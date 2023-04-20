Депутат Терюшков об РПЛ: «Следует расширить лигу. По формату можно с КХЛ взять пример, предусмотреть потолок зарплат»

Теги премьер-лига Россия Первая лига СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Государственная дума КХЛ Алания Владикавказ Александр Алаев Политика Роман Терюшков Акрон потолок зарплат регламент Футбол

Депутат Роман Терюшков поддерживает изменение формата РПЛ и советует брать пример с КХЛ.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев ранее заявил: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»

«Изменение формата РПЛ назрело. Первым шагом следует расширить состав участников лиги. С учетом отсутствия практики игр клубов на международной арене и системных игр сборной, календарь обеднел.

Мы должны дать возможность большему количеству клубов участвовать в элите нашего футбола. Это даст и резкий рост числа новых имен в отечественном футболе и развития детско-юношеских школ и сопутствующей инфраструктуры.

По новому формату возможно взять пример с КХЛ, где заявки принимаются от тех клубов, кто готов играть, есть необходимое финансирование, инфраструктура. Наш футбол стал бы только лучше, если в элите играли «Енисей», «Алания», «Акрон», «Арсенал», СКА и еще ряд клубов.

Новый подход должен предусматривать и потолки зарплат, также по примеру КХЛ. Меры будут способствовать выравниванию уровня клубов, снижению «перегретых» зарплат игроков.

Это придаст стимул делать ставку на молодых перспективных игроков с весьма небольшими зарплатными запросами, на месте которых сейчас играют парни с иностранными паспортами и весьма большой цифрой в зарплатной ведомостью», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

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78 комментариев

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TeRex
Традиционный концерт "Песня года про расширение лиги от клубов, стоящих на вылет" объявляется открытым.
+78
-4
+74
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Виталий Леонтьевич Мутко
Можно и к идеи объединённого чемпионата вернуться. В финал проходят команда из украинской конференции и команда из российской. Финал в Краматорске.
+44
-1
+43
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angry horse
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
учи жену борщи варить.
его жена мужского пола только кнопки может нажимать😁
+41
-1
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Дед Щукарь порожняк не гонит
учи жену борщи варить.
+30
-4
+26
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Sarumian
Ответ angry horse
его жена мужского пола только кнопки может нажимать😁
Зачем Милонова обижаете ? Он настоящий патриот !
+16
0
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Виталий Леонтьевич Мутко
Ответ Виталий Леонтьевич Мутко
Можно и к идеи объединённого чемпионата вернуться. В финал проходят команда из украинской конференции и команда из российской. Финал в Краматорске.
И конференции будут разбиты не на дивизионы, а на дивизии. Танковые.
+13
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+11
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Nastia Sergey
а может лучше предусмотреть в лиге потолок на умственно отсталых депутатов, патронирующих мертворожденные клубы-шапито. например ввести потолок на уровне ноль
+12
-1
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Сектор Джаза
Вот бы депутату Терюшкову кто-нибудь хайло прикрыл или перестал его бредни сюда постить. Выносить этот шизофазический поток бессознательного решительно невозможно.
+9
-1
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Савелий Борисов
Может для начала стоит отменить фануйди, дать клубам нормально зарабатывать. Вспомнить наконец, что большой футбол для настоящих болельщиков, которые хотят на стадион. Потом можно и расширяться и тд
+10
-2
+8
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Abriel
Ответ они повсюду
Разумно, 30 клубов и играть на вылет
до НГ играть?
+4
0
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Игорь М.
Ответ freetransfer
чтобы конкурировать с европейскими клубами, мы должны играть 38 игр в лиге, с такой же интенсивностью как они.
количество не равно качество. Условные Шинник или Енисей по уровню сопротивления не будут равны Фулхэму или Ноттингему
+4
0
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инок
Все уже давно поняли что депутат Терюшков - это клинический идиот. Может хватит его постить? Понимаю, много комментов каждый раз, но мне кажется можно как-то и без него обойтись
+6
-3
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tyuiop tyuiop
Ответ Виталий Леонтьевич Мутко
Можно и к идеи объединённого чемпионата вернуться. В финал проходят команда из украинской конференции и команда из российской. Финал в Краматорске.
почему не херсон?
+3
0
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Андрей-ДК
начните с потолка ЗП в ГД
+3
0
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Red devi1
И расширять до тех пор пока Химки не перестанут быть в зоне вылета?
+3
0
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misha.corp
"Это даст и резкий рост числа новых имен в отечественном футболе и развития детско-юношеских школ и сопутствующей инфраструктуры." - схера ли?
Это даст больше паспортистов-ноунеймов с непонятной бюджетной ЗП, которые будут отстегивать руководству клубов. ВСЁ!
+4
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.ru
с вступлением в силу закона об оскорблении представителей власти, боюсь даже представить... какой только хрени мы от них теперь не услышим
+5
-2
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Сергей Галынский
"Депутат Роман Терюшков поддерживает изменение формата РПЛ и советует брать пример с КХЛ"
А кто вообще его спрашивает? Отберите у него телефон
+2
0
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Катя СПб
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
учи жену борщи варить.
Думаешь он за Спартак? А все говорит:Химки, Химки.
+3
-1
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angry horse
Ну если ты только клоуну Талалаеву готов отдать 48 лямов, то о каком еще потолке зарплат ты говоришь 😁
+4
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ProKit
у депутатов потолок зарплат ввести не хотят?
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Glamm
Можно устроить "футбол найт". 12 раундов по 3 минуты без правил.
Или взять популярные элементы из квидичча - ну там, Клаудиньо на швабру посадить. И три мяча на поле выкинуть.
Или еще круто будет сделать овертаймы 3 на 3 на все поле.
Чепухи можно придумать много, но зачем ее в статью пихать?
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АГОШКИН Алексей
Ответ Георгий Большаков
В Нигерии могут содержать 20 клубов в вышке, Россия беднее?
Мы то видим как выступает сборная Нигерии,и сколько игроков из нигерии играет в действительно топах Европы! Просто объеденяем вышку и первую лиги итого 35 игр,классно!! Перестаем выделять деньги на эти команды из госбуджета и все выходим в 0 команд.
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a2wai
Ответ инок
Все уже давно поняли что депутат Терюшков - это клинический идиот. Может хватит его постить? Понимаю, много комментов каждый раз, но мне кажется можно как-то и без него обойтись
А на что новостники тогда кушать будут? Он им кассу делает.
+1
0
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tyuiop tyuiop
Ответ они повсюду
Разумно, 30 клубов и играть на вылет
50
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