Тренер «Бреста» Руа об акции против гомофобии: «Это катастрофа. У игроков возникают проблемы, хотя у каждого есть право на мнение»

Теги Осер Нант Тулуза лига 1 Франция Генгам Брест Идрисса Гуйе Эрик Руа ЛГБТ дискриминация Футбол

Главный тренер «Бреста» недоволен отстранениями из-за отказа от акции против гомофобии.

Сообщалось, что «Тулуза», «Нант» и «Генгам» приняли решение не включать в состав на ближайший матч футболистов, которые не захотели надеть футболку с элементами радужных цветов.

«Это катастрофа. Мы видим, что у некоторых футболистов возникают проблемы в связи с этим. В конце концов, у каждого есть право на свое мнение. Лично у меня нет проблем с этим вопросом, но они могут быть у некоторых игроков. А зная об этом...

Такое ведь происходит не впервые. Мы помним ситуацию с Гуйе», – сказал Руа после победы над «Осером» (1:0).

4 игрока во Франции отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии. Их исключили из заявки на матч

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15 комментариев

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King_X
Красава тренер
Верно говорит
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фанат Ска хабаровска
Этот тренер был уволен две недели назад
+16
-2
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Best game on Earth
Странно, что есть правильное мнение и неправильное. Франция вроде как первая современная демократия.
+7
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Тиджани Бабангида
Это акция не «против» гомофобии. Она по сути «за» гомофилию.
Это удручает
+5
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Фут.Боль
Вдуматься только, команды выводят из состава игроков, которые не согласны участвовать в какой-то там акции, не имеющей к футболу никакого отношения! Просто бред!
+4
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Andrey Andreev
У Руа крепкие яйца, раз говорит о таком вслух
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MikhaL
Мнение здорового человека.
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Алексей Александрович
Ну вот у них нету диктатора и что живут свободно?? Нет конечно их по своему пресуют,у нас диктатор нас тоже по своему прессуют,так что мое мнение только анархия спасет этот мир причем полная
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Balt
И почему футболисты должны быть за своё мнение быть лишены места в составе? По факту сейчас происходит вероломный акт лицемерия с этими недопусками в состав на матчи. Они что, контракт нарушают?
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Axl_rose
У каждого есть право на мнение, но нет права его высказывать.
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44ndfwwgbr
Ответ Best game on Earth
Странно, что есть правильное мнение и неправильное. Франция вроде как первая современная демократия.
Была демократия да вся кончилась. Сейчас почти все западные страны стали либерал-фашистскими. Мнения против блм или гомиков жестко караются. Пока ещё не сажают, но это впереди.
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