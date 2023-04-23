Лапорта – фанату на слова «хватит покупать судей»: «Барса» не покупает арбитров. Это манипуляция»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта поговорил с болельщиком на тему подкупа судей.

Президент «Барселоны» посетил теннисный матч между Карлосом Алькарасом и Дэном Эвансом в полуфинале Barcelona Open Banc Sabadell (6:4, 5:7, 6:3). 

В эфир канала Teledeporte попал момент, когда один из болельщиков сказал Лапорте: «Жоан, перестань покупать судей, мужик». Глава «Барселоны» ответил: «Я не покупаю судей», после чего неизвестный мужчина повторил: «Перестань покупать судей, мужик».

После этого Лапорта высказался в защиту клуба: «Барса» не покупает судей». Фанат спросил: «Это все ложь из Мадрида?» Глава «Барселоны» ответил: «Это манипуляция». 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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77 комментариев

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Yu123
она покупает вещи судьям)
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Homelender_666
Ответ Барсик Юрана
Мадридская хунта пытается уничтожить каталонцев
А ты что здесь забыл? Ветка Аль-Нассра в другом месте)
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Use Pattern
Лапорта: "у нас нет столько денег, чтобы покупать кого то ! Это всего лишь аренда"
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Sevuska
Манипуляция судей деньгами 👍
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demyo
Фанат: «Хватит манипулировать судьями!»
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Homelender_666
Мог бы просто не отвечать на провокацию. От его ответа лучше не стало.
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Ответ benjamin92
из-за Барсы Ливерпуль не мог 30 лет взять чемпионство?
Я не раз здесь отвечал за что ненавижу Барселону и ее беспредел: Кража игроков с помощью шантажа (Коутиньо, Суарес, Малком, Дембеле), покупка судей (Эвребе, Айтекин), финансовое мошенничество (махинации с контрактами и зарплатами + дело Негрейры)
А также бонус: сектантство фанатов, непризнание ошибок клуба)

Буду это повторять, пока барселонские не поймут, что мой хейт не является БЕСПРИЧИННЫМ
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Пользователь заблокирован
Ответ wmfrxwf5rq
Тебе вообще знаком такой клуб, как «Реал Мадрид»? Если был бы знаком, не писал бы это здесь
Ну, знаком, он лучше Барселоны в охуллиард раз
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deadjoker
И сразу задвинул телегу про Франко и ущемление Каталонии.
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Пользователь заблокирован
Лапорта – фанату на слова «хватит покупать судей»: «Барса» не покупает арбитров. Это манипуляция»

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АХАХАХА, Эвребе, Айтекин, Негрейра одобряют. Вы - нарыв мирового футбола, хуже вашего клуба просто на Земле нет
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creat1ve
мы не покупаем судей, мы просто переводим им денежные средства
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Дмитрий Гудков
Это манипуляция арбитрами, не покупка - добавил Жоан
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Lionel Andres Messi 10
Лапорта: «This is moneypulation».
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Хитровский О
Ответ Пирс Морган
Да-да, у этого фаната доказательства же есть)
На тебе?
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Syndycate
Скорее поверю, что ни один полицейский в мире не берет взятки, чем в то, что Барса не покупает судей)
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Flavius
Жоан всё чётко объяснил неизвестному мужчине. Тему можно считать закрытой.
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eskerro
Фанат: а, ну ладно
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Alex1959
БАРСА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАНИМАЛАСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ, ОСОБЕННО ЕЕ ПРЕЗИДЕНТЫ-ФИЛАНТРОПЫ, ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. БАРСА ПОМОГАЛА СИРОТАМ. ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕГРЕЙРА И ВСЕ СУДЬИ ИСПАНСКОГО ФУТБОЛА СИРОТЫ-ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ВОТ И БАРСА ПЕРЕВЕЛА 7 С ЛИШНИМ ЛИМОНОВ СИРОТАМ, СПРАШИВАЮ У ИСПАНСКИХ ПРОКУРОРОВ: -ЧТО ТУТ НЕ ТАК?
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Мы просто раздавали деньги кому попало
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Alex_msk
Да реально надоели, барса не покупала судей. Она заключила официальный договор с одним, чтобы тот уже добазарился с другими. Это ж совсем другое
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Ответ Butrymovich Mikalai
заблокировали за "обоснованно хейт" , на подписание Малкольма , видимо ))))) ....
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Ответ rigobersong
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Mega• Battman
Ответ Homelender_666
А ты что здесь забыл? Ветка Аль-Нассра в другом месте)
он здесь и там. он же жалкий хейтер Роналду и мадрида.
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lovet41348
Ответ Syndycate
Скорее поверю, что ни один полицейский в мире не берет взятки, чем в то, что Барса не покупает судей)
И скока по вашему денег шло на каждый подкупной матч? (с учетом того что 7 млн платили 18 лет, а в каждом сезоне по 40 матчей с гаком, если кубок короля учитывать).
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Ответ Butrymovich Mikalai
тебя кто-то уважал в прошлом ? такое себе достижение....
Да, уважали. Потому, что я писал ТО, ЧТО ДУМАЮ на самом деле, а не гнусь под плюсодрочеров
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