Тренер «Бреста» Руа об акции против гомофобии: «Зачем проводить ее в разгар борьбы за выживание? Из-за нее у «Тулузы» в матче с «Нантом» нет 5 игроков – это разве справедливо?»

Главный тренер «Бреста» выразил недовольство временем проведения акции против гомофобии.

«В дальнейшем не надо организовывать ее в последних турах, когда клубы борются за выживание! Проводите ее в декабре, в сентябре.

Здорово, что лига задействована в таких мероприятиях, пусть даже ее основная задача заключается в заботе о футболе. Но раз уж вы в этом участвуете...

Лично я не рад тому, что у «Тулузы» пять человек не играют с «Нантом»! Это нормально? Пять человек не сыграют из-за того, что эта проблема их беспокоит, а ведь у них в соперниках «Нант», который борется за место в высшей лиге. Это разве справедливо? Нет. И ответственность за это несет руководство лиги, которое назначило акцию на эти дни.

Я только за проведение акции, но можно выбрать более подходящее время, чем финальный забег, последние 3-4 матча», – сказал Эрик Руа.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч