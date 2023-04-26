Мостовой о плей-офф в РПЛ: «Очередная глупость. Что мешает сделать 20 команд? Кубок России уже развернули до такой степени, что люди не могут понять, где финал и будет ли он вообще»

Александр Мостовой раскритиковал идею введения плей-офф в Мир РПЛ.

«Почему у нас все время что-то ищут? Почему в Испании, Англии, Германии, Италии ничего не ищут? Люди играют кубки и чемпионаты, которые есть. А у нас начали что-то придумывать с этим Кубком России, который развернули до такой степени, что люди не могут понять, где финал. Будет ли он вообще?

« » уже не понимает, попадут ли они в финал – или еще какая-нибудь команда появится и скажет: «Мы тоже». В футболе все уже давно придумали.

Идея с плей-офф в РПЛ – очередная глупость. Ссылаются на то, что уровень будет расти, повысится конкуренция. Что мешает повысить конкуренцию в нормальном футболе? Играйте лучше, лучше тренируйтесь – и будет выше конкуренция.

Понимаю, когда в стране население пять миллионов, а команд десять. Вот там еще такое можно придумать. Но у нас-то?

Что мешает сделать 20 команд? Как в странах с топовыми чемпионатами. В Англии есть второй, третий, четвертый, пятый дивизионы. И там тоже команды играют, и страна в пять раз меньше России. Но я понимаю, что мешает, деньги-то где?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет

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