Президент «Атлетико» о деле Негрейры: «Я занимаюсь футболом 35 лет и никогда не думал, что можно подкупить судью. Я не испытывал ничего подозрительного в матчах против «Барсы»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны».
«Я знаю только то, что знаете вы, и пока ничего не доказано, все все будет оставаться предположениями. Я занимаюсь футболом уже 35 лет и никогда не чувствовал, не слышал и не думал, что можно подкупить судью. Купить матч очень сложно.
Я не понимаю, как можно подкупить судью. Я впервые об этом слышу. Я не испытывал ничего подозрительного ни в матчах против «Барселоны», ни против кого-либо еще», – сказал Сересо в интервью Pozuelo IN.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
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Тот матч президент точно смотрел, можешь не сомневаться.
upd. Чекнул таблицу перед тем матчем - у Барсы было 8 очков преимущества над Атлетико: 70 очков против 62 за 7 туров до конца при легчайшем календаре: Уэска, Сосьедад, Алавес, Леванте, Сельта, Хетафе, Эйбар. Вот уж действительно ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МАТЧ за чемпионство, врунишка ты мадридский. Для любителя футбола соврать в угоду своим убеждениям - милое дело.
Шах и мат хейтеры.
Где именно сказано официальными лицами клуба, что Барселона платила судьям (именно судьям).
Или можно просто вкинуть и надеяться на плюсики ?)
И ещё в матчах с Барсой Атлетико ни разу не был ущемлен, о чём заметил президент матрасников. А вот последний матч атлетов и сливочных все прекрасно помнят, в чью пользу судья принимал решения. Благо Атлетико вдесятером удержали ничейный результат.