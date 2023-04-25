Президент «Атлетико» о деле Негрейры: «Я занимаюсь футболом 35 лет и никогда не думал, что можно подкупить судью. Я не испытывал ничего подозрительного в матчах против «Барсы»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Энрике Сересо Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны».

«Я знаю только то, что знаете вы, и пока ничего не доказано, все все будет оставаться предположениями. Я занимаюсь футболом уже 35 лет и никогда не чувствовал, не слышал и не думал, что можно подкупить судью. Купить матч очень сложно.

Я не понимаю, как можно подкупить судью. Я впервые об этом слышу. Я не испытывал ничего подозрительного ни в матчах против «Барселоны», ни против кого-либо еще», – сказал Сересо в интервью Pozuelo IN. 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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38 комментариев

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v.belorussky
В Мадриде есть президент здорового человека и президент курильщика.
+71
-18
+53
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Родя Раскольников
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... президент тот матч не смотрел❓
А я помню, как в 38-м туре сезона 13-14 в фактически золотом матче судья отменил чистый гол Месси в решающем отрезке при счете 1-1, по сути предопределив чемпионство Атлетико.

Тот матч президент точно смотрел, можешь не сомневаться.

upd. Чекнул таблицу перед тем матчем - у Барсы было 8 очков преимущества над Атлетико: 70 очков против 62 за 7 туров до конца при легчайшем календаре: Уэска, Сосьедад, Алавес, Леванте, Сельта, Хетафе, Эйбар. Вот уж действительно ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МАТЧ за чемпионство, врунишка ты мадридский. Для любителя футбола соврать в угоду своим убеждениям - милое дело.
+42
-5
+37
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Игорь Климов
Адекватное мнение, респект!
+43
-13
+30
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Arrahmano Matcyev
Я не понимаю как можно подкупить судью.У меня не было подозрительного опыта против Барселоны,ни кого либо еще.

Шах и мат хейтеры.
+26
-13
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Gaiar
Зато местные фанатики Реала уже давно решили, что Барселона всех купила)
+29
-16
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Арман Бижанов
Человек занимается 35 лет футболом от А до Я. Но иксперты спортса, те кто называют себя сливочными икспертами, кричат что Барса купила всех не только в Испании, но и во всем мире😄
+11
-1
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Ortego
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... президент тот матч не смотрел❓
Наверняка смотрел, как и тот золотой матч, где не засчитали чистый гол Месси, что принесло матрасам титул.
+8
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Кирилл
Ответ Старик Стариканов
бчк сама не отрицала что судьям платили.Тем более как там не пытался оправдываться ляпорта
Можно, пожалуйста, новость с этим «не отрицанием» ?)
Где именно сказано официальными лицами клуба, что Барселона платила судьям (именно судьям).

Или можно просто вкинуть и надеяться на плюсики ?)
+6
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Vlad
Лучше вот такого достойного соперника в ЛЛ иметь в лице президента Атлетико, чем гнилого союзника в лице пройдохи Переса в СЛ.
+4
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BurBon
Ответ Flylink
Хотя бы одну новость покажи где написано, что Барселона покупала судей?
Да ничего он не покажет, типичный хейтерок.
+4
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Flylink
Ответ Старик Стариканов
бчк сама не отрицала что судьям платили.Тем более как там не пытался оправдываться ляпорта
Хотя бы одну новость покажи где написано, что Барселона покупала судей?
+3
-1
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avAngard
20 лет бухаю и никогда не думал что может быть похмелье
+4
-2
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Vlad
А перед матчем Барсы с Атлетико я писал, что от хейтеров вони будет уйму, начнут винить в случае поражения Атлетико в том, что слил матч в отместку Реалу, если Барса проиграет, то скажут, что подсобили атлетам в борьбе за серебро.
И ещё в матчах с Барсой Атлетико ни разу не был ущемлен, о чём заметил президент матрасников. А вот последний матч атлетов и сливочных все прекрасно помнят, в чью пользу судья принимал решения. Благо Атлетико вдесятером удержали ничейный результат.
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Burel
Ответ Игорь Климов
Адекватное мнение, респект!
Первый клуб Мадрида сразу видно. Сравеиите с поведением сливочных соседей: не зря у них прозвище "меньше, чем клуб"
+4
-2
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Экспертное мнение
Ответ Gaiar
Зато местные фанатики Реала уже давно решили, что Барселона всех купила)
Вор громче всех кричит - "ловите вора", это 100% про Реал
+16
-14
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Pavelaznaurov
Молодец!!!! Искренне высказался !!!!!
+1
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Leo
Сересо, можешь не пытаться - местные эксперты уже давно доказали виновность Барсы
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Сикарио
Так смешно читать барсаглоров про этот "чистый гол Мессе в 2014-м году матрасам". А как насчет засчитанного в 2007-м "чистого гола Мессе РУКОЙ Эспаньолу" который напрямую влиял на чемпионство за тур до конца? Разок им гол не засчитали, так завоняли весь сайт. А что до этого и после этого их тащили за уши, так молчат.
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Maga Maga
просто в сезоне 13го года купленный Барселоной судья отменил чистый гол Месси изза чего Барса лишилась чемпионства
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cukken
Ала Мадрид!
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бек саидов
Адекватно. Пока не докажут( смогут ли доказать, если ничего нету), лучше сказать то что есть. На поле никто и не видел ничего подозрительного. Есть только один клуб, кого можно подозревать. Вот у них что не матч, одни судейские скандалы.
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Максат Жумагулов
Ответ Родя Раскольников
А я помню, как в 38-м туре сезона 13-14 в фактически золотом матче судья отменил чистый гол Месси в решающем отрезке при счете 1-1, по сути предопределив чемпионство Атлетико. Тот матч президент точно смотрел, можешь не сомневаться. upd. Чекнул таблицу перед тем матчем - у Барсы было 8 очков преимущества над Атлетико: 70 очков против 62 за 7 туров до конца при легчайшем календаре: Уэска, Сосьедад, Алавес, Леванте, Сельта, Хетафе, Эйбар. Вот уж действительно ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МАТЧ за чемпионство, врунишка ты мадридский. Для любителя футбола соврать в угоду своим убеждениям - милое дело.
гол месси из оффсайда? как они посмели не засчитать🤣
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Максат Жумагулов
Ответ Ortego
Наверняка смотрел, как и тот золотой матч, где не засчитали чистый гол Месси, что принесло матрасам титул.
чистый гол из оффсайда??
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CopaAmerica
если бы дело дошло до реального подкупа то придумали бы другую схему оплаты через какой нибудь офшор, тут нечто иное
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Игорь Климов
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Смущает только одна фраза в конце: Купить матч очень сложно 😂
Ему об этом, возможно, Перес рассказыаал.
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