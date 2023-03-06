Алана о скандалах с Мамаевым: «Он говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

Бывшая жена Павла Мамаева рассказала, как их развод повлиял на детей.

– в одном из интервью говорил, что ты оскорбляла его при детях…

– Это было уже когда мы разводились. Я тогда узнала очередную фигню, по квартире летало все, что находилось рядом.

– И дети это видели?

– Не то чтобы видели. Они находились в другой комнате, но это было при детях. Такое бывает. Не всегда получается себя контролировать, когда испытываешь острый стресс.

– Он сказал, что ты говорила дочери: «Твой папа – мразь».

– Этого я не помню. Помню только, что он, пьяный в говно, говорил дочери: «Твоя мама – шлюха». Вот такое было, – сказала в интервью Наталье Подольской.

Павел и Алана Мамаевы развелись в 2021 году. У них есть общая дочь Алиса. Также у Аланы есть сын от первого брака Алекс.