Тренер «Бреста» Руа об акции против гомофобии: «Зачем проводить ее в разгар борьбы за выживание? Из-за нее у «Тулузы» в матче с «Нантом» нет 5 игроков – это разве справедливо?»

Теги Тулуза лига 1 Франция Брест Эрик Руа ЛГБТ дискриминация Футбол

Главный тренер «Бреста» выразил недовольство временем проведения акции против гомофобии.

«В дальнейшем не надо организовывать ее в последних турах, когда клубы борются за выживание! Проводите ее в декабре, в сентябре.

Здорово, что лига задействована в таких мероприятиях, пусть даже ее основная задача заключается в заботе о футболе. Но раз уж вы в этом участвуете...

Лично я не рад тому, что у «Тулузы» пять человек не играют с «Нантом»! Это нормально? Пять человек не сыграют из-за того, что эта проблема их беспокоит, а ведь у них в соперниках «Нант», который борется за место в высшей лиге. Это разве справедливо? Нет. И ответственность за это несет руководство лиги, которое назначило акцию на эти дни.

Я только за проведение акции, но можно выбрать более подходящее время, чем финальный забег, последние 3-4 матча», – сказал Эрик Руа.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

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9 комментариев

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Константин Михайлович
бред это исключать игроков из заявки из за того что они отказались надеть майки в честь лгбт
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Jan Paskel
лучший день для таких акций - 30 февраля
+6
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Каба
Ответ инок
Просто не далекого ума те тренеры - которые выводят из состава игроков, которые не согласны участвовать в какой-то там глупой акции, не имеющей к футболу никакого отношения!
Игроки сами отказались играть в матче в этих футболках. Тренеры тут не при делах
+2
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инок
Просто не далекого ума те тренеры - которые выводят из состава игроков, которые не согласны участвовать в какой-то там глупой акции, не имеющей к футболу никакого отношения!
+2
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Total_90
Всё через попу
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А.Э.РАСИМ
Я хочу чтобы тут все поняли.
Все права у гомиков есть во Франции.
Все права.
Тогда почему футболисты должны страдать от того, что "Пьер и Жан" хотели бы сношаться?
Чем футболисты могли бы поддержать эти отношения Пьера и Жана?
Свечи держать? Постель постелить?
Вазелин предоставить?
Третьим быть?
За презервативами сбегать?
Радугу нарисовать? Голосовать за Байдена? Геем стать?
Почему футболистов вовлекают в этот сатанисткий шабаш?
Что происходит в Старой Европе?
Что происходит в головах людей там?
И почему наказывают за неприятие этого сатанизма?
Тьфу!!!!!!!

И еще.
Болельщики заплатили чтобы посмотреть футбол.
А НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ГЕЕВ.

Что это означает?

Завтра геи скажут, покажут миру, что нас поддерживали 40 000 человек в Тулузе 35 000 в Нанте.....Понимаете?

Но ЭТО ЖЕ НЕ ТАК!!!!
Не так , вашу мать! Это ОБМАН!!!!!
Вы всех вовлекли в это ОБМАНОМ.
Люди пришли смотреть футбол!
И последнее, что их волнует в эти трудные дни, это состояние задницы Пьера и Жана.

Тьфу!!!!
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Recreated
Комментарий удален пользователем
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Григорий Гашников
теперь тренер должен будет извиниться и его уволят, уверен
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Семён Жуйло
Это когда 3,14-ые думали о справедливости? У них все мысли только о себе подобных.
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Экспертное мнение
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Тулуза его не волнует в принципе, прочти новость, он прав.
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