Тренер «Бреста» Руа об акции против гомофобии: «Это катастрофа. У игроков возникают проблемы, хотя у каждого есть право на мнение»
Главный тренер «Бреста» недоволен отстранениями из-за отказа от акции против гомофобии.
Сообщалось, что «Тулуза», «Нант» и «Генгам» приняли решение не включать в состав на ближайший матч футболистов, которые не захотели надеть футболку с элементами радужных цветов.
«Это катастрофа. Мы видим, что у некоторых футболистов возникают проблемы в связи с этим. В конце концов, у каждого есть право на свое мнение. Лично у меня нет проблем с этим вопросом, но они могут быть у некоторых игроков. А зная об этом...
Такое ведь происходит не впервые. Мы помним ситуацию с Гуйе», – сказал Руа после победы над «Осером» (1:0).
4 игрока во Франции отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии. Их исключили из заявки на матч
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