Мамаев стал участником шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Воля и Утяшева – ведущие, главный приз – 10 млн рублей

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия телевидение Павел Мамаев Краснодар Ляйсан Утяшева Павел Воля Футбол

Павел Мамаев стал участником реалити-шоу на ТНТ.

Мамаев известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и сборную России. В феврале 34-летний футболист объявил о завершении карьеры: «Я просто устал. Хочется больше быть с семьей».

Скоро на ТНТ состоится премьера реалити-шоу «Выжить в Дубае» с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей в качестве ведущих.

«В ОАЭ отправятся команда звезд и народная команда из людей, которые никогда не были за границей. Кто-то из них будет жить в роскошных апартаментах, а кто-то окажется в дубайской пустыне без глотка воды. За комфортную жизнь в Дубае участникам предстоит побороться. Но не только за нее: победитель проекта получит приз в размере 10 миллионов рублей!

В каждом выпуске шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие всегда отправляются выживать в пустыню, победители – в дорогой отель. Чтобы дойти до финала, надо с достоинством пройти все испытания, которые участникам приготовили продюсеры проекта.

Первым участником проекта станет футболист Павел Мамаев. В числе других звезд спортсмен будет проходить сложные испытания в пустыне», – говорится в пресс-релизе ООО «ГПМ РТВ».

«Согласился участвовать в этом шоу исключительно из спортивного интереса, ведь основная идея проекта все же соревновательная: одна команда конкурирует с другой. Я понимал то, что физически я готов к такому спортивному проекту – я тренируюсь каждый день. Да, и с точки зрения проживания в пустыне я был уверен в себе.

Ожидания полностью оправдались: были очень интересные испытания, и мне очень понравился коллектив, в котором я находился. Хотя некоторые участники, конечно, пытались провоцировать и плести интриги, но, мне кажется, что это не очень получилось», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Фото: ООО «ГПМ РТВ»

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Надо сделать шоу "Выжить в глубинке", в Бийске, Норильске, Нарьян-маре и других городах. Только без роскошных отелей, и жить месяц на МРОТ! И чтобы участвовали местные чиновники и депутаты. Главный приз - условный срок за коррупцию вместо реального. Шоу будет огонь, с запредельными рейтингами.
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psycho
страх и ненависть в Дубае
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Ilia Maksiokov
Лучшее шоу будет когда возьмут депутатов с семьями и заставят их выживать на двадцатку в Новокузнецке.
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Игорь Пичугин
Самая что ни на есть новость про футбол подоспела.
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ТрактоПоктер
Выжить в Дубае на МРОТ
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Ilia Maksiokov
Ответ Ебздрогыч
Надо сделать шоу "Выжить в глубинке", в Бийске, Норильске, Нарьян-маре и других городах. Только без роскошных отелей, и жить месяц на МРОТ! И чтобы участвовали местные чиновники и депутаты. Главный приз - условный срок за коррупцию вместо реального. Шоу будет огонь, с запредельными рейтингами.
жесть ...
Написал комментарий, а потом удивил твой)
Одинокого мыслим)
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БляхаджинсКарпина
Жду на ТНТ шоу «Выжить на миллион в месяц», что бы мы с замиранием сердца смотрели, как звезды страдают отказывая себе во многом всего лишь на миллион в мес
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ЦСКА1960
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ещё можно на спортсе устроить шоу. Самого заплюсованного комментатора подобных новостей отправить в чиновники, чтобы личным примером показал как надо. Тут очень грамотные специалисты сидят, если что.
Да, было бы неплохо, чтоб простых людей отправляли в чиновники. А то нынче независимых кандидатов в депутаты городской думы к выборам не допускают.
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Druid22
Да и "выжить в Бахмуте" для Мамая тоже было бы полезно.
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