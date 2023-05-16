Гогниев за расширение РПЛ минимум до 18 клубов: «Это для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Плюс еще как минимум 50 игроков будет в лиге»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Факел Спорт-Экспресс регламент Туфан Садыгов Футбол

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев выступает за расширение Мир РПЛ до 18 клубов.

– Вы сторонник расширения РПЛ. Почему?

– Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Очень тяжело проповедовать такой стиль, когда у тебя 16 команд и над тобой довлеет результат. Когда команд 18, у тебя на четыре игры больше, больше и запас очков.

Плюс еще как минимум пятьдесят дополнительных футболистов будут выступать в РПЛ. Это точно не скажется негативно. Нужно давать молодежи возможности для роста.

Сейчас четыре команды в ФНЛ готовы играть в РПЛ. Говорили, что «Факел» не готов. Посмотрите, как они играют, так еще и сколько зрителей ходит!

– Если расширять РПЛ, то до скольки команд?

– До 18 минимум.

– Инвестор «Химок» Туфан Садыгов предлагал 36.

– Думаю, что на данный момент оптимально именно 18 команд, чтобы посмотреть, как это работает.

– Насколько интересной идеей вам кажется реформа РПЛ?

– Мне она кажется интересной. Если командам из первой пятерки уже неинтересно играть, то это не проблема чемпионата. Чемпионат подразумевает игру «каждый с каждым». Нельзя разделять лидеров и аутсайдеров, все должны быть в одинаковых условиях.

С другой стороны, если взять Вторую лигу, в которой так сделали и команды играют друг с другом, а после первого круга делятся на группы, тогда это еще нормально, – сказал Гогниев.

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21 комментарий

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Ебздрогыч
Тогда не хватит экспертов на Матч-тв, всех физруков разберут
+17
-2
+15
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savik-A.M.
Логика Гогниева , чем больше команд в Лиге , тем больше шанс что ему мето найдется
+15
-3
+12
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lovec23
У нас клубы умирают каждый год , сейчас одни уже автобус продали , скоро мячами торговать начнут . Воронеж это исключение из правил . Нет у нас готовых команд , в следующем году скорее всего Химки загнуться . Кем расширять ?
+7
-2
+5
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Cst Cap
И ещё... + 2 тренера. Ну пожалуйста!,-добавил Спартак Гогниев
+1
0
+1
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Baxxter
"Инвестор «Химок» Туфан Садыгов предлагал 36..." (с)

Это при условии вылета в ФНЛ 2-х команд и 2-х команд в стыках, чтобы Химки, заняв 32-е место, 100% не вылетели?
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Макс Y-O-Y
Я за расширение, но с одним условием. Бюджетные деньги уходят из футбола, но это мечты
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Aleksandr Danilov
Не понял логики. Если будут ещё парочку Факелом и Химок, разве начнётся остроатакующий футбол?
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Overkiller
- А вы понимаете что если команд будет 18, то на четыре игры больше и возможности набрать больше очков будут и у них так же?

- Э... Как, в смысле?..
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Максим Романов
Идея хорошая. Еврокубков нет и не предвидится, Кубок страны можно вернуть к привычному формату и тогда для 34-х туров будет предостаточно времени. Чем больше команд в РПЛ, тем интереснее, расширится география игр.
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Bashibuzuck
Ответ Arman FCSM
####### (долбанный) реформатор
Почему реформатор, было же уже 18 клубов? Как по мне, 18 норм, щас все равно нигде не играем, вот и будем в своем соку вариться, и игр больше будет, да и чемпионат поинтереснее станет, аутсайдеры будут у лидеров силы отнимать
+2
-2
0
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Jovan
Ответ lovec23
У нас клубы умирают каждый год , сейчас одни уже автобус продали , скоро мячами торговать начнут . Воронеж это исключение из правил . Нет у нас готовых команд , в следующем году скорее всего Химки загнуться . Кем расширять ?
ф
0
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Глеб Хащинин
Ответ lovec23
У нас клубы умирают каждый год , сейчас одни уже автобус продали , скоро мячами торговать начнут . Воронеж это исключение из правил . Нет у нас готовых команд , в следующем году скорее всего Химки загнуться . Кем расширять ?
Не знаю... Думаю, Аланией или Волгарём
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anmsm33
Ответ savik-A.M.
Логика Гогниева , чем больше команд в Лиге , тем больше шанс что ему мето найдется
И Талалаеву )
+2
-2
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Ходор
Ответ Aleksandr Danilov
Не понял логики. Если будут ещё парочку Факелом и Химок, разве начнётся остроатакующий футбол?
Ну по логике если добавить 2 слабые команды,то аутсайдеры почувствуют себя Реалами и начнут играть с ними в атакующий футбол,и так втянутся и привыкнут))
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