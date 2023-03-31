Дюков о расширении РПЛ: «Когда увидим достаточно клубов, готовых в плане финансов, инфраструктуры и спортивной составляющей, примем решение. Пока не видим»

пока не видит перспектив для расширения Мир РПЛ до 18 клубов.

«Когда мы увидим достаточное количество клубов, готовых с точки зрения финансовых возможностей и инфраструктуры, а также спортивной составляющей, примем решение о расширении.

Пока не видим достаточного количества таких клубов, чтобы увеличить число участников », – сказал президент .