Депутат Терюшков об РПЛ: «Следует расширить лигу. По формату можно с КХЛ взять пример, предусмотреть потолок зарплат»

Депутат Роман Терюшков поддерживает изменение формата РПЛ и советует брать пример с КХЛ.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев ранее заявил: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»

«Изменение формата РПЛ назрело. Первым шагом следует расширить состав участников лиги. С учетом отсутствия практики игр клубов на международной арене и системных игр сборной, календарь обеднел.

Мы должны дать возможность большему количеству клубов участвовать в элите нашего футбола. Это даст и резкий рост числа новых имен в отечественном футболе и развития детско-юношеских школ и сопутствующей инфраструктуры.

По новому формату возможно взять пример с , где заявки принимаются от тех клубов, кто готов играть, есть необходимое финансирование, инфраструктура. Наш футбол стал бы только лучше, если в элите играли « », « », « », « », СКА и еще ряд клубов.

Новый подход должен предусматривать и потолки зарплат, также по примеру КХЛ. Меры будут способствовать выравниванию уровня клубов, снижению «перегретых» зарплат игроков.

Это придаст стимул делать ставку на молодых перспективных игроков с весьма небольшими зарплатными запросами, на месте которых сейчас играют парни с иностранными паспортами и весьма большой цифрой в зарплатной ведомостью», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок».

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