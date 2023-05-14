Хавбек «Тулузы» Абухляль об отказе надевать радужную майку: «Я ценю уважение – не только к другим, но и к себе. Не думаю, что подхожу для этой акции»

Полузащитник «Тулузы» Закария Абухляль прокомментировал отказ надевать радужную майку.

Ранее марокканец и еще трое игроков «Тулузы» отказались участвовать в акции, приуроченной к Международному дню борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. В связи с этим игроки пропустили матч 35-го тура Лиги 1 против « ».

«Я принял решение не участвовать в сегодняшнем матче. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я с огромным уважением отношусь к каждому человеку, не осуждая его личные предпочтения, пол, религию или прошлое. Таков мой принцип.

Уважение – это вещь, которую я высоко ценю. Это относится не только к другим, но и к моим собственным убеждениям. Я не думаю, что подхожу для участия в этой кампании.

Я искренне надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это единственное, о чем я прошу», – написал в твиттере.

«Тулуза» об отстранении игроков, отказавшихся от радужных футболок: «Открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Мы привержены борьбе со всеми формами дискриминации»

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч