Гогниев за расширение РПЛ минимум до 18 клубов: «Это для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Плюс еще как минимум 50 игроков будет в лиге»
Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев выступает за расширение Мир РПЛ до 18 клубов.
– Вы сторонник расширения РПЛ. Почему?
– Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Очень тяжело проповедовать такой стиль, когда у тебя 16 команд и над тобой довлеет результат. Когда команд 18, у тебя на четыре игры больше, больше и запас очков.
Плюс еще как минимум пятьдесят дополнительных футболистов будут выступать в РПЛ. Это точно не скажется негативно. Нужно давать молодежи возможности для роста.
Сейчас четыре команды в ФНЛ готовы играть в РПЛ. Говорили, что «Факел» не готов. Посмотрите, как они играют, так еще и сколько зрителей ходит!
– Если расширять РПЛ, то до скольки команд?
– До 18 минимум.
– Инвестор «Химок» Туфан Садыгов предлагал 36.
– Думаю, что на данный момент оптимально именно 18 команд, чтобы посмотреть, как это работает.
– Насколько интересной идеей вам кажется реформа РПЛ?
– Мне она кажется интересной. Если командам из первой пятерки уже неинтересно играть, то это не проблема чемпионата. Чемпионат подразумевает игру «каждый с каждым». Нельзя разделять лидеров и аутсайдеров, все должны быть в одинаковых условиях.
С другой стороны, если взять Вторую лигу, в которой так сделали и команды играют друг с другом, а после первого круга делятся на группы, тогда это еще нормально, – сказал Гогниев.
Это при условии вылета в ФНЛ 2-х команд и 2-х команд в стыках, чтобы Химки, заняв 32-е место, 100% не вылетели?
- Э... Как, в смысле?..