Рио Фердинанд: «Реал» приедет на «Этихад» без страха, у них столько же титулов ЛЧ, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром»
Рио Фердинанд сказал, что «Реал» владеет Лигой чемпионов.
Вчера «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 17-го в Англии.
«Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно. У «Реала» столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.
Здесь приходится играть против истории, а не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных – Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.
Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.
Но эту команду «Сити» надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости.
Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
«Сити» - машина, но и против них играть можно и нужно.
Интрига есть, и все мы ждём великий матч в следующую среду!
Коэф на проход Сити был 1.35 до вчерашнего матча и после него опустился до 1.3
Но балабольство в прессе по поводу "Реал - это Реал" стало появляться на каждом шагу
будто ты сам эти победы ковал
Могу в любой момент собраться и выдать сумасшедшие 10-20-30 минут. Особенно в ЛЧ.
Сити сильнее в нынешнем виде, но Реал может обыграть кого угодно и как угодно. Независимо от травм, загрузки и т.д.