Фердинанд о Рюдигере против Холанда: «Он был превосходен и умен. Это лучшая игра пары центральных защитников с Эрлингом»

Теги Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Давид Алаба Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд Футбол

Рио Фердинанд высоко оценил игру Антонио Рюдигера против Эрлинга Холанда.

Вчера «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Милитао – первый номер в защите «Реала». Но он выбыл, и его заменил Рюдигер.

Мы говорили об этом применительно к Холанду в АПЛ – кто был готов опекать Эрлинга, бороться с ним один на один и быть уверенным в себе, как это сделал Рюдигер?

Рюдигер был превосходен и временами действовал очень умно. Он один раз отлично заблокировал мяч во втором тайме. С Холандом нужно быть агрессивным.

Я все же не думаю, что защитники «Реала» [Рюдигер и Алаба] отменили Холанда, но я увидел лучшую игру пары центральных защитников против Эрлинга», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Завирусилось в сети: Тони Рюдигер стал звездой интернета после эпизода с Эрлингом Холандом во время матча с «Сити»

Хитрый Анчелотти, косвенная угроза от Холанда и индивидуальная мощь Винисиуса. Тактика полуфинала «Реал» – «Сити»

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ Sardorbek Mamazhanov
Милитао эффективнее в фазах атаки, и не хуже Рюдигера в обороне
Милитао позиционно не хуже. Но конкретно под Холанда нужен защитник, которого тот не продавит габаритами. Тут идеально подходит Рюдигер а не Милитао.
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ислам Базгиев
Чтобы закрыть Холанда нужно закрыть Де Брюйне, чтобы закрыть Де брюйне нужно закрыть Гюндогана , с чем успешно Реал справлялся почти весь матч
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ну по крайней мере у Эрлинга в этом матче не чего не получилось
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Надеюсь именно немец будет играть в ответке,а не Милитао
Рюдигер идеально подходит под Холанда)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Ну Холанд реально не был заметен
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Интересно а почему не пишут что оборона Сити сыграла против Бензема, у Холанда хоть удары были в створ были. "Якобы обладатель ЗМ" вообще с поля пропал и кроме удара с офсайда по воробьям был просто пустое место. А ведь это вроде как даже обладатель какого-то там ЗМ, а не начинающая звезда Холанд
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ HI MARS
В ответке нужно использовать пару ЦЗ Милитао-Рюдигер.Алабу в левый фланг,Камавингу в полузащиту
Очень медленная связка. Тут как раз получился идеальный вариант против попыток продавить работал Рюдигер, а против скоростных рывков справился Алаба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Ответ Bashibuzuck
Ну так он и играл не против условного Саутгемптона😉
как хорошо для Эрлинга, что до Реала ему в лиге чемпионов попадались лишь команды уровня Саутгемптона ☺ 5 голов Лейпцигу, 2 Баварии не в счёт
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joni Arm
Ответ Ман Сити
Интересно а почему не пишут что оборона Сити сыграла против Бензема, у Холанда хоть удары были в створ были. "Якобы обладатель ЗМ" вообще с поля пропал и кроме удара с офсайда по воробьям был просто пустое место. А ведь это вроде как даже обладатель какого-то там ЗМ, а не начинающая звезда Холанд
Ну если вы сравниваете 35 летнего игрока с 22 летним, который на поле выходит через игру, и просит руководство купить усиление на его место ,то пас !
Может вы ещё Кевина сравните с другим нашим обладателем ЗМ из Хорватии ,которому в сентябре 38 лет исполнится ?
Самому не стрёмно ?
Хочешь сравнивать, тогда сравнивай с Винисиусом , он у нас и за Кевина и за Эрлинга.
К тому же Эрлинг и Вини одногодки,а если позволит здоровье, то это основные претинденты на ЗМ в ближайшие 10 лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Ответ breeze1989
Очень медленная связка. Тут как раз получился идеальный вариант против попыток продавить работал Рюдигер, а против скоростных рывков справился Алаба
Милитао один из быстрых нападающих в мире и сыгранности у него с Рюдигером больше,чем у Алабы.Меня наоборот беспокоит скорость Алабы на фланге
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardorbek Mamazhanov
Ответ белошип
Надеюсь именно немец будет играть в ответке,а не Милитао Рюдигер идеально подходит под Холанда)
Милитао эффективнее в фазах атаки, и не хуже Рюдигера в обороне
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Спартак Уокер
Ну по крайней мере у Эрлинга в этом матче не чего не получилось
Ну так он и играл не против условного Саутгемптона😉
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stannis_Baratheon
Рюдигер наиграл на красную, специально локоть выставлял в момент столкновения с Гюндоганом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ernar11
в стиле Пепе сыграл
жёстко встречал Холланда
нравятся мне такие противостояния, когда большой форвард борется против такого же мощного защитника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ubAA
Рюдигер супер топовый игрок, так что ничего удивительного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Многие критикуют Холланда, но такое ощущение, что парень просто кайфует и не парится, он вообще создаёт впечатление человека, посмотрев на которого сразу хочется смеяться от его несерьёзности, в хорошем смысле. Какие то там Фердинанды обсуждают, что его кто-то закрыл или не закрыл, а пацан просто непринуждённо по приколу пинает мячик, как в школе в с ребятами.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolstiy
ааааа, всё таки мне показалось и эрлинг был на поле....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Сыграл отлично. Надо бы повторить в ответном матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konvicted
Ответ breeze1989
Очень медленная связка. Тут как раз получился идеальный вариант против попыток продавить работал Рюдигер, а против скоростных рывков справился Алаба
Алаба медленнее и Рюдигера, и тем более Милитао, который, возможно, вообще самый быстрый топ-защитник сейчас.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бабур Туганов
Ответ HI MARS
Милитао один из быстрых нападающих в мире и сыгранности у него с Рюдигером больше,чем у Алабы.Меня наоборот беспокоит скорость Алабы на фланге
Милитао-нападающий? Когда это случилось? Я что то пропустил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Ответ Бабур Туганов
Милитао-нападающий? Когда это случилось? Я что то пропустил?
Защитников епт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
В ответке нужно использовать пару ЦЗ Милитао-Рюдигер.Алабу в левый фланг,Камавингу в полузащиту
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий