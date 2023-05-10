Рио Фердинанд: «Реал» приедет на «Этихад» без страха, у них столько же титулов ЛЧ, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром»

Рио Фердинанд сказал, что «Реал» владеет Лигой чемпионов.

Вчера « » на выезде сыграл вничью с « » (1:1) в первом полуфинале . Ответная игра пройдет 17-го в Англии.

«Реал» приедет на « » без какого-либо страха, даже несколько развязно. У «Реала» столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.

Здесь приходится играть против истории, а не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных – получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.

Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.

Но эту команду «Сити» надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости.

Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.