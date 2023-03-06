Алана о скандалах с Мамаевым: «Он говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева контент Футбол

Бывшая жена Павла Мамаева рассказала, как их развод повлиял на детей.

Павел в одном из интервью говорил, что ты оскорбляла его при детях…

– Это было уже когда мы разводились. Я тогда узнала очередную фигню, по квартире летало все, что находилось рядом.

– И дети это видели?

– Не то чтобы видели. Они находились в другой комнате, но это было при детях. Такое бывает. Не всегда получается себя контролировать, когда испытываешь острый стресс.

– Он сказал, что ты говорила дочери: «Твой папа – мразь».

– Этого я не помню. Помню только, что он, пьяный в говно, говорил дочери: «Твоя мама – шлюха». Вот такое было, – сказала Алана Мамаева в интервью Наталье Подольской.

Павел и Алана Мамаевы развелись в 2021 году. У них есть общая дочь Алиса. Также у Аланы есть сын от первого брака Алекс.

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18 комментариев

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андрэ
правда глаза режет
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Дима Трепутин
Спортивненько
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NIK7478
Модераторы должны получить задачу удалять такие "спортивные новости"! Не превращайте сайт в помойку, господа!
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Амин Чич
Мамаев пропадет из медиа, она заявит, что был у нее секс с Криштиано)))
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dr. cage
В чем минусы?
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ecolog
зачем это на спорт ресурсе?
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St Fo
Ответ Dizzod
а у тебя жена - Ш, отвечала дочка.
Ахахахах 😂😂😂
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мяу
два раза перечитал, но так и не понял, в чем был не прав Мамаев (извините)
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Rhett Butler
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке)))
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окечуква
«Шлюха» и «мразь». Союз, полный любви и взаимоуважения.
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Breadslicer88
и в чем он не прав?
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Егор Крид58
бедный ребёнок
+1
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Budabuda
Ответ Dizzod
а у тебя жена - Ш, отвечала дочка.
what a family!
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Алексей Дольский
А что не так?
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Красная стрела
Вот не стремно это публично выносить? Раньше женщину, так назови, так с ней припадок. А сейчас стремятся всему свету рассказать, как её обозвали 🤦‍♀️🤣
+6
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Fidelitas et virtus
Отношения вытесняют они, а страдают дети…
+2
0
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Dizzod
а у тебя жена - Ш, отвечала дочка.
+26
-2
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SuperStarrrr
В кое-то веки сказал правду
+18
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