Канчельскис против расширения РПЛ: «Весь мир и так смеется над нами, как над клоунами. Бесит, что в нашем футболе работают проходимцы и дилетанты»

высказался против увеличения числа клубов в Мир РПЛ.

Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна».

«Сколько-сколько? 36 команд в РПЛ? Ха-ха-ха! Почему не 38, и не 40? Хватит смешить весь мир, мы и так уже всех насмешили.

Ни в одной лиге мира такого нет, а мы всех хотим удивить, и делаем это, но с негативной стороны. Смеются над нами, как над клоунами. Беда в том, что такие, как , это нефутбольные люди, которые приходят в наш футбол и предлагают такие бредовые идеи.

Ничего сказать не могу – смех, да и только! Каждый хочет изобрести велосипед, но его и так давно изобрели. Мне просто жаль таких людей. Бесит, что в нашем футболе работают проходимцы и дилетанты!» – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Мостовой за расширение РПЛ: «В России примерно 150 млн жителей, футбол у нас любят. Оптимально – 18 команд, даже 20 можно»