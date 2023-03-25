Канчельскис против расширения РПЛ: «Весь мир и так смеется над нами, как над клоунами. Бесит, что в нашем футболе работают проходимцы и дилетанты»

Теги Химки премьер-лига Россия Андрей Канчельскис регламент Туфан Садыгов Футбол

Андрей Канчельскис высказался против увеличения числа клубов в Мир РПЛ.

Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна».

«Сколько-сколько? 36 команд в РПЛ? Ха-ха-ха! Почему не 38, и не 40? Хватит смешить весь мир, мы и так уже всех насмешили.

Ни в одной лиге мира такого нет, а мы всех хотим удивить, и делаем это, но с негативной стороны. Смеются над нами, как над клоунами. Беда в том, что такие, как Туфан Садыгов, это нефутбольные люди, которые приходят в наш футбол и предлагают такие бредовые идеи.

Ничего сказать не могу – смех, да и только! Каждый хочет изобрести велосипед, но его и так давно изобрели. Мне просто жаль таких людей. Бесит, что в нашем футболе работают проходимцы и дилетанты!» – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Мостовой за расширение РПЛ: «В России примерно 150 млн жителей, футбол у нас любят. Оптимально – 18 команд, даже 20 можно»

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20 комментариев

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TheSportNik
Понятно почему от этого бывшего игрока МЮ ушла жена к певцу Михайлову- это нет мужского начала, истерить, как баба этот Кончельскис.
У нас действительно большая страна и в США в МЛС играет 29 клубов, тоже большая страна, но там клоунами никто не называет руководителей, а стадионы битком на каждой игре и мир не смеется что то.
Пора этого критикана выгнать из страны, пинком под зад, уж слишком мы добры россияне к этим типам.
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Кеша
Ответ Сибирский литовец
Zарема-party
🤣👍
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Сибирский литовец
Ответ Overkiller
С такими "новостями", заявлениями и обсуждениями росфутбол окончательно скатился в какой-то сюрреалистичный дурдом. Депутаты и спившиеся маразматики несут лютую дичь каждый день, а спорц на этом хайпит как может, тоннами вываливая этот бессмысленный бред.
Это же любимая передача « Привет , Андрей « .
Как же мы будем жить без всех этих обсуждений ? 🤣
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Сибирский литовец
Ответ Кеша
И 36 любовниц у сыновей , президентов и инвесторов . Каждая из которых хочет порулить клубом РПЛ .
Zарема-party
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Spartakovec navsegda
20 клубов. Больше не нужно. Нужно, чтобы у клубов были стоящие футбольные школы, не только в высших дивизионах, но и во второй, третьей лиге и развитие футбола там. Чтобы люди ходили на стадионы и болели за свои команды, что-то вроде футбольной культуры в Англии.
Многое нужно, чтобы футбол стал сродни хоккею в кузнице и огранке талантов.
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Альтависта
Канчельскис не будет Канчельскисом, если не упомянёт про дилетантов и проходимцев.
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CONST_VAN_G
Не только в футболе Андрей.....
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Кеша
Ответ Сибирский литовец
И надо ещё 36 инвесторов , соотвественно у них 36 сыновей . Сразу большой приток для сборной )
И 36 любовниц у сыновей , президентов и инвесторов . Каждая из которых хочет порулить клубом РПЛ .
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Кеша
У каждого свое видение . Но Канчельскис варится в этой кухне и ему можно доверять , хотя бы, в той части где про «проходимцев и дилетантов».
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Сибирский литовец
И надо ещё 36 инвесторов , соотвественно у них 36 сыновей . Сразу большой приток для сборной )
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Volh Kasper
Никому не нужны. Никто не смеется, потому что совсем не интересны
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wurlitzer
и не только в футболе
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mitos
Кто то постоянно подливает ему в стакан и задает вопросы?
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amra73
Как будто дилетанты и проходимцы только в футболе...
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Sinister Kid
Сколько скажет, один человек в России, столько команд и будет в РПЛ. Хотя она уже будет не РПЛ, а Высшей Лигой. Или чемпионатом.
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Overkiller
С такими "новостями", заявлениями и обсуждениями росфутбол окончательно скатился в какой-то сюрреалистичный дурдом. Депутаты и спившиеся маразматики несут лютую дичь каждый день, а спорц на этом хайпит как может, тоннами вываливая этот бессмысленный бред.
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KOTOV71
Ага,прям " Весь Мир" следит за РПЛ.!
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Marienburg
История гораздо хуже, всему миру пофиг
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Фут.Боль
Один дилетант и проходимец сказал чушь, а другой балабол её прокомментировал.
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Ростов-на-Дону
Кто-нибудь, дайте Андрюше снотворное!
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