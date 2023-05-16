Тренер «Ренна» о дне борьбы с гомофобией: «Я против всех форм дискриминации, но мы здесь для игры в футбол. Не стоит посвящать этому все время»

Теги Ренн лига 1 Франция игровая форма ЛГБТ Политика Брюно Женезьо дискриминация контент Футбол

Тренер «Ренна» Брюно Женезьо выразил сомнения по поводу акции против гомофобии.

В минувшие выходные в чемпионате Франции проходила акция по борьбе с гомофобией в футболе. Игрокам предложили надеть футболки с радужными элементами на матчи. Несколько футболист из Лиги 1 и Лиги 2 отказались делать это и были выведены из состава.

«Я против всех форм дискриминации. В футболе, как и в жизни, нет места дискриминации. Но я также считаю, что мы здесь для того, чтобы играть в футбол, и это самое главное.

Каждый волен думать и делать то, что хочет. Я говорю вам, что мы против всех форм дискриминации, но я не уверен, что необходимо проводить день против гомофобии.

Я думаю, мы все все осознаем, но не стоит посвящать этому все время. У нас может быть много других причин для того, чтобы надевать много разных футболок каждую неделю», – сказал Женезьо.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

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25 комментариев

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kulik13
В тексте опечатка.
"Бывший тренер Ренна" должно быть.
+33
-3
+30
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Крыс Пол
Это база
+27
-2
+25
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deadjoker
Ну все, капец мужику
+13
-2
+11
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ХавиГави_Паратрупер
Всё ещё тренер Ренна? После таких слов:
https://youtu.be/SsHBtM7y4iE
+6
-2
+4
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Пирс Морган
Это реально настоящее дно для борьбы с гомофобией
+6
-2
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Pasta
Ответ Corde Fidelium
Да ладно продолжайте, мы с интересом будем смотреть на этот цирк. Кто только во Франции рожать будет, если вы все радужные там будете.
Они искусственно, пойдя против природы, будут себе вводить сперму в яйце-клетку. И это будет массовая процедура, так как не лесбухи, не геи не в состоянии зачать и родить ребенка самостоятельно.

Пока же, их не будет 90%+, они будут просто отнимать детей у нормальных семей и насильно внедрять их в "нетрадиционные" семьи. Уже есть новость, что часть украинских детей беженцев в Германии забирают у родителей... Как думаешь, какова их судьба? Детская проституация, эксплуатация детского труда или усыновление "нетрадиционной" семьей? Ну уж точно не кисельные берега их там ждут)
+7
-3
+4
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Нурбол Жумаскалиев
ну за один день гомофобию не победить
+3
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Arctic_Baron
Дно борьбы с гомофобией
+3
-1
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окечуква
В стране, которую детьми обеспечивают арабы и африканцы, можно позволить себе не только день борьбы с гомофобией, а целый месяц, чего уж там.
+1
0
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Gustav Forsberg
Ответ Pasta
Они искусственно, пойдя против природы, будут себе вводить сперму в яйце-клетку. И это будет массовая процедура, так как не лесбухи, не геи не в состоянии зачать и родить ребенка самостоятельно. Пока же, их не будет 90%+, они будут просто отнимать детей у нормальных семей и насильно внедрять их в "нетрадиционные" семьи. Уже есть новость, что часть украинских детей беженцев в Германии забирают у родителей... Как думаешь, какова их судьба? Детская проституация, эксплуатация детского труда или усыновление "нетрадиционной" семьей? Ну уж точно не кисельные берега их там ждут)
"Они искусственно будут себе вводить сперму в яйце-клетку" - уж явно лучше, чем пополнять детдома (где как раз и есть все вами описанное типа проституции, детского труда итп), трахаясь по синьке с кем попало
+2
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ws357
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну за один день гомофобию не победить
За три дня
+1
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Яков Фридман
Давно жду, когда sports.ru такой день проведёт. С широким освещением в СМИ.
+2
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Pavelaznaurov
Заклюют журналюги,они только и ждут……
0
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Зеленый Хорек
Игрокам предложили надеть футболки с радужными элементами на матчи. Несколько футболист из Лиги 1 и Лиги 2 отказались делать это и были выведены из состава.

Это уже не предложили, а потребовали
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jonnysilverhand01
Как на двух стульях усидел аааа, красавец
0
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Ночной кошмар Логинова
Дно борьбы с дискриминацией
0
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Гусейн Магомедрасулов
Теперь тренера отстранять?
0
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sidelnikovpp@gmail.com
Пендосов на кол!!!
+1
-1
0
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Corde Fidelium
Да ладно продолжайте, мы с интересом будем смотреть на этот цирк. Кто только во Франции рожать будет, если вы все радужные там будете.
+3
-3
0
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Слутск Халлского
Ответ Pasta
Они искусственно, пойдя против природы, будут себе вводить сперму в яйце-клетку. И это будет массовая процедура, так как не лесбухи, не геи не в состоянии зачать и родить ребенка самостоятельно. Пока же, их не будет 90%+, они будут просто отнимать детей у нормальных семей и насильно внедрять их в "нетрадиционные" семьи. Уже есть новость, что часть украинских детей беженцев в Германии забирают у родителей... Как думаешь, какова их судьба? Детская проституация, эксплуатация детского труда или усыновление "нетрадиционной" семьей? Ну уж точно не кисельные берега их там ждут)
о, аудитория бесогона подъехала
0
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