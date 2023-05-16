Тренер «Ренна» о дне борьбы с гомофобией: «Я против всех форм дискриминации, но мы здесь для игры в футбол. Не стоит посвящать этому все время»

Тренер «Ренна» Брюно Женезьо выразил сомнения по поводу акции против гомофобии.

В минувшие выходные в чемпионате Франции проходила акция по борьбе с гомофобией в футболе. Игрокам предложили надеть футболки с радужными элементами на матчи. Несколько футболист из Лиги 1 и Лиги 2 отказались делать это и были выведены из состава.

«Я против всех форм дискриминации. В футболе, как и в жизни, нет места дискриминации. Но я также считаю, что мы здесь для того, чтобы играть в футбол, и это самое главное.

Каждый волен думать и делать то, что хочет. Я говорю вам, что мы против всех форм дискриминации, но я не уверен, что необходимо проводить день против гомофобии.

Я думаю, мы все все осознаем, но не стоит посвящать этому все время. У нас может быть много других причин для того, чтобы надевать много разных футболок каждую неделю», – сказал .

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч