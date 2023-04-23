Лапорта – фанату на слова «хватит покупать судей»: «Барса» не покупает арбитров. Это манипуляция»

Жоан Лапорта поговорил с болельщиком на тему подкупа судей.

Президент «Барселоны» посетил теннисный матч между Карлосом Алькарасом и Дэном Эвансом в полуфинале Barcelona Open Banc Sabadell (6:4, 5:7, 6:3).

В эфир канала Teledeporte попал момент, когда один из болельщиков сказал Лапорте: « , перестань покупать судей, мужик». Глава «Барселоны» ответил: «Я не покупаю судей», после чего неизвестный мужчина повторил: «Перестань покупать судей, мужик».

После этого Лапорта высказался в защиту клуба: «Барса» не покупает судей». Фанат спросил: «Это все ложь из Мадрида?» Глава «Барселоны» ответил: «Это манипуляция».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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