
Джо Коул
"Серьезно задумался"
+17
-2
+15
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Maasd4m
Фердинанд притомил переобуваться.
+14
-3
+11
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Аморалинни
Рио напомнить, как он косячил в свое время?)
+12
-6
+6
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Ман Сити
А что маню топ клуб, чтобы быть достаточно хорошим для них?
+9
-3
+6
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ **Iscander**
У вас, у мудриков, пока что принято на 11 месте чалиться.
12-13 место так не ошибайся брат)
+5
0
+5
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Syog1010
Ну а что на счёт всей остальной команды, которая не может даже 1 гол ВХ устроить?)
+6
-2
+4
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llolishe
Три дефа бежали за Бенрахмой и ни один не накрыл слабый удар Бенрахмы
+4
-1
+3
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Вадим Корнеев
Вся команда мертвая .. она даже не смогла среагировать на гол о чем можно говорить !
+3
0
+3
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stanvixx
Ответ Аморалинни
Рио напомнить, как он косячил в свое время?)
А это здесь при чём?
+2
0
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SPB_12_adekvat
Ответ Ман Сити
А что маню топ клуб, чтобы быть достаточно хорошим для них?
по статусу - да.
по игре в этом сезоне нет. Если бы не провал у Ливерпуля по форме и увольнение Тухеля со стороны Боли, то даже за четверку бы не боролись
+2
0
+2
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**Iscander**
Ответ FilFil
Я конечно все понимаю, но слушайте Де Хея делает неимоверное количество сейвов, некоторые из которых вообще на грани фантастики. Я не болельщик МЮ, но команда бы точно не была там, где сейчас без этого кипера. Про прошлые сезоны я вообще молчу, в соло тащил команду
Да там пол команды не уровень.
+2
0
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**Iscander**
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
У вас, у мудриков, пока что принято на 11 месте чалиться.
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Artuom Batishev
Достаточно ли хорош Де Хеа? Достаточно ли хороши защитники, не могущие втроем ничего сделать? Достаточно ли хороши все атакующие игроки, которые не в состоянии хотя-бы один затолкать, против не самого сильного соперника? И так далее...
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FilFil
Я конечно все понимаю, но слушайте Де Хея делает неимоверное количество сейвов, некоторые из которых вообще на грани фантастики. Я не болельщик МЮ, но команда бы точно не была там, где сейчас без этого кипера. Про прошлые сезоны я вообще молчу, в соло тащил команду
+4
-2
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**Iscander**
МЮ не будет МЮ, если опять не дадут шанс, и не только Де Хе.
+3
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jSH
Ответ SPB_12_adekvat
по статусу - да. по игре в этом сезоне нет. Если бы не провал у Ливерпуля по форме и увольнение Тухеля со стороны Боли, то даже за четверку бы не боролись
"если бы если бы"
вот тебе ещё одно "если бы" - если бы оба основных защитника Юнайтед не были травмированы, то не было бы потерь очков в последних матчей.
на всё своё "если бы" найдётся ;)
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Ман Сити
Ответ SPB_12_adekvat
по статусу - да. по игре в этом сезоне нет. Если бы не провал у Ливерпуля по форме и увольнение Тухеля со стороны Боли, то даже за четверку бы не боролись
Это был риторический вопрос. Уже 10+ лет средняк.
Так почему в средняке должны топы играть
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SPB_12_adekvat
Ответ llolishe
Три дефа бежали за Бенрахмой и ни один не накрыл слабый удар Бенрахмы
Да, не накрыли, но такой удар любой вратарь должен отбивать. Так или иначе за игру по твоим воротам нанесут какое-то количество ударов, которые ты должен пытаться отбивать, вина в голе на вратаре в данном случае 100%. Защита сегодня отыграла в целом более менее и много моментов у Вэст Хэма не было. Плохо сыграл вратарь и группа атаки сегодня
+1
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London.is.blue
Комментарий удален пользователем
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Alexandr Sokolov
Ответ red hikkikomori
Не делает он особых сейвов, просто создаёт такое впечатление тем что когда мяч летит прямо в него он его отбивает, картинно падая, изображая то, как сложно было с этим ударом справится. Сегодня такой момент был у Рэшфорда, когда он пробил во вратаря , Фабьянски легко отбил, не падая , и не преукращивая как было сложно
Прошлый сезон посмотри, особенно в еврокубках
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Аморалинни
Ответ Любезный Коссутий
да, в межсезонье надо это вопрос решать - Дехею на банку, Батленда - в рамку.
Согласен, надоело играть в середине недели, с Батлендом будем играть только по выходным
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Konstantin Meerov
Ответ SPB_12_adekvat
по статусу - да. по игре в этом сезоне нет. Если бы не провал у Ливерпуля по форме и увольнение Тухеля со стороны Боли, то даже за четверку бы не боролись
если бы то да се. Сульшер два сезона подряд финишировал в тройке. тоже благодаря кривоногим конкурентам?
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