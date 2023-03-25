Канчельскис против расширения РПЛ: «Весь мир и так смеется над нами, как над клоунами. Бесит, что в нашем футболе работают проходимцы и дилетанты»
Андрей Канчельскис высказался против увеличения числа клубов в Мир РПЛ.
Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил о 16 клубах в РПЛ: «Это мало. Можно и 36. У нас большая страна».
«Сколько-сколько? 36 команд в РПЛ? Ха-ха-ха! Почему не 38, и не 40? Хватит смешить весь мир, мы и так уже всех насмешили.
Ни в одной лиге мира такого нет, а мы всех хотим удивить, и делаем это, но с негативной стороны. Смеются над нами, как над клоунами. Беда в том, что такие, как Туфан Садыгов, это нефутбольные люди, которые приходят в наш футбол и предлагают такие бредовые идеи.
Ничего сказать не могу – смех, да и только! Каждый хочет изобрести велосипед, но его и так давно изобрели. Мне просто жаль таких людей. Бесит, что в нашем футболе работают проходимцы и дилетанты!» – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Мостовой за расширение РПЛ: «В России примерно 150 млн жителей, футбол у нас любят. Оптимально – 18 команд, даже 20 можно»
У нас действительно большая страна и в США в МЛС играет 29 клубов, тоже большая страна, но там клоунами никто не называет руководителей, а стадионы битком на каждой игре и мир не смеется что то.
Пора этого критикана выгнать из страны, пинком под зад, уж слишком мы добры россияне к этим типам.
Как же мы будем жить без всех этих обсуждений ? 🤣
Многое нужно, чтобы футбол стал сродни хоккею в кузнице и огранке талантов.