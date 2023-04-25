Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны».

«Я знаю только то, что знаете вы, и пока ничего не доказано, все все будет оставаться предположениями. Я занимаюсь футболом уже 35 лет и никогда не чувствовал, не слышал и не думал, что можно подкупить судью. Купить матч очень сложно.

Я не понимаю, как можно подкупить судью. Я впервые об этом слышу. Я не испытывал ничего подозрительного ни в матчах против «Барселоны», ни против кого-либо еще», – сказал в интервью Pozuelo IN.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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