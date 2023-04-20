Депутат Терюшков об РПЛ: «Следует расширить лигу. По формату можно с КХЛ взять пример, предусмотреть потолок зарплат»
Депутат Роман Терюшков поддерживает изменение формата РПЛ и советует брать пример с КХЛ.
Президент Мир РПЛ Александр Алаев ранее заявил: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»
«Изменение формата РПЛ назрело. Первым шагом следует расширить состав участников лиги. С учетом отсутствия практики игр клубов на международной арене и системных игр сборной, календарь обеднел.
Мы должны дать возможность большему количеству клубов участвовать в элите нашего футбола. Это даст и резкий рост числа новых имен в отечественном футболе и развития детско-юношеских школ и сопутствующей инфраструктуры.
По новому формату возможно взять пример с КХЛ, где заявки принимаются от тех клубов, кто готов играть, есть необходимое финансирование, инфраструктура. Наш футбол стал бы только лучше, если в элите играли «Енисей», «Алания», «Акрон», «Арсенал», СКА и еще ряд клубов.
Новый подход должен предусматривать и потолки зарплат, также по примеру КХЛ. Меры будут способствовать выравниванию уровня клубов, снижению «перегретых» зарплат игроков.
Это придаст стимул делать ставку на молодых перспективных игроков с весьма небольшими зарплатными запросами, на месте которых сейчас играют парни с иностранными паспортами и весьма большой цифрой в зарплатной ведомостью», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок».
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Это даст больше паспортистов-ноунеймов с непонятной бюджетной ЗП, которые будут отстегивать руководству клубов. ВСЁ!
А кто вообще его спрашивает? Отберите у него телефон
Или взять популярные элементы из квидичча - ну там, Клаудиньо на швабру посадить. И три мяча на поле выкинуть.
Или еще круто будет сделать овертаймы 3 на 3 на все поле.
Чепухи можно придумать много, но зачем ее в статью пихать?