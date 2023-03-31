Дюков о расширении РПЛ: «Когда увидим достаточно клубов, готовых в плане финансов, инфраструктуры и спортивной составляющей, примем решение. Пока не видим»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков регламент Футбол

Александр Дюков пока не видит перспектив для расширения Мир РПЛ до 18 клубов.

«Когда мы увидим достаточное количество клубов, готовых с точки зрения финансовых возможностей и инфраструктуры, а также спортивной составляющей, примем решение о расширении.

Пока не видим достаточного количества таких клубов, чтобы увеличить число участников РПЛ», – сказал президент РФС.

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10 комментариев

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kutavlik
Мы, Николай второй....
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Psyber
У Газзаева в стране всё ништяк зато.
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Valentin Kompaneytsev
Наконец то Дюков разъяснил при каких условиях возможно расширение команд до 18. Это не мнение президента РФС, это директива.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Никому_никабельный
Так выдайте клубам достаточное колличество денег. В чём проблема?
Дюков ясно сказал, что непонятно.
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Никому_никабельный
Так выдайте клубам достаточное колличество денег. В чём проблема?
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Этот Райола хочет денег
Да можно сразу до 32. Ну а что, по паре кирпичей вместо штанг положил на школьном поле, мяч у местного физрука взял, младшие классы боллбоями пойдут. Футбол он такой, массовый вид спорта
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Лучезарный
А что Балтика или Алания хуже Химок и ТорпЭдо? Ну нет же! Ничего не может быть хуже Химок. Фанайдю уберите и получите в рпл два сильных, посещаемых клуба
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Balt
Да сейчас 16 это не то что оптимально, это вообще максимальное количество команд способных играть в РПЛ. С учётом обмена между РПЛ и Первой лигой даже. Из первой кто сейчас может? Ну Балтика, ну Рубин, ну Енисей с натяжкой, у Алании всё бы ничего, но стадион ещё далёк до завершения. Всё. Топредо и Химки - там просто маразматический менеджмент. Факел еле-еле, но тянет хоть и по самому низу финансов и инфраструктуры. Остальные молодцы конечно, крепкие клубы. Вот и весь набор для РПЛ.
+1
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Сергей Жарковский
Какой смысл плодить нищие клубы в РПЛ? Правильно
+2
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Кирилл.С-Пб
И слава Богу...
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-1
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