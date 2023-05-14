Хавбек «Тулузы» Абухляль об отказе надевать радужную майку: «Я ценю уважение – не только к другим, но и к себе. Не думаю, что подхожу для этой акции»

Теги Нант Тулуза лига 1 Франция ЛГБТ соцсети Закария Абухляль Футбол

Полузащитник «Тулузы» Закария Абухляль прокомментировал отказ надевать радужную майку.

Ранее марокканец и еще трое игроков «Тулузы» отказались участвовать в акции, приуроченной к Международному дню борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая. В связи с этим игроки пропустили матч 35-го тура Лиги 1 против «Нанта».

«Я принял решение не участвовать в сегодняшнем матче. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я с огромным уважением отношусь к каждому человеку, не осуждая его личные предпочтения, пол, религию или прошлое. Таков мой принцип.

Уважение – это вещь, которую я высоко ценю. Это относится не только к другим, но и к моим собственным убеждениям. Я не думаю, что подхожу для участия в этой кампании.

Я искренне надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это единственное, о чем я прошу», – написал Абухляль в твиттере.

«Тулуза» об отстранении игроков, отказавшихся от радужных футболок: «Открытость миру – неотъемлемая часть ДНК клуба. Мы привержены борьбе со всеми формами дискриминации»

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

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13 комментариев

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ТрактоПоктер
Мужик!
+31
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+30
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Кокич
Петрович, я тебя в сотый раз прошу, не называй меня своим половым партнёром. Мы с тобой укладчики паркета!
©
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Андер Эррера
👍👍👍
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6tspey7tb5
Надеюсь этот протест футболистов, а до этого наших хоккеистов все так даст толчок к переосмысливанию всей этой историей однополярного признания чего либо.
+4
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Hafiz
И правильно сделал.
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AnMe
Красивый ответ 👍🏼
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Мухаммад Джураев
Загнобят бедного
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dreamstep
Хорошо что есть люди которые вот так могут поступить, даже в либеральной Франции.
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trav
Головин получается поддержал акцию?
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Итачи Учиха
Здравомыслие среди зомбарей, напичканных мусором о "неравнствах" и псевдотолерантности, ещё не потеряно. Парень большой молодец
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Johnie
Нормальному мужчине необходимо за отказ от пропаганды ЛГБТ извиняться…

Куда катимся???
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xoms
Ответ trav
Головин получается поддержал акцию?
Детей нет, жены тоже.
Как думаешь?
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