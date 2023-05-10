Фердинанд о Рюдигере против Холанда: «Он был превосходен и умен. Это лучшая игра пары центральных защитников с Эрлингом»

Рио Фердинанд высоко оценил игру Антонио Рюдигера против Эрлинга Холанда.

Вчера « » на выезде сыграл вничью с « » (1:1) в первом полуфинале .

«Милитао – первый номер в защите «Реала». Но он выбыл, и его заменил Рюдигер.

Мы говорили об этом применительно к Холанду в – кто был готов опекать Эрлинга, бороться с ним один на один и быть уверенным в себе, как это сделал Рюдигер?

Рюдигер был превосходен и временами действовал очень умно. Он один раз отлично заблокировал мяч во втором тайме. С Холандом нужно быть агрессивным.

Я все же не думаю, что защитники «Реала» [Рюдигер и ] отменили Холанда, но я увидел лучшую игру пары центральных защитников против Эрлинга», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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