Тренер «Бреста» Руа об акции против гомофобии: «Это катастрофа. У игроков возникают проблемы, хотя у каждого есть право на мнение»

Главный тренер «Бреста» недоволен отстранениями из-за отказа от акции против гомофобии.

Сообщалось, что « », « » и « » приняли решение не включать в состав на ближайший матч футболистов, которые не захотели надеть футболку с элементами радужных цветов.

«Это катастрофа. Мы видим, что у некоторых футболистов возникают проблемы в связи с этим. В конце концов, у каждого есть право на свое мнение. Лично у меня нет проблем с этим вопросом, но они могут быть у некоторых игроков. А зная об этом...

Такое ведь происходит не впервые. Мы помним ситуацию с », – сказал Руа после победы над « » (1:0).

4 игрока во Франции отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии. Их исключили из заявки на матч