Фердинанд о Рюдигере против Холанда: «Он был превосходен и умен. Это лучшая игра пары центральных защитников с Эрлингом»
Рио Фердинанд высоко оценил игру Антонио Рюдигера против Эрлинга Холанда.
Вчера «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.
«Милитао – первый номер в защите «Реала». Но он выбыл, и его заменил Рюдигер.
Мы говорили об этом применительно к Холанду в АПЛ – кто был готов опекать Эрлинга, бороться с ним один на один и быть уверенным в себе, как это сделал Рюдигер?
Рюдигер был превосходен и временами действовал очень умно. Он один раз отлично заблокировал мяч во втором тайме. С Холандом нужно быть агрессивным.
Я все же не думаю, что защитники «Реала» [Рюдигер и Алаба] отменили Холанда, но я увидел лучшую игру пары центральных защитников против Эрлинга», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
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Рюдигер идеально подходит под Холанда)
Может вы ещё Кевина сравните с другим нашим обладателем ЗМ из Хорватии ,которому в сентябре 38 лет исполнится ?
Самому не стрёмно ?
Хочешь сравнивать, тогда сравнивай с Винисиусом , он у нас и за Кевина и за Эрлинга.
К тому же Эрлинг и Вини одногодки,а если позволит здоровье, то это основные претинденты на ЗМ в ближайшие 10 лет.
жёстко встречал Холланда
нравятся мне такие противостояния, когда большой форвард борется против такого же мощного защитника