Гогниев за расширение РПЛ минимум до 18 клубов: «Это для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Плюс еще как минимум 50 игроков будет в лиге»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев выступает за расширение Мир РПЛ до 18 клубов.

– Вы сторонник расширения . Почему?

– Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Очень тяжело проповедовать такой стиль, когда у тебя 16 команд и над тобой довлеет результат. Когда команд 18, у тебя на четыре игры больше, больше и запас очков.

Плюс еще как минимум пятьдесят дополнительных футболистов будут выступать в РПЛ. Это точно не скажется негативно. Нужно давать молодежи возможности для роста.

Сейчас четыре команды в готовы играть в РПЛ. Говорили, что « » не готов. Посмотрите, как они играют, так еще и сколько зрителей ходит!

– Если расширять РПЛ, то до скольки команд?

– До 18 минимум.

– Инвестор «Химок» предлагал 36.

– Думаю, что на данный момент оптимально именно 18 команд, чтобы посмотреть, как это работает.

– Насколько интересной идеей вам кажется реформа РПЛ?

– Мне она кажется интересной. Если командам из первой пятерки уже неинтересно играть, то это не проблема чемпионата. Чемпионат подразумевает игру «каждый с каждым». Нельзя разделять лидеров и аутсайдеров, все должны быть в одинаковых условиях.

С другой стороны, если взять Вторую лигу, в которой так сделали и команды играют друг с другом, а после первого круга делятся на группы, тогда это еще нормально, – сказал .