Мостовой о плей-офф в РПЛ: «Очередная глупость. Что мешает сделать 20 команд? Кубок России уже развернули до такой степени, что люди не могут понять, где финал и будет ли он вообще»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Александр Мостовой Акрон Футбол

Александр Мостовой раскритиковал идею введения плей-офф в Мир РПЛ.

«Почему у нас все время что-то ищут? Почему в Испании, Англии, Германии, Италии ничего не ищут? Люди играют кубки и чемпионаты, которые есть. А у нас начали что-то придумывать с этим Кубком России, который развернули до такой степени, что люди не могут понять, где финал. Будет ли он вообще?

«Акрон» уже не понимает, попадут ли они в финал – или еще какая-нибудь команда появится и скажет: «Мы тоже». В футболе все уже давно придумали.

Идея с плей-офф в РПЛ – очередная глупость. Ссылаются на то, что уровень будет расти, повысится конкуренция. Что мешает повысить конкуренцию в нормальном футболе? Играйте лучше, лучше тренируйтесь – и будет выше конкуренция.

Понимаю, когда в стране население пять миллионов, а команд десять. Вот там еще такое можно придумать. Но у нас-то?

Что мешает сделать 20 команд? Как в странах с топовыми чемпионатами. В Англии есть второй, третий, четвертый, пятый дивизионы. И там тоже команды играют, и страна в пять раз меньше России. Но я понимаю, что мешает, деньги-то где?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Не царское это дело в регламентах разбираться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Плей-офф - соглашусь, не дело. А вот разбивку на 2 равные части, после 30 игр-самое то. Ещё доп 7 игр. И как раз 37 игр, почти как в ведущих чемпа. А для 18 команд и уж тем более до 20, у нас недостаточный уровень и финансирование. Болельщикам и так РПЛ не сильно стала интересна. Так ещё часть клубов, если необоснованно расширить, просто не дотянет до конца чемпа. 🤷🏿‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий