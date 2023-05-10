Рио Фердинанд: «Реал» приедет на «Этихад» без страха, у них столько же титулов ЛЧ, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром»

Теги Карло Анчелотти Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Этихад Стэдиум Футбол

Рио Фердинанд сказал, что «Реал» владеет Лигой чемпионов.

Вчера «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 17-го в Англии.

«Реал» приедет на «Этихад» без какого-либо страха, даже несколько развязно. У «Реала» столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд вместе взятых. Они владеют этим турниром.

Здесь приходится играть против истории, а не только игроков. У клуба 14 трофеев, а загляните на их скамейку запасных – Карло Анчелотти получил четыре медали за победу в Лиге чемпионов.

Они умеют ориентироваться в каждом моменте в подобных играх, потому что они к этому привыкли. Да, приходится играть против истории.

Но эту команду «Сити» надо превозносить, говорить о том, что они приехали в Мадрид и хорошо выступили с точки зрения характера, владения мячом, храбрости.

Это было феноменальное начало, и после первой игры они могут уйти с гордо поднятой головой», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

102 комментария

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bostonKG
Как бы ни страшно выглядит Сити , все равно Реал это Реал
+75
-19
+56
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SWS
Фердинанд самый адекватный эксперт на Английском тв. В отличии от Руни,Каррагера,Мерсона который предрекали что Сити катком пройдется по Реалу.
+56
-13
+43
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Бухгалтер2021
Реал приедет и победит
+83
-41
+42
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HI MARS
Ответ Liquidozz
Результат будут напрямую зависить от экспериментов Пепа, которые он так любит в решающих играх.
Опять всё решает только великий и могучий Пеп)Выиграл Сити - гениальный Пеп переиграл,проиграл Сити - гениальный Пеп перемудрил)Соперники это так себе,массовка?)
+43
-5
+38
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Tommy_2_0_7
Явно было видно, что Сити пытался показать Реалу, что они хозяева на поле. Но все мы знаем каков Мадрид. Спокойно отоборонялись. Выждали этот взрыв и всплеск атак и прессинга 25 минут... а потом одним ударом забили гол. А второй тайм и вовсе контролировали ситуацию. Этот момент с аутом еще долго будут обсуждать. Хотя результат игры больше справедлив, чем нет. Но мне кажется, что у прошлогоднего Сити стержень был более крепким. Вчера они как-то безвольно и безыдейно провели второй тайм, устали. Реал же бегал на 80-й минуте, будто игра только началась. Поживем увидим.
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Булат Кошкимбаев
Начали с разгрома Реала. Теперь уже гордость за участие)
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белошип
Ответ sC@ryClown!
а Пеп владеет Реалом
А Реал владеет бчкой)
+26
-13
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JohnnyDoe
Ответ Konstantin Meerov
Реал всегда был больше Манчестер Юнайтед. Реал - это королевский и столичный клуб, а не провинциальный.
Бавария тоже не столичный клуб, как и Милан, как и Юве, как и Зенит, как и Ливерпуль. Какой-то наркоманский критерий величия клуба🤦🏼‍♂️
+10
-1
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Tommy_2_0_7
Ответ SWS
Фердинанд самый адекватный эксперт на Английском тв. В отличии от Руни,Каррагера,Мерсона который предрекали что Сити катком пройдется по Реалу.
Зато с каким удовольствием я посмотрел, как Каррагаер после игры назвал лучшим игроком матча ... Винисиуса ))))
+8
-1
+7
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белошип
Ответ sC@ryClown!
+14,Барса чемпион.
Хозяин позволяет)
+11
-5
+6
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белошип
Ответ sC@ryClown!
ты про Хави?и он уже стал хозяином Мадрида,как и в бытности был игроком))
Реал всегда топтал кабинет и ее физрука хаву)
+10
-4
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зак
Все может быть две равные команды, но у Реала 2 обладателя ЗМ..
+7
-2
+5
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Schiaff1no
Ответ Green grass
Только у них два равноценных состава. Не считая центр поля
Поэтому Пеп замен не делал
+5
0
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Sobaka666
Ответ Бухгалтер2021
Реал приедет и победит
На всех постах это пиши, возможно реал это заметит и сделает тебя своим шаманом 🧙
+15
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+3
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21Savage
Фердинанд последователен здесь в каждом слове. Ждем второй встречи.
+3
0
+3
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Fma wozo
Как по мне ,то Реал должен победить Манчестер сити.
+9
-7
+2
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RealJericho
Рио, все по делу. Если бояться, так лучше и не играть в турнирах такой величины. Hala Madrid!
+4
-2
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JENNINGS
«Реал Мадрид» - короли Лиги чемпионов, это из стихия! «Мадрид» поедет в Манчестер полный уверенностью в своих силах!
«Сити» - машина, но и против них играть можно и нужно.
Интрига есть, и все мы ждём великий матч в следующую среду!
+5
-3
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Великий Милан
Никогда не забуду финал ЛЧ 1994 Милан - Барселона 4 - 0 🤭 ...
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Полуэктов Пётр
Откуда у Реала и людей в целом столько бравады появилось вдруг?
Коэф на проход Сити был 1.35 до вчерашнего матча и после него опустился до 1.3
Но балабольство в прессе по поводу "Реал - это Реал" стало появляться на каждом шагу
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JBa
Ответ bostonKG
Как бы ни страшно выглядит Сити , все равно Реал это Реал
от болельщика Реала такой комментарий выглядит кринжово и слишком самоуверенно.

будто ты сам эти победы ковал
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Maksat Hasanow
Ответ Экспертное мнение
Пепу нужно просто выпустить чемпиона мира Альвареса)) Когда его нет на поле, Тучамены и Камабинги осмелели сильно.
Тучамени и Камабинги? Ну и Эксперт
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TiGra
Реал формата 10-х и 20-х годов 21 века - синоним слова «характер».
Могу в любой момент собраться и выдать сумасшедшие 10-20-30 минут. Особенно в ЛЧ.
Сити сильнее в нынешнем виде, но Реал может обыграть кого угодно и как угодно. Независимо от травм, загрузки и т.д.
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werley
Ответ Konstantin Meerov
Критерий - выигранные титулы и роль в европейском футболе. МЮ никогда не было законодателем моды, как Реал. Юнайтед всегда был, есть и будет на ступеньку ниже.
Поосторожнее со словом "всегда". Для болельщиков в нулевых годах МЮ и Реал - абсолютно равновеликие понятия. Точно так же для болельщиков в 90-е Сити - это команда-лифт АПЛ, а нынешнее поколение видит, что Сити теперь из года в год играет с позиции силы на "Бернабеу". И возможно, в глазах болельщиков из 70-х лесники из Ноттингема котируются выше, чем Арсенал
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Мадрид наказывает!
Ответ Бухгалтер2021
Реал приедет и победит
Да будет так
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